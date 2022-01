Λογοθετίδης: Η εκτυπωμένη ενέργεια και η εξατομικευμένη βιομηχανία ως πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης

Η «εκτύπωση της ενέργειας» περιγράφει μια νέα μέθοδο βιομηχανικής παραγωγής βασισμένη στις τεχνολογίες εκτύπωσης και νανοτεχνολογίας.

Πρόκειται για τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται καθημερινά στην παραγωγή ενέργειας, φωτισμού, των οθονών των κινητών, των τηλεοράσεων, για ψύξη και θέρμανση σε εσωτερικούς χώρους, σε κτίρια, επικαλύψεις σκεπών, οροφών αυτοκινήτων, θερμοκηπίων κ.ά.

Ο Δρ. Στέργιος Λογοθετίδης, Ιδρυτής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας ΑΠΘ και Πρόεδρος του Συνδέσμου HOPE-A, μιλάει στο Insider.gr για την ελληνική υπογραφή που φέρουν μοναδικές πατέντες σε παγκόσμιο επίπεδο οι οποίες ενσωματώνουν τις τεχνολογίες των οργανικών υλικών και της εκτυπωμένης ενέργειας και δίνουν ώθηση στην «εξατομικευμένη βιομηχανία» και την κυκλική οικονομία.

Πρόκειται για λύσεις ανίχνευσης ασθενειών όπως ο Covid-19, ενεργειακά αυτόνομα θερμοκήπια, ηλιακά πάρκινγκ και έξυπνες στάσεις λεωφορείων που μπορούν να συντελέσουν στο «πρασίνισμα» των δήμων της χώρας.

Όπως σημειώνει ο κ. Λογοθετίδης, ήδη μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχουν ο HOPE-A και οι εταιρείες - μέλη του αναπτύσσεται και εξελίσσεται συνεχώς η συγκεκριμένη κατηγορία τεχνολογιών.

Παράλληλα, ένας «νέος κόσμος» ανοίγεται για τις επιχειρήσεις μέσω του ευρωπαϊκού έργου Flexfunction2sustain, το οποίο περιλαμβάνει την δράση «Open Innovation Test Bed»(OITB). Η δράση αυτή έχει ως στόχο να μειώσει το χρόνο αλλά και το κόστος παραγωγής καινοτόμων προϊόντων, προσφέροντας ένα ουσιαστικό εργαλείο ανάπτυξης για τις μικρές ή πολύ μικρές εταιρείες, αυτές δηλαδή που δεν διαθέτουν ολοκληρωμένη γραμμή παραγωγής προϊόντων.

Ακολουθεί αναλυτικά η συνέντευξη που παραχώρησε ο Δρ. Στέργιος Λογοθετίδης στο insider.gr

1) Τι εννοούμε με τον όρο τεχνολογίες «εκτυπωμένης ενέργειας»; Ποιες είναι οι εφαρμογές τους;

Η «εκτύπωση της ενέργειας» περιγράφει μια νέα μέθοδο βιομηχανικής παραγωγής βασισμένη στις τεχνολογίες εκτύπωσης και νανοτεχνολογίας. Με την μέθοδο της μαζικής εκτύπωσης roll-to-roll των πολλαπλών λεπτών «νανο-στρώσεων» παράγονται διάφορες ηλεκτρονικές διατάξεις στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης. Οι ηλεκτρονικές αυτές διατάξεις είναι εύκαμπτες, ελαφρές, διαφανείς, και λειτουργικές και βασίζονται στους οργανικούς ημιαγωγούς και έτσι μπορούν να παράγουν τα οργανικά ηλεκτρονικά, τα οποία έχουν μια τεράστια γκάμα εφαρμογών στην καθημερινή μας ζωή καθώς χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ενέργειας, φωτισμού, των οθονών των κινητών, των τηλεοράσεων, για ψύξη και θέρμανση σε εσωτερικούς χώρους, σε κτίρια, επικαλύψεις σκεπών, οροφών αυτοκινήτων, θερμοκηπίων κ.ά.

Οι «διαφανείς» ενεργειακές μεμβράνες, για παράδειγμα για την παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά 3ης γενιάς, εκτυπώνονται περίπου όπως οι εφημερίδες στα σύγχρονα όμως ηλεκτρονικά νανο-τυπογραφεία, έχουν αλλάξει ριζικά τη ζωή μας και μας οδηγούν στη διαμόρφωση μιας νέας βιομηχανίας της Ψηφιακής. Μέσα από καινοτόμες μεθόδους που εφαρμόζει σε παγκόσμια κλίμακα η ελληνική εταιρεία Organic Electronic Technologies, (ΟΕΤ) παράγει αυτά τα εκτυπωμένα εύκαμπτα φωτοβολταϊκά που είναι ελαφρά και ουσιαστικά 100% ανακυκλώσιμα, έχουν δε εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα καθώς παράγονται σε πολλά χρώματα και ενσωματώνονται σε οποιοδήποτε σχήμα και επιφάνεια.

2) Τα οργανικά ηλεκτρονικά και η εκτυπωμένη ενέργεια αποτελούν την βάση για την «εξατομικευμένη βιομηχανία»….Πώς λειτουργεί το συγκεκριμένο σχήμα; Ποιες είναι οι διαφορετικές βιομηχανικές χρήσεις της εκτυπωμένης ενέργειας;

Το μοντέλο της εξατομικευμένης βιομηχανίας εστιάζει στην παραγωγή προϊόντων τα οποία θα ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες του κάθε πελάτη ή εταιρείας, για παράδειγμα αυτά αναφέρονται σε εφαρμογές και λύσεις των wearables και IoT, αλλά και λύσεις χρήσης της ενέργειας οπουδήποτε, αντικατάσταση της μπαταρίας, λύσεις που συνδέονται με την υγεία και την ανίχνευση ασθενειών ή αποστολής δεδομένων κλπ. Μέσω του συγκεκριμένου μοντέλου η Organic Electronic Technologies (ΟΕΤ) αλλά και η εταιρεία BL Nanobiomed, και οι δυο μέλη του Συνδέσμου εταιρειών HOPE-A, παράγουν προϊόντα σκιαγραφώντας το προφίλ του κάθε πελάτη αλλά πιο ουσιαστικότερα αφουγκραζόμενες και τις ανάγκες της αγοράς.

Για παράδειγμα, το ευρωπαϊκό έργο Flexfunction2sustain όπου μια κύρια δράση είναι η δημιουργία του «Open Innovation Test Bed» το μειώνει τον χρόνο αλλά και το κόστος παραγωγής καινοτόμων προϊόντων, προσφέροντας ένα ουσιαστικό εργαλείο ανάπτυξης για τις μικρομεσαίες εταιρείες, κυρίως αυτές που δεν διαθέτουν ολοκληρωμένη γραμμή παραγωγής προϊόντων. Η δράση αυτή «εργαλειοποιεί» την μικρής κλίμακας βιομηχανική παραγωγή μειώνοντας τις τυχόν ζημίες, τα λάθη, αλλά και τα παραγόμενα βιομηχανικά απόβλητα. Είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο ανάπτυξης των μικρομεσαίων και νεοφυών επιχειρήσεων για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων, ανάπτυξης τεχνογνωσίας, διάχυσης της καινοτόμου τεχνολογίας, δημιουργίας εξωστρέφειας η οποία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο δράσεων της ΕΕ για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Βιομηχανίας.

3) Η ελληνική αγορά έχει υποδομές και υποστήριξη ώστε να εφαρμόσει άμεσα τη συγκεκριμένη τεχνολογία;

Η ελληνική αγορά κάνει σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Άλλωστε αυτός είναι ο ρόλος του HOPE-A του Συνδέσμου Οργανικών και Εκτυπωμένων Ηλεκτρονικών. Να προωθήσει τις συνεργασίες, την συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, τις εξαγωγές των νέων προϊόντων των μελών του συνδέσμου, την συνεργασία με διεθνείς φορείς, την ανάπτυξη των συγκεκριμένων τεχνολογιών και την προώθηση της ψηφιακής βιομηχανίας.

Ήδη μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει ο HOPE-A και οι εταιρείες μέλη του αναπτύσσεται και εξελίσσεται συνεχώς η συγκεκριμένη κατηγορία τεχνολογιών. Θα σας αναφέρω ένα πολύ συγκεκριμένο και πρόσφατο παράδειγμα εφαρμογής αυτής της τεχνολογίας που ανοίγει νέες αγορές. Πρόκειται για το πρώτο παγκόσμια ενεργειακά αυτόνομο θερμοκήπιο το οποίο λειτουργεί 100% με ΑΠΕ. Η εταιρεία ΟΕΤ, σε συνεργασία με τις εταιρείες ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ Α.Ε που εξειδικεύεται στην κατασκευή θερμοκηπίων και τη SHELTERABEE που κατασκευάζει οικίσκους δημιούργησε αυτό το πρωτοποριακό ενεργειακό θερμοκήπιο, σε μια έκταση 1200 τ.μ στην περιοχή του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης. Το θερμοκήπιο στο οποίο παράγεται υδροπονική τομάτα καλύπτεται από τα διαφανή φωτοβολταϊκά 3ης γενιάς τα οποία παράγει η ΟΕΤ και τα οποία προσφέρουν ενέργεια από το φως σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ ταυτόχρονα αποκόπτουν τη βλαβερή UV ακτινοβολία, και δημιουργούν ειδικές συνθήκες σκίασης.

Το θερμοκήπιο είναι πλήρως αυτοματοποιημένο και ενεργειακά αυτόνομο με την χρήση των φωτοβολταϊκών 3ης γενιάς στη σκεπή του, και δεν συνδέεται με πάροχο ενέργειας, όπως η ΔΕΗ. Αντίθετα χρησιμοποιεί, συμπληρωματικά, μια ανεμογεννήτρια, και ειδικά για το χειμώνα, όταν υπάρχουν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, χρησιμοποιεί ως καύσιμο χρησιμοποιημένα λάδια, στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

Από τα έως τώρα αποτελέσματα αυτής της πειραματικής προσπάθειας διαπιστώσαμε ότι η παραγωγή τομάτας μπορεί να αυξηθεί από 15% έως 30%, αναλόγως με το πόσα φωτοβολταϊκά θα χρησιμοποιηθούν για να καλυφθεί η στέγη του θερμοκηπίου. Επίσης, μέσα από αυτό το πείραμα ελέγχουμε και άλλες παραμέτρους, όπως οι αυτοματισμοί του υδροπονικού θερμοκηπίου, ο περιορισμός της ακτινοβολίας, η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων πηγών ενέργειας, ο προσανατολισμός της εγκατάστασης του θερμοκηπίου, κλπ.

4)Το ηλιακό parking αποτελεί μία εφαρμογή της εκτυπωμένης ενέργειας; Σε ποιους χώρους μπορεί να τοποθετηθεί; Είναι υψηλό το κόστος του; Ποια είναι η ανταπόκριση μέχρι στιγμής;

Πράγματι το ηλιακό παρκινγκ και σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων αποτελεί μια εφαρμογή των εκτυπωμένων ηλεκτρονικών ή εκτυπωμένης ενέργειας, και καλύπτεται από τα 3ης γενιάς φωτοβολταϊκά της εταιρείας ΟΕΤ που αποθηκεύουν την ενέργεια από το φως της ημέρας, και έτσι μπορούν να φορτίζουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Πρόκειται δηλαδή για ένα 100% πράσινο σύστημα ενέργειας και αποθήκευσης το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί παντού: Σε σταθμούς αυτοκινήτων, έξω από supermarkets, έξω από οποιοδήποτε πολυκατάστημα, από οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό κτίριο, έξω από οικοδομές και σε εθνικούς δρόμους, όπου δηλαδή υπάρχουν parking αυτοκινήτων.

Το κόστος του είναι δεν είναι ακόμη χαμηλό, αλλά κάθε φορά που μιλάμε για νέα και πρωτοποριακή τεχνολογία εννοείται ότι το κόστος της είναι υψηλότερο στην αρχή σε σύγκριση με την συμβατική τεχνολογία, καθώς όμως γίνεται πιο μαζική η παραγωγή, τόσο μειώνεται το κόστος. Αυτός είναι άλλωστε ο νόμος της αγοράς.

Στην περίπτωση όμως αυτών των εφαρμογών πράσινης ενέργειας για τις οποίες μιλάμε θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτός είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος και η διαδικασία που πρέπει να προχωρήσουμε και είναι μονόδρομος. Είναι ενταγμένες σε αυτό που ονομάζουμε πράσινη ενέργεια, έξυπνες πόλεις και βιώσιμη ανάπτυξη και είναι ο τρόπος με τον οποίο θα μπορέσουμε να ζήσουμε στις σύγχρονες κοινωνίες με μικρό αποτύπωμα και εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή, και να μειώσουμε το κόστος της παραγωγής. Κι όταν μιλάμε για κόστος δεν αναφερόμαστε μόνο στο πόσο κοστίζει ένα προϊόν, αλλά ποιους φυσικούς πόρους καταναλώνουμε για να κατασκευαστεί. Στην περίπτωση της συμβατικής τεχνολογίας καταναλώνονται πολύτιμοι πόροι για το περιβάλλον, τον άνθρωπο, την κοινωνία και τον πλανήτη και αυτό ήδη αλλάζει.

5)Υπάρχει και η έξυπνη στάση λεωφορείων, η οποία μπορεί να συμβάλει στα έργα των «πράσινων δήμων». Ποια είναι η ανταπόκριση των δήμων μέχρι στιγμής; Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να λειτουργήσουν, να χρηματοδοτηθούν και να αδειοδοτηθούν;

Η έξυπνη στάση λεωφορείων είναι μια 100% ελληνική και πράσινη εφαρμογή που αποδεικνύει στην πράξη την λειτουργία των έξυπνων πόλεων. Τα 3ης γενιάς διαφανή φωτοβολταϊκά της ΟΕΤ έχουν τοποθετηθεί στην τοξοτή οροφή της στάσης καλύπτοντάς την και δίνοντας μια αισθητικά όμορφη λύση και δυνατότητα ορατότητας προς όλες τις κατευθύνσεις. Το φως της ημέρας είναι αρκετό για να τροφοδοτήσει θύρες USBώστε όσοι περιμένουν στη στάση να μπορούν να φορτίσουν τις ηλεκτρονικές τους συσκευές, να φωτίζεται η στάση το βράδυ, αλλά και να προβάλλονται στο εσωτερικό ή εξωτερικό πλαϊνό μέρος της στάσης διαφημίσεις ή χρηστικές πληροφορίες όπως για παράδειγμα για τα αξιοθέατα της περιοχής όπου είναι τοποθετημένη η στάση.

Ήδη τέτοιες στάσεις έχουν τοποθετηθεί σε διάφορες περιοχές του Δήμου Νεάπολης Συκεών Θεσσαλονίκης, ενώ υπάρχουν πολλές παραγγελίες από πολλούς δήμους της Βόρειας Ελλάδας και της περιοχής των Αθηνών όπως επίσης υπάρχουν και οι πρώτες παραγγελίες από το εξωτερικό.

Θα πρέπει να πούμε εδώ ότι υπάρχουν χρηματοδοτικά προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ, ο «Αντώνης Τρίτσης», το Ταμείο Ανάκαμψης, κλπ που υποστηρίζουν τους δήμους στην ενσωμάτωση τέτοιων πράσινων εφαρμογών ενέργειας. Επιπλέον, όπως τόνισα και πιο πάνω, αυτές οι εφαρμογές είναι μονόδρομος, ιδιαίτερα για τη χώρα μας που έχει υψηλή ηλιοφάνεια και διαθέτει έμψυχο δυναμικό παραγωγής τέτοιων καινοτομιών.

6) Ο HOPE-A συμμετέχει στο INNOVATION TEST BED. Θα μας πείτε λίγα λόγια για αυτό;

Όπως ήδη ανέφερα το ευρωπαϊκό έργο Flexfunction2sustain περιλαμβάνει την δράση «Open Innovation Test Bed»(OITB) . Η δράση αυτή έχει ως στόχο να μειώσει τον χρόνο αλλά και το κόστος παραγωγής καινοτόμων προϊόντων, προσφέροντας ένα ουσιαστικό εργαλείο ανάπτυξης για τις μικρές ή πολύ μικρές εταιρείες, αυτές δηλαδή που δεν διαθέτουν ολοκληρωμένη γραμμή παραγωγής προϊόντων.

Το OITB σε αυτό το έργο είναι ένα σύνολο από Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, εταιρείες που παρέχουν κοινή πρόσβαση σε φυσικές εγκαταστάσεις, δυνατότητες και υπηρεσίες που απαιτούνται για την ανάπτυξη, τη δοκιμή και την αναβάθμιση της νανοτεχνολογίας και των προηγμένων υλικών σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. Για παράδειγμα. το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας του ΑΠΘ είναι μέλος του OITB και παίζει αυτό τον ρόλο στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Γενικά στόχος ενός OITB είναι να κάνει τις νανοτεχνολογίες, τα προηγμένα υλικά και τις υποδομές του πιο προσιτές στις εταιρείες αλλά και στους τελικούς χρήστες προκειμένου να προχωρήσουν από την επιβεβαίωση στο εργαστήριο, στα πρωτότυπα σε βιομηχανικά περιβάλλοντα, πριν έρθει η μαζική παραγωγή.

Η Ανοικτή Πρόσβαση σε αυτό το πλαίσιο σημαίνει ότι κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης, από την Ευρώπη και όχι μόνο, μπορεί να έχει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, τις δυνατότητες και τις υπηρεσίες των δοκιμών ανεξάρτητα από το αν αυτός ο χρήστης είναι μέλος μιας κοινοπραξίας OITB ή όχι. Η πρόσβαση θα πρέπει να παρέχεται με δίκαιους όρους και τιμές και με διαφανείς και αμοιβαίες υποχρεώσεις όσον αφορά, για παράδειγμα, την ασφάλεια και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Χρήστες μπορεί να είναι άτομα, ομάδες και ιδρύματα από τον ακαδημαϊκό χώρο, τους ερευνητικούς οργανισμούς, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τη βιομηχανία, από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Μέσω ενός Ενιαίου Σημείου Εισόδου, θα προσφέρεται στους χρήστες πλήρεις και διαφανείς πληροφορίες σχετικά με τις εγκαταστάσεις, τις δυνατότητες και τις υπηρεσίες που παρέχονται από το Open Innovation Test Bed και σε αυτό συμβάλλει τα μέγιστα ο Σύνδεσμος HOPE-A.

7) Ποια είναι η δραστηριότητα της HOPE-A στο εξωτερικό; Έχουν παρουσιαστεί τα έργα της;

Στα μεγάλα ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το RealNano, Flexfunction2SustainκαιCornet, στα οποία συμμετέχει ο HOPE-A αλλά επιπλέον συμμετέχουν και έχουν κεντρικό ρόλο μέλη του HOPE-A όπως το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας LTFN του ΑΠΘ, Tο Εργαστήριο Υπολογισμών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και κυρίως οι εταιρείες OET, BL Nanobiomed και Coatema. Ένας από τους στόχους των ευρωπαϊκών αυτών προγραμμάτων είναι να ενσωματώσει πρωτοποριακές τεχνολογίες έξυπνων τεχνικών νανο-χαρακτηρισμών και μεθοδολογίες τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτίωση σε πραγματικό χρόνο των ιδιοτήτων, της ποιότητας και λειτουργίας των παραγόμενων εκτυπωμένων ηλεκτρονικών διατάξεων, να αναπτύξει το OITB, που αναφέραμε πιο πάνω ώστε να αξιοποιηθούν από τις μικρομεσαίες εταιρείες κλπ.

Τελικός στόχος βέβαια είναι η κατασκευή χαμηλού κόστους και υψηλής ποιότητας οργανικών ηλεκτρονικών διατάξεων με ποικίλες εφαρμογές στην παραγωγή ενέργειας και φωτισμού αλλά και αισθητήρων που χρησιμοποιούνται στην ανίχνευση ιικού φορτίου όπως του Covid 19 και καρδιαγγειακών παθήσεων (υπάρχουν εφαρμογές της εταιρείας BL Nanobiomedσ’αυτά τα πεδία).

Ο Σύνδεσμος HOPE-A έχει κεντρικό ρόλο στο Flexfunction2Sustainproject το οποίο εστιάζει στο Open Innovation Bed. Συνδέει εταιρείες καινοτομίας από την Ελλάδα και το εξωτερικό με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τη συμμετοχή σε projects, τη συμμετοχή σε εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο HOPE-A έχει συνάψει σύμφωνα συνεργασίας με αντίστοιχους συνδέσμους εταιρειών εκτυπωμένων ηλεκτρονικών σε όλο τον κόσμο. Αυτοί οι Σύνδεσμοι είναι στις ποιο ανεπτυγμένες χώρες και αγορές του κόσμου, και μπορούμε να αναφέρουμε εδώ τους αντίστοιχους φορείς στη Γαλλία (AFELIM), στη Γερμανία (Copt.NRW, και OES), στην Κίνα (IAPE), στην Ιαπωνία (ΙAPEC), στην Κορέα (KOPEA). Επιπλέον, στην Ελλάδα ο HOPE-Aέχει συνάψει συνεργασίες με Συνδέσμους και Δίκτυα όπως, NANONET, HAPEC, HETiA, ΣΕΚΕΕ, κλπ.

Ο Σύνδεσμος HOPE-Aείναι συνδιοργανωτής του μεγαλύτερου στη ΝΑ Ευρώπη Συνεδρίου Νανοτεχνολογίας & Οργανικών Ηλεκτρονικών NANOTECHNOLOGY, το οποίο έχει συμπληρώσει ήδη δύο δεκαετίες και έχει φέρει την Ελλάδα στην αιχμή της παγκόσμιας πρωτοπορίας.

Επίσης, τα τελευταία δέκα χρόνια ο HOPE-Aμαζί με το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας ΑΠΘ έχει καταφέρει να εδραιώσει έναν νέο διεθνές Συνέδριο & Έκθεση για την Βιομηχανία, πάνω στα Οργανικά & Εκτυπωμένα Ηλεκτρονικά. Το διήμερο καινοτομίας με αιχμή την εκτυπωμένη ενέργεια και τις πράσινες τεχνολογίες το οποίο γίνεται κάθε Οκτώβριο στην Αθήνα.

Τον Οκτώβριο του 2021 το HOPE-A διοργάνωσε το 11ο Διεθνές Συνέδριο& Έκθεση για τα Εύκαμπτα Εκτυπωμένα Ηλεκτρονικά στην Αθήνα στο ξενοδοχείο Divani Caravel, το οποίο σημείωσε εξαιρετική επιτυχία από πλευρά συμμετοχής. Να επισημανθεί ότι το Συνέδριο και την Έκθεση τίμησαν με την παρουσία τους μεταξύ άλλων ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης , ο Διευθυντής του Γραφείου Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Χρ. Δ, Μιχάλης Δρίτσας, ο Samykannu Rajendran 2ος γραμματέας και εμπορικός αξιωματούχος της Πρεσβείας της Ινδίας, ενώ στο Συνέδριο συμμετείχαν ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Bordeaux της Γαλλίας Γεώργιος Χατζηϊωάννου, εκπρόσωπος του Γαλλικού Συνδέσμου AFELIM και ο Αντιπρόεδρος της εταιρείας COATEMA Thomas Kolbusch.

O Δρ. Στέργιος Λογοθετίδης και το ερευνητικό του έργο

Ο Στέργιος Λογοθετίδης είναι Ιδρυτής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας ΑΠΘ, διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής και μέλος της Συγκλήτου από το 2005-2009, και είναι Ιδρυτής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Νανοτεχνολογίας στην Ευρώπη πάνω στις Νανοεπιστήμες & Νανοτεχνολογίες στο ΑΠΘ, Ιδρυτής και Πρόεδρος του Συνδέσμου HOPE-A.

Έχει σπουδάσει ως υπότροφος στο Τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ, του Ωνάσειου, του Αlexandrer Humbolt, του Max-PIanck Institute της Στουτγκάρδης και το Berlin Synchrotron Radiation Facility, της Γερμανίας. Έχει πολυετή εκπαιδευτική και ερευνητική εμπειρία σε διεθνή Ερευνητικά Κέντρα. Έχει διδάξει στο Τμήμα Φυσικής και Γεωπονίας του ΑΠΘ, στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών “Νανοεπιστήμες & Νανοτεχνολογίες – Ν&Ν” και “Φυσικής και Τεχνολογίας Υλικών” του ΑΠΘ και σε Ιδρύματα της αλλοδαπής, σειρά μαθημάτων (όπως Φυσική Στερεάς Κατάστασης, Οπτική, Φυσική των Επιφανειών, Επιστήμη των Υλικών, Tεχνολογία Λεπτών Υμενίων, Τεχνικές Μικρο & Νανοδιεργασιών, Νανομηχανική, Τεχνολογία-Καινοτομία& Επιχειρηματικότητα, κλπ) και πλήθος σεμιναρίων σε θέματα Νανοτεχνολογίας, Νανοϊατρικής, κ.α.



Η Επιστημονική και Ερευνητική του συνεισφορά αναδεικνύονται μέσα από τις περίπου 900 πρωτότυπες εργασίες και μονογραφίες, που είναι δημοσιευμένες σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά με κριτές (περίπου 330), πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων (περίπου 600). Έχει δώσει περισσότερες από 450 διαλέξεις ως προσκεκλημένος ομιλητής. Ως κριτής έχει προσφέρει πολύχρονες υπηρεσίες σε περισσότερα από 40 Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά και σε δεκάδες Διεθνή Συνέδρια. Έχει εκδώσει και συγγράψει 6 Διεθνή Επιστημονικά βιβλία και 20 Κεφάλαια σε βιβλία, και είναι κάτοχος πέντε πατεντών και άλλων δύο που βρίσκονται σε εξέλιξη.



Η Ερευνητική του δραστηριότητα περιλαμβάνει: α) την Έρευνα στην Νανοτεχνολογία, στα Οργανικά Ηλεκτρονικά, στην Νανοϊατρική και Νανοβιοτεχνολογία, στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Λεπτών Υμενίων, στις Διεργασίες Επικαλύψεων και Νανοδομικών Υλικών, στην Ανάπτυξη Οπτικών και Φασματοσκοπικών Τεχνικών, β) τις Διαδικασίες και τους Μηχανισμούς Μεταφοράς Τεχνολογίας και Αποτελεσμάτων της Έρευνας, και γ) τις Εφαρμογές που συνδέονται με την Ενέργεια, Ηλεκτρονικά, Προηγμένα Υλικά, Πληροφορική, Υγεία, Συσκευασία Τροφίμων, Στους Αυτοματισμούς και Ψηφιακούς Ελέγχους Παραγωγής κλπ. Επί σειρά ετών καθοδηγεί διδακτορικές διατριβές (26PhD), κατευθύνει την έρευνα μεταδιδακτορικών ερευνητών (45 ερευνητές), τις διατριβές μεταπτυχιακών φοιτητών (175 Thesis) και την Έρευνα και Καινοτομία στους αντίστοιχους τομείς στην Ευρώπη και Διεθνώς.



Ο Καθηγητής Σ. Λογοθετίδης έχει να επιδείξει σημαντικότατη διοικητική, οργανωτική και δημιουργική ικανότητα και εμπειρία (Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής, Διευθυντής του Εργαστήριου Νανοτεχνολογίας LTFN και Μεταπτυχιακού Ν&Ν, Πρόεδρος της ΝΑΝΟΤΕXNOLOGY, κτλ.).

Τα τελευταία 30 χρόνια έχει οργανώσει, διοικήσει, δημιουργήσει, υλοποιήσει και καθοδηγήσει με μεγάλη επιτυχία και αποτελεσματικότητα, ένα πλήθος από διεθνείς αναπτυξιακές δράσεις, σχηματισμούς και κοινοπραξίες από ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς, και βιομηχανικούς φορείς της Ελλάδος, και του εξωτερικού (όπως Ευρωπαϊκά και Εθνικά ερευνητικά έργα, μέλος επιτροπών, Διευθύνων Σύμβουλος στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, Ιδρυτής και Πρόεδρος του Συνδέσμου HOPE-A, κτλ.) με πολλά μετρήσιμα αποτελέσματα στην έρευνα, στην καινοτομία, στην δημιουργία νέων start-up εταιρειών και νεων τεχνολογιών, αλλά και στη διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και της καινοτομίας.



Πιο συγκεκριμένα:



Είναι Ιδρυτής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας («Λεπτών Υμενίων-Νανοσυστημάτων &Νανομετρολογίας») LTFN (http://www.ltfn.gr) του ΑΠΘ, που δημιουργήθηκε το 1991 και του νεου Κέντρου Οργανικών και Εκτυπωμένων Ηλεκτρονικών, με εγκαταστάσεις 2500τμ στην περιοχή του Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης. Το LTFN είναι διεθνώς αναγνωρισμένο ως ένα κέντρο αριστείας, με προσωπικό από 35 νέους επιστήμονες και εξειδικευμένους ερευνητές, με σύγχρονες ερευνητικές υποδομές και εξοπλισμό αξίας που υπερβαίνει τα 40 Μ€ (αποκτήθηκε από ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα). Το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας LTFN εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα στο πεδίο του, αποτελεί έναν ισχυρό πόλο έρευνας και καινοτομίας στην Ελλάδα και Διεθνώς, έχει εκπαιδεύσει εκατοντάδες φοιτητές, μεταπτυχιακούς σπουδαστές και ερευνητές, και άνοιξε τον δρόμο για μια σειρά από νέες καινοτομικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και την Ελλάδα γενικότερα.



Είναι Ιδρυτής και Διευθυντής του Διατμηματικού ΠΜΣ “Νανοεπιστήμες & Νανοτεχνολογίες – Ν&Ν” (http://nn.physics.auth.gr) του ΑΠΘ το οποίο λειτουργεί από το 2002 ως το πρώτο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ευρώπη στις Νανοτεχνολογίες. Από την έναρξή του έως σήμερα έχουν αποφοιτήσει από το Ν&Ν 400 εξειδικευμένοι Επιστήμονες και 85 Διδάκτορες, ενώ σήμερα εκπονούνται 15 Διδακτορικές Διατριβές και υπάρχουν 50 ενεργοί Σπουδαστές.



Το 2003 ο Καθηγητής Σ. Λογοθετίδης ίδρυσε και είναι Συντονιστής του Θεματικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας στις Νανοτεχνολογίες & Νανοβιοτεχνολογίες – ΝΑΝΟΝΕΤ, (http://www.nano–net.gr). Το Δίκτυο ΝΑΝΟΝΕΤ έχει ως στόχο την συνεργασία μεταξύ ακαδημαϊκών, ερευνητικών και βιομηχανικών οργανισμών και φορέων που δραστηριοποιούνται στις Νανο-Βιο-Τεχνολογίες. Σήμερα, αριθμεί 670 μέλη (Εργαστήρια, Ερευνητικά Κέντρα, Εταιρείες, Νοσοκομεία) από όλη την Υδρόγειο (195 οργανισμοί από Ελλάδα, 350 από Ευρώπη, 50 από ΗΠΑ και Καναδά, και 48 από Ασία, εκ των οποίων 200 εταιρείες).



Ο Καθηγητής Σ. Λογοθετίδης έχει διοργανώσει δεκάδες Διεθνή Συνέδρια, Workshops, Ημερίδες, Διεθνή Σχολεία και Εκθέσεις Τεχνολογίας (στις Νανοτεχνολογίες, στην Επιστήμη των Υλικών, στα Οργανικά Ηλεκτρονικά, στην Νανοηλεκτρονική, στη Νανοϊατρική, στην Τεχνολογία Λεπτών Υμενίων, στη Μεταφορά και Αξιοποίηση της Τεχνολογίας, και στη δημιουργία νέων κλάδων Καινοτομικών Εταιρειών σε αυτά τα πεδία.



Aπότο 2003, διοργανώνει το “International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (ΝΝ)”, ενώ από το 2005, διοργανώνει τα: “Global Plastic Electronics Conference”, το “International Symposium on Flexible Organic Electronics (ISFOE)”, και το “International Summer School on N&N (ISSON)”.



Από το 2011 διοργανώνει κάθε χρόνο στην Θεσσαλονίκη, το NN, ISFOE και ISSON που αποτελούν μαζί με την EXPO, το πολυγεγονός NANOTEXNOLOGY το οποίο είναι ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα Νανοτεχνολογίας στην Ευρώπη, και στο οποίο συμμετέχουν πάνω από 1500 διεθνώς αναγνωρισμένοι επιστήμονες, ερευνητές και επιχειρηματίες από 60 χώρες.

Είναι Συντονιστής και Επιστημονικός Υπεύθυνος σε 90 Ερευνητικά Προγράμματα (στα οποία οργάνωσε περισσότερες από 350 συναντήσεις και 310 αναφορές), με προϋπολογισμό 100 Μ€, της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), πολλά από τα οποία διακρίθηκαν και έχουν τιμηθεί από την ΕΕ για τα εξαιρετικά αποτελέσματά τους, καθώς και σε Εθνικά προγράμματα της ΓΓΕΤ. Έχει αναπτύξει πολύχρονες συνεργασίες με περισσότερα από 150 Ελληνικά και Διεθνή Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Ινστιτούτα, καθώς και με 130 Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς παραγωγικούς φορείς. Είναι κριτής και εμπειρογνώμονας σε δεκάδες Ερευνητικά Προγράμματα (Εθνικά, της ΕΕ, NSF, κτλ.).



Είναι Ιδρυτής και Πρόεδρος του Hellenic Organic and Printed Electronic Association (HOPE-A) που απαρτίζεται από 40 εταιρείες και τρία ερευνητικά ιδρύματα στα πλαίσια των ενεργειών του για τη δημιουργία της Βιομηχανίας των Οργανικών Ηλεκτρονικών στην Ελλάδα.

Τέλος, την τελευταία τετραετία οργάνωσε 7 Διεθνή Workshops στην Ελλάδα με θέμα “Creating the Organic and Printed Ellectronic Industry in Greece” με την συμμετοχή πολλών Ελληνικών εταιρειών.

Περισσότερο υλικό για στοιχεία στο logothetidis.wordpress.com

*Ως Πρόεδρος του HOPE-A που βρίσκεται στο επίκεντρο του οικοσυστήματος (ΟΕΤ, BL Nanobiomed, Εργαστήριο LTFN) ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης, και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Πολυσυνεδρίου NANOTEXNOLOGY, σε συνεργασία με τους συνεργάτες μου (οι περισσότεροι από τους οποίους είναι απόφοιτοι του ΑΠΘ) και άλλους καθηγητές από τα Τμήματα Φυσικής, Χημείας και Ιατρικής, υπέβαλε την πρόταση για την ίδρυση του Εθνικού Κέντρου Νανοτεχνολογίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ΕΚΝΟ.