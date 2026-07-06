H Porsche ενδέχεται να περικόψει άλλες 4.000 θέσεις εργασίας

Έως και 4.000 ακόμη θέσεις εργασίας επιπλέον ενδέχεται να περικόψει η Porsche, πέρα από όσες είχαν ανακοινωθεί ήδη, ανέφερε στο χθεσινό της φύλλο η οικονομική εφημερίδα Handelsblatt.

Έως και 4.000 ακόμη θέσεις εργασίας επιπλέον ενδέχεται να περικόψει η Porsche, πέρα από όσες είχαν ανακοινωθεί ήδη, ανέφερε στο χθεσινό της φύλλο η οικονομική εφημερίδα Handelsblatt.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι περικοπές θα πλήξουν ιδίως το διοικητικό και το διαχειριστικό τμήμα της εταιρείας. Επίσης, εξετάζεται η περικοπή ως και του 30% των εργαζομένων στο τμήμα ανάπτυξης στη Βάισαχ, βορειοδυτικά της Στουτγάρδης.

Εκπρόσωπος της Porsche απέφυγε να επιβεβαιώσει συγκεκριμένους αριθμούς ερωτηθείς σχετικά από το Γερμανικό Πρακτορείο, κάνοντας λόγο για μελλοντική απόφαση που ακόμη συζητείται από τη διοίκηση και εκπροσώπους των εργαζομένων για την εξοικονόμηση κόστους.

Ήδη είχαν ανακοινωθεί εκτεταμένες περικοπές θέσεων εργασίας τον Μάρτιο, πέρα από ένα αρχικό πακέτο. Περίπου 1.900 θέσεις αναμένεται να καταργηθούν στην περιοχή της Στουτγάρδης ως το 2029· οι συμβάσεις άλλων περίπου 2.000 υπαλλήλων έληξαν. Τον Μάιο εξάλλου, η Porsche ανακοίνωσε πως κλείνει τρεις θυγατρικές της, κάτι που πλήττει άλλους 500 υπαλλήλους της.

Το 2025, η εταιρεία απασχολούσε λίγους λιγότερους από 42.000 εργαζόμενους σε παγκόσμια κλίμακα.