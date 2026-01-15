RE/MAX Ελλάς: Τι ακίνητα αγόρασαν οι ξένοι αγοραστές το 2025 - Τα κριτήρια επιλογής

Με βάση τα στοιχεία της έρευνας της RE/MAX Ελλάς για το 2025, οι προτιμήσεις των ξένων αγοραστών ως προς τον τύπο ακινήτου ποικίλλουν.

Διαμερίσματα ή μονοκατοικίες, ηλικίας άνω των 5 ετών, που προορίζονται για δεύτερη ή εξοχική κατοικία, εμβαδού από 60 έως 100 τετραγωνικά μέτρα και αξίας από 100.000 έως 200.000 ευρώ επέλεξαν κατά προτεραιότητα οι ξένοι αγοραστές στην Ελλάδα το 2025, σύμφωνα με έρευνα της RE/MAX Ελλάς.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας του μεγαλύτερου κτηματομεσιτικού δικτύου της χώρας, με 88 γραφεία και περισσότερους από 1.200 συμβούλους ακινήτων, ως βασικό κίνητρο αγοράς αποτελεί η χρήση του ακινήτου από τους ξένους αγοραστές ως δεύτερη ή εξοχική κατοικία σε ποσοστό 52% επί του συνόλου.

Αξίζει να τονιστεί ότι η έρευνα της RE/MAX Ελλάς αποτυπώνει και καταγράφει το τι επιλέγουν οι ξένοι αγοραστές στη χώρα μας, το εύρος τιμών των επιλογών τους, αλλά και τους καθοριστικούς παράγοντες που θα οδηγήσουν στην πραγματοποίηση ή μη μίας αγοραπωλησίας, βάσει των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν από τα γραφεία του δικτύου της.

Έτσι, εκτός από το κίνητρο αγοράς για χρήση του ακινήτου ως δεύτερη/εξοχική κατοικία οι ξένοι αγοραστές επέλεξαν σε ποσοστό 30% ένα ακίνητο για επενδυτική χρήση (εκμίσθωση ή μεταπώληση), ενώ ένα 10% προχώρησε σε αγορά κύριας κατοικίας. Με ποσοστό μόλις 8%, η Golden Visa εξακολουθεί να καταγράφεται ως κίνητρο αγοράς κατοικίας στη χώρα μας, αλλά δεν αποτελεί πλέον τον κύριο μοχλό της ζήτησης από το εξωτερικό.

Με βάση τα στοιχεία της έρευνας της RE/MAX Ελλάς για το 2025, οι προτιμήσεις των ξένων αγοραστών ως προς τον τύπο ακινήτου ποικίλλουν. Τα διαμερίσματα καλύπτουν το 38% των αγορών, με τις μονοκατοικίες να ακολουθούν στο 27% και τις μεζονέτες στο 20%. Στο 3% περιορίζονται οι αγορές επαγγελματικών ακινήτων, ενώ τα οικόπεδα αντιστοιχούν στο 9% και τα αγροτεμάχια στο 3%.

Όσον αφορά στην κατάσταση των οικιστικών ακινήτων, η συντριπτική πλειονότητα των ξένων αγοραστών (ποσοστό 78% επί του συνόλου) επέλεξε μεταχειρισμένα ακίνητα. Τα νεόδμητα καλύπτουν το 20% των αγορών και τα ανακαινισμένα μόλις το 2%.

Αναφορικά με το εμβαδόν των οικιστικών ακινήτων που επέλεξαν οι ξένοι αγοραστές, η κατηγορία εκείνων που έχουν εμβαδόν από 61 τ.μ. έως 100 τ.μ. καταλαμβάνει το 75% των αγορών, καλύπτοντας τόσο επενδυτικές ανάγκες όσο και ιδιοκατοίκησης. Η κατηγορία ακίνητων εμβαδού έως 60 τ.μ. επιλέχθηκε από το 10% του συνόλου των ξένων αγοραστών, ενώ το ίδιο ποσοστό εμφανίζεται και για την απόκτηση ακινήτων επιφάνειας από 101 τ.μ. έως 150 τετραγωνικών μέτρων. Από την άλλη, ακίνητα άνω των 151 τ.μ. προσέγγισαν το ενδιαφέρον μόλις του 5% των ξένων αγοραστών.

Αξίζει να τονιστεί, ότι το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών όσον αφορά την αξία του ακινήτου, εντοπίζεται στην κατηγορία μεταξύ 100.001 ευρώ και 200.000 ευρώ (47%), ενώ η κατηγορία ακινήτων αξίας από 200.001 ευρώ έως 300.000 ευρώ επιλέχθηκε από το 27% του συνόλου των ξένων αγοραστών. Την ίδια στιγμή, το 17% των εν λόγω αγοραστών επέλεξαν ακίνητα αξίας από 50.001 ευρώ έως 100.000 ευρώ, ενώ πολύ πιο περιορισμένες είναι οι αγορές για ακίνητα αξίας έως 50.000 ευρώ και για ακίνητα αξίας από 300.001 ευρώ έως 500.000 ευρώ και από 500.001 έως 1.000.000 (το ποσοστό για την κάθε κατηγορία ανέρχεται σε 3%).

Σύμφωνα με την έρευνα της RE/MAX Ελλάς, η εύρεση του κατάλληλου ακινήτου αποτελεί καθοριστικό παράγοντα ως προς την ολοκλήρωση της συναλλαγής απόκτησης ενός ακινήτου από τους ενδιαφερόμενους αγοραστές, με το 48% να επαναξιολογεί τη διαδικασία όταν δεν εντοπίζει άμεσα το ακίνητο που επιθυμεί.

Όμως, στη διαμόρφωση της τελικής απόφασης αγοράς συμβάλλουν και άλλοι σημαντικοί παράγοντες όπως είναι η περιορισμένη διαθεσιμότητα ακινήτων στην περιοχή ενδιαφέροντος (σε ποσοστό 15%), η άνοδος των τιμών (σε ποσοστό 13%), οι προσωπικοί λόγοι (σε ποσοστό 12%), οι γραφειοκρατικές διαδικασίες (σε ποσοστό 8%). Σε μικρότερο βαθμό επηρεάζουν την αγορά ενός ακινήτου η αλλαγή σχεδίων ή προτεραιοτήτων (σε ποσοστό 3%) ή η έλλειψη χρηματοδότησης (σε ποσοστό 1%).

Τέλος, σημαντικές διαφοροποιήσεις εντοπίζονται και στο χρόνο λήψης της οριστικής απόφασης για την απόκτηση ενός ακινήτου από τους ξένους αγοραστές. Το 34% των υποψήφιων αγοραστών αποφασίζει μέσα σε 4 - 6 μήνες, ενώ το 24% καταλήγει σε απόφαση εντός 2 - 3 μηνών. Από την άλλη, 2 στους 10 ξένους αγοραστές δηλώνουν ότι χρειάζονται διάστημα είτε μικρότερο των δύο μηνών είτε περισσότερο των επτά μηνών για να προχωρήσουν σε αγορά.

Η ελληνική αγορά ακινήτων αποτέλεσε και το 2025 πόλο έλξης για ξένους αγοραστές, επιβεβαιώνοντας το γεγονός ότι η χώρα μας είναι από τους πιο σταθερούς και ελκυστικούς προορισμούς της Μεσογείου, τόσο για την αγορά εξοχικής κατοικίας όσο και για επενδύσεις.

