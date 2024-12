Lamda – Ελληνικό: Προχωρούν μεγάλες αναπτύξεις και... διεθνής καμπάνια – Το θέμα του ΝΟΚ

Στον 12ο όροφο ο Riviera Tower, φαίνεται από τον Καρέα. Μεγάλη ζήτηση για την οικιστική γειτονιά Little Athens. Προχωρούν συμφωνίες με Προκοπίου και εγχώριους – ξένους ομίλους. Οι εμπορικές και αθλητικές αναπτύξεις. Το διεθνές tour προβολής του έργου. Η αναστάτωση στην κτηματαγορά με το ΣτΕ για τον ΝΟΚ και οι νέες επενδύσεις στην έκταση.

Οι εργασίες σε όλη την έκταση της ανάπτυξης της Lamda Development στο Ελληνικό προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Οι επιμέρους αναπτύξεις, που θα παραδοθούν στην πρώτη φάση του έργου, είναι πλέον ορατές, ενώ τους επόμενους μήνες αναμένεται ακόμα μεγαλύτερη εντατικοποίηση των εργασιών, παρά τα υπαρκτά προβλήματα της κατασκευαστικής αγοράς, κυρίως εξαιτίας της έλλειψης εργατικού δυναμικού.

Όπως ενημερώνει ο φορέας υλοποίησης της The Ellinikon, που προωθεί και μεγάλη διεθνή καμπάνια για το project σε όλα τα μεγάλα αεροδρόμια του πλανήτη (Ευρώπη, Αμερική, Ασία), «συγχρόνως, προχωρούν πολύ γρήγορα τα μεγάλα έργα των υποδομών, που γίνονται σε όλη την έκταση της ανάπτυξης: η απορρύπανση του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα, η αντιπλημμυρική προστασία με την ανάπλαση των ρεμάτων, στους Τράχωνες και την Ευρυάλη, καθώς και το εμβληματικό έργο της υπογειοποίησης μέρους της Λεωφόρου Ποσειδώνος.

Όλα αυτά, αλλά και άλλα μικρότερου μεγέθους έργα υποδομών, θωρακίζουν το Τhe Ellinikon και τις γύρω, από την ανάπτυξη, περιοχές απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης».

Ο πύργος Riviera Tower

Καθώς οι εργασίες προχωρούν εντατικά, ο Riviera Tower, σχεδιασμένος από το αρχιτεκτονικό γραφείο Foster + Partners, βρίσκεται ήδη στον 12ο όροφο και είναι πλέον ορατός τόσο από τη λεωφόρο Ποσειδώνος όσο και από τη λεωφόρο Βουλιαγμένης και τον Καρέα.

Με την ολοκλήρωση του θα αποτελεί τον πρώτο πράσινο οικιστικό ουρανοξύστη της Ελλάδας και ένα έργο-πρότυπο αειφόρου και βιο-φιλικού σχεδιασμού νέας γενιάς.

Η mega επένδυση Προκοπίου μισού δισ. ευρώ

Σύμφωνα με την εταιρεία, «το όραμα της Lamda Development για τη δημιουργία της νέας πόλης είχε, εξαρχής, ως κορυφαία προτεραιότητα τις συνεργασίες με τους καλύτερους, ανά τομέα, για να γίνει το The Ellinikon, πόλος επενδυτικού και αναπτυξιακού ενδιαφέροντος. Αυτό τον στόχο υπηρετούν και οι νέες συνεργασίες μας, που δίνουν υπεραξία στο έργο». Ειδική αναφορά γίνεται στη mega επένδυση από τον εφοπλιστή Γιώργο Προκοπίου.

Ειδικότερα, εκπαιδευτικό Ίδρυμα με Διεθνές πρόγραμμα Σπουδών, καθώς και οικιστικούς και γραφειακούς χώρους, θα αναπτύξει η εταιρεία Skiti Enterprises Company Limited, συμφερόντων της οικογένειας του Γ. Προκοπίου. Το συνολικό τίμημα ανήλθε στα 120 εκατ., ενώ η συνολική αξία της ανάπτυξης, αναμένεται να ανέλθει στα 500 εκατ. ευρώ.

Ξένοι και εγχώριοι όμιλοι για κατοικίες

Οικιστικές αναπτύξεις θα δημιουργήσουν οι όμιλοι Brook Lane Capital, TenBrinke, Hellenic Ergon, Daedalus Development, με τους οποίους έχει συμφωνηθεί η απόκτηση πέντε οικοπέδων (πλησίον του Commercial Hub και του The Ellinikon Mall), με συνολικό τίμημα 106 εκατ. ευρώ το οποίο αντιστοιχεί σε 2.100 ευρώ ανά τ.μ.

Μεγάλη ζήτηση για τη γειτονιά Little Athens

Μεγάλη είναι η ζήτηση για τα διαμερίσματα στη Little Athens, την σύγχρονη γειτονιά οικιστικών και εμπορικών αναπτύξεων του The Ellinikon, όπου έχουν ολοκληρωθεί οι εκσκαφές και έχουν ξεκινήσει οι εργασίες κατασκευής και θεμελίωσης των κτιρίων στα Park Rise Promenade Heights, Atrium Gardens και Trinity Gardens, ενώ στο Pavilion Terraces οι εργασίες ξεκίνησαν τον Οκτώβριο.

Το Sunset Groves, η πρόσφατη προσθήκη στη γειτονιά Little Athens, είναι ένα συγκρότημα κατοικιών σχεδιασμένο από τους A&M Architects, με εξαιρετική σύγχρονη αρχιτεκτονική και αρμονικό σχεδιασμό, μόλις λίγα βήματα από την παραλία και το The Ellinikon Park.

Η νέα γειτονιά της πόλης του Ελληνικού θα περιλαμβάνει περισσότερες από 1.150 κατοικίες, καθώς και καταστήματα που θα προσφέρουν σε κατοίκους και επισκέπτες όσα χρειάζονται στην καθημερινότητα τους, ψυχαγωγία, αγορές, άθληση και ευεξία. Οι κρατήσεις για τα διαμερίσματα στη γειτονιά Little Athens έχουν ξεπεράσει κάθε προσδοκία, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι το 45% των αγοραστών είναι ξένοι, κυρίως Ευρωπαίοι.

Στο σημείο αυτό να προσθέσουμε και την επένδυση της εταιρείας Aura Residential Α.Ε., με μετόχους κατά ποσοστό 80% την κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία Xeris Venture Limited, συμφερόντων του μεγαλοεπιχειρηματία και μεγαλομετόχου της Lamda, Σπ. Λάτση και κατά ποσοστό 20% την Ελληνικό Α.Ε.. για τους νέους πύργους με διαμερίσματα.

Το «αγκάθι» του ΝΟΚ

Πάντως, μένει να ξεκαθαριστούν κάποιες εκκρεμότητες με την κατάσταση που έχει δημιουργήσει στην κτηματαγορά η κατάργηση των κινήτρων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ). Όπως έχει πει στη Βουλή ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θεόδωρος Σκυλακάκης. στις πολεοδομίες υπάρχουν περισσότερες από 14.000 άδειες οικοδομημάτων κατά ΝΟΚ για τις οποίες δεν έχει κληθεί ακόμη ελεγκτής δόμησης (άρα δεν είναι γνωστό αν έχουν ξεκινήσει οι κατασκευαστικές εργασίες).

Μένει δε να φανεί κατά πόσο επηρεάζεται από το πρόβλημα η επένδυση στο Ελληνικό ωστόσο επειδή το έργο εξελίσσεται στο πλαίσιο ειδικού πολεοδομικού καθεστώτος, κύκλοι της αγοράς εκτιμούν ότι οι επιπτώσεις δεν θα είναι μεγάλες, ενώ θα είναι ευκολότερο και για την πολιτεία ξεκαθαρίσει το τοπίο, όταν δημοσιοποιηθεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ). Βέβαια, για όσα από τα επιμέρους έργα δεν έχει εκδοθεί άδεια, ο σχεδιασμός ενδέχεται να προσαρμοστεί σε νέα δεδομένα, με ό,τι αυτό σημαίνει για το κόστος και την δομή των projects.

Στα υφιστάμενα έργα που υλοποιεί η ίδια η Lamda Development εκτιμάται ότι η επίδραση είναι μικρή γιατί για τα περισσότερα έχει εκδώσει τις οικοδομικές άδειες. Μεγαλύτερη ίσως να είναι η επίπτωση σε όσους επενδυτές έχουν αγοράσει οικόπεδα για να δημιουργήσουν τις δικές τους αναπτύξεις στο Ελληνικό, οι περισσότεροι εκ των οποίων βρίσκονται στα αρχικά στάδια.

Όπως και προηγουμένως αναφέραμε, στο Ελληνικό, μεταξύ άλλων, έχουν αγοράσει οικόπεδα για οικιστικές αναπτύξεις οι Brook Lane Capital, Ten Brinke, Hellenic Ergon, Daedalus Development, ενώ εκπαιδευτικό ίδρυμα με διεθνές πρόγραμμα σπουδών, καθώς και οικιστικούς και γραφειακούς χώρους, θα δημιουργήσει η Skiti Enterprises Company της οικογένειας του Γ. Προκοπίου.

Οι εμπορικές αναπτύξεις

Όσον αφορά στις εμπορικές αναπτύξεις, ως γνωστόν, η εταιρεία ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ ανέλαβε την κατασκευή του μοναδικού εμπορικού προορισμού της Riviera Galleria, που φέρει την αρχιτεκτονική σφραγίδα του Kengo Kuma και αναμένεται με την ολοκλήρωση της, να κοσμεί την Αθηναϊκή Riviera. Με ένα μέρος της σκυροδέτησης της θεμελίωσης να έχει ήδη ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο, το έργο προχωρά με γρήγορους ρυθμούς. Έως τον Οκτώβριο είχαν συμφωνηθεί Heads of Terms (HoΤ) με μισθωτές για το 69% της συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας (GLA).

Αναφορικά με το Ellinikon Mall, όπως έχει αναδείξει το insider.gr τόσο παλιότερα όσο και πρόσφατα, εκκρεμεί ο ανάδοχος για το έργο κατασκευής του Ellinikon Mall. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2024 είχαν συμφωνηθεί Heads of Terms (HoT) με μισθωτές για 63% της Συνολικής Μεικτής Εκμισθώσιμης Επιφάνειας (GLA) στο The Ellinikon Mall.

Αθλητικές εγκαταστάσεις

Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες στο υπερσύγχρονο Αθλητικό Κέντρο (με αναδόχους ΜΕΤΚΑ – AKTOR) του The Ellinikon, που περιλαμβάνει, πλήθος αθλητικών εγκαταστάσεων. Μεταξύ άλλων, γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ και τένις, στίβο ρίψεων, ανοιχτό και υγρό στίβο. Στον σχεδιασμό του προβλέπονται ακόμα υψηλών προδιαγραφών ξενώνες φιλοξενίας αθλητών με στόχο να παρέχονται όλες οι απαραίτητες υποδομές για άθληση τόσο σε επαγγελματίες όσο και σε ερασιτέχνες.

Στο νέο Κέντρο Άθλησης και ευεξίας, με έκταση 287.000 τ.μ, που θα αποτελέσει διεθνές σημείο αναφοράς για τον Αθλητισμό, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη εργασίες σκυροδέτησης, διαμόρφωσης των γηπέδων ποδοσφαίρου, κατασκευής των κερκίδων του σταδίου στίβου, καθώς και πολλές ακόμα εργασίες σε όλη την έκταση του Αθλητικού πόλου. Το αθλητικό Κέντρο στο The Ellinikon θα εξυπηρετεί αθλητές, συλλόγους, σωματεία, ομοσπονδίες, ομάδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό αλλά και πολίτες που επιθυμούν να αθληθούν.

Εισπράξεις 1 δισ. από τα οικιστικά

Οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων πλησιάζουν ήδη το 1 δισ., έχοντας ήδη ξεπεράσει τον στόχο των 900 εκατ. και μάλιστα δύο μήνες πιο νωρίς, από τον στόχο μας που ήταν το τέλος της χρονιάς. Από την έναρξη του έργου έως την 31.10.2024 ανήλθαν σε 967 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 668 εκατ. αφορούν στις οικιστικές αναπτύξεις, τόσο στο Παράκτιο Μέτωπο όσο και στη Γειτονιά Little Athens.

Το ποσό των συνολικών εισπράξεων από τις αρχές του έτους μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2024 διαμορφώθηκε στα 488 εκατ. εκ των οποίων περίπου 255 εκατ. προήλθαν από τις οικιστικές αναπτύξεις. Έπειτα από την επιτυχημένη πορεία πωλήσεων των οικιστικών αναπτύξεων στο παράκτιο μέτωπο, σημαντική εμπορική επιτυχία καταγράφουν και τα διαθέσιμα προς πώληση διαμερίσματα στη Γειτονιά Little Athens, με τις κρατήσεις από ενδιαφερόμενους αγοραστές να ανέρχονται πλέον σε 383 διαμερίσματα ή περίπου 85% αυτών των επιλεγμένων διαμερισμάτων.

Στο διάστημα μεταξύ Ιουλίου-Οκτωβρίου 2024 ολοκληρώθηκαν επιτυχώς 3 συναλλαγές πώλησης οικοπέδων, με το συνολικό τίμημα των συναλλαγών να ανέρχεται σε 258 εκ., εκ των οποίων μέχρι το τέλος Οκτωβρίου είχαν εισπραχθεί 194 εκ., ενώ αναμένονται να εισπραχθούν επιπλέον περίπου 16 εκ. μέχρι το τέλος 2024 και άλλα περίπου 43 εκ. μέσα στο 2025, ενισχύοντας περαιτέρω τα ταμειακά διαθέσιμα του Έργου Ελληνικού και του Ομίλου συνολικά.

Το retail park της Trade Estates

Ως γνωστόν, Retail Park στο Commercial Hub, όπου θα δημιουργηθεί και το The Ellinikon Mall, το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο εμπορικό κέντρο της Ελλάδας, θα αναπτύξει η εταιρεία Trade Estates (μέλος του Ομίλου FOURLIS). Το προσύμφωνο που υπεγράφη αποτελεί την επικύρωση του αρχικού μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Η συνολική επένδυση υπολογίζεται σε 75 εκατομμύρια, ενώ το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται στα 31 εκατομμύρια ευρώ. Το Retail Park θα περιλαμβάνει καταστήματα μεγάλης επιφάνειας («Big Boxes»), με διεθνείς μισθωτές, όπως IKEA, και θα συμβάλει στην ανάπτυξη ενός υπερσύγχρονου εμπορικού προορισμού νέας γενιάς στο Ελληνικό.

Η διεθνής καμπάνια

Στις 27 Μαΐου, από το αεροδρόμιο της Νίκαιας στη Γαλλία, ξεκίνησε η καμπάνια του Τhe Ellinikon στο εξωτερικό. Δεκατρείς προορισμοί και δεκαεπτά αεροδρόμια στην Ευρώπη, την Ασία και τις Η.Π.Α ήταν συνολικά οι σταθμοί του ταξιδιού του Τhe Ellinikon στον κόσμο.

Εκτός από τα μεγάλα αεροδρόμια του εξωτερικού, το The Ellinikon φιλοξενήθηκε και στα μεγάλα διεθνή ΜΜΕ όπως: Financial Times, Wall Street Journal, The Economist, New York Times, ΝΖΖ am Sonntag και Neue Züricher Zeitung. Το 2025 η διεθνής καμπάνια του The Ellinikon θα συνεχιστεί, σε ακόμα περισσότερους προορισμούς.

Σύμφωνα με τον φορέα υλοποίησης της ανάπτυξης, η ομάδα πωλήσεων κατοικιών του The Ellinikon διοργάνωσε αποκλειστικές συναντήσεις και εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, το Μονακό και τις ΗΠΑ. Στο Μονακό τα στελέχη της Lamda Development διοργάνωσαν σε συνεργασία με την EFG Bank μια αποκλειστική εκδήλωση, κατά τη διάρκεια του Monaco Yacht Show, του κορυφαίου προορισμού στον κόσμο για πολυτελή γιοτ. Στις ΗΠΑ, η ομάδα πωλήσεων κατοικιών του The Ellinikon ταξίδεψε σε τέσσερις πόλεις: το Μαϊάμι, το Palm Beach, το Σικάγο και τη Νέα Υόρκη, όπου διοργάνωσε 42 συναντήσεις, 4 εκδηλώσεις και μια συνάντηση με δημοσιογράφους.