Μαρινάκης: Εμείς κάνουμε πολιτική, η αντιπολίτευση πυροτεχνήματα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής,, καθώς και το κυβερνητικό έργο ενόψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης.

Στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, στις προτάσεις της αντιπολίτευσης για τη στήριξη των νέων, στην πορεία της οικονομίας, στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και στη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών της αγοράς αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του OPEN. Παράλληλα, σχολίασε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση από πολιτικούς αντιπάλους, καθώς και το κυβερνητικό έργο ενόψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η αντιπολίτευση επικεντρώνεται στο πού θα δαπανηθούν χρήματα, χωρίς να εξηγεί πώς θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την αύξηση των κρατικών εσόδων και της οικονομικής ανάπτυξης. Τόνισε ότι η κυβέρνηση εφάρμοσε πολιτικές που διεύρυναν την οικονομική δραστηριότητα, αύξησαν τα δημόσια έσοδα και επέτρεψαν τη λήψη μέτρων στήριξης των πολιτών. Αναφερόμενος στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήσεις των νέων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δήλωσε ότι η κυβέρνηση επέλεξε να στηρίξει συνολικά τους νέους μέσω της μείωσης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, του μηδενισμού του φόρου εισοδήματος. Υπογράμμισε ότι οι σχετικές φορολογικές ελαφρύνσεις δεν έτυχαν θετικής υποδοχής από την αντιπολίτευση, η οποία, όπως είπε, υποβάθμισε τη σημασία τους. Ανέφερε ότι η κυβέρνηση μείωσε τις απώλειες εσόδων από τις ρευματοκλοπές, ενώ σημείωσε ότι βελτιώθηκε και το σύστημα των εισιτηρίων στις αστικές συγκοινωνίες. Υπενθύμισε επίσης ότι η τιμή του εισιτηρίου επανήλθε στα 1,20 ευρώ.

«Η διαφορά ημών με τα υπόλοιπα κόμματα είναι ότι εμείς περιγράφουμε και εφαρμόζουμε μια πολιτική που μεγαλώνει την πίτα, αυξάνει τα έσοδα στο κράτος και, στο τέλος της ημέρας, δημιουργούνται οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις για κάποια μέτρα που βοηθάνε τον κόσμο», είπε χαρακτηριστικά. «Για κάθε δωρεάν εισιτήριο του κ. Ανδρουλάκη, εισιτήριο, εμείς μηδενίζουμε τον φόρο για όλους τους νέους σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Μέχρι 25 ετών. Τον φόρο συνολικά, που είναι κάτι το οποίο στο τέλος της ημέρας ένας νέος άνθρωπος μπορεί να το διαθέσει όπου θέλει. Το έχουμε πάει, δηλαδή, από 29%, που το πήραμε το 2019, τον φόρο εισοδήματος για έναν νέο άνθρωπο, στο 0, μέχρι 20.000 ευρώ και, αντίστοιχα, μειώσαμε και τα υπόλοιπα κλιμάκια και για έναν νέο μέχρι 30 ετών, από το 29% που το είχαμε παραλάβει και το είχαμε πάει στο 22% μέχρι πέρυσι το πήγαμε στο 9%. Και αντίστοιχα οι πάνω από 30, αναλόγως, στο 20%, 18% και 16%...».

Τόνισε επίσης ότι «Αυτά τα μέτρα, δηλαδή τον μηδενισμό φόρου για τους νέους, τον φόρο 9% για τους μέχρι τριάντα και τον φόρο 20% από 29% κι αν έχουν και παιδιά 18%, 16% για τους τριαντάρηδες και τους σαραντάρηδες και συνολικά για όλους τους πολίτες, τις μειώσεις αυτές δεν τις χειροκρότησε η αντιπολίτευση. Δεν τις υποδέχθηκε με την αυτονόητη αποδοχή. Έρχονται, λοιπόν, αυτοί που θεωρούν λίγο το να μηδενίσεις τον φόρο που αφορά όλες τις δραστηριότητες. Δηλαδή, ο φόρος εισοδήματος αυξάνει τα έσοδα για έναν πολίτη και μπορεί αυτά τα παραπάνω έσοδα να τα χρησιμοποιήσει όπου θέλει, σε εισιτήρια, σε μετρό, σε λεωφορείο, σε βενζίνη, οπουδήποτε. Και έρχονται οι ίδιοι άνθρωποι που απαξιώνουν αυτή την πολιτική που εφαρμόζεται και λένε δωρεάν εισιτήρια για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Τώρα, όσο για την εισιτηριο-διαφυγή και γενικότερα αυτό το οποίο μου είπατε, να πούμε, γιατί όλες οι κυβερνήσεις κρίνονται συγκριτικά με το σημείο εκλογής τους μέχρι σήμερα, ότι έχουμε μειώσει κατά πολύ το ποσό και των διαφυγόντων εσόδων από τις ρευματοκλοπές. Αξίζει να δείτε τις παρουσιάσεις της ΔΕΔΔΗΕ και του κ. Μάνου. Και προ ημερών έκαναν και μια ωραία, πολύ, πολύ χρήσιμη συνέντευξη με τον Νίκο Τσάφο, τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αξίζει να δείτε και τη δουλειά που έχει γίνει στα εισιτήρια. Να θυμίσω ότι παραλάβαμε το εισιτήριο 1,40 από 1,20 και το ξανακάναμε 1,20».

Σχετικά με την κοστολόγηση των προτάσεων της αντιπολίτευσης, αναγνώρισε ότι η αναφορά συγκεκριμένου κόστους αποτελεί βήμα προόδου σε σχέση με παλαιότερες ακοστολόγητες εξαγγελίες. Ωστόσο, υποστήριξε ότι οι προτάσεις πρέπει να εντάσσονται σε ένα συνολικό σχέδιο διακυβέρνησης και όχι να λειτουργούν ως αποσπασματικά μέτρα ή «πυροτεχνήματα».

Ειδικότερα για τους νέους, δήλωσε ότι η κυβέρνηση εφάρμοσε ένα ευρύτερο πλέγμα πολιτικών που περιλάμβανε φορολογικές ελαφρύνσεις, μέτρα για τη στέγαση, στήριξη όσων υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους και βελτιώσεις στις δημόσιες συγκοινωνίες. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση ακολούθησε μια συνεκτική στρατηγική αντιμετώπισης των συνεπειών της ακρίβειας.

Αναφερόμενος στην οικονομία, τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν αύξησε κανέναν φόρο και απέδωσε την αύξηση των κρατικών εσόδων στην ανάπτυξη, στις επενδύσεις και στις εξαγωγές. Επικαλέστηκε τη σημαντική αύξηση των επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ και τον διπλασιασμό σχεδόν των εξαγωγών σε σχέση με το 2019. Είπε ακόμη ότι η πολιτική αυτή συνέβαλε στη δημιουργία περίπου 570.000 νέων θέσεων εργασίας.

Σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του εφαρμόστηκαν πολιτικές αντίθετες από όσες είχε υποσχεθεί, ενώ άσκησε κριτική για τις επιδόσεις της χώρας σε οικονομία, ανάπτυξη και εξωτερική πολιτική εκείνη την περίοδο. Υποστήριξε ακόμη ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη διαχειρίστηκε αποτελεσματικά κρίσεις και προχώρησε σε σημαντικές πρωτοβουλίες στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα, οι οποίες, όπως ανέφερε, δεν είχαν υλοποιηθεί στο παρελθόν.

Απαντώντας στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση από τα δεξιά της, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι υπάρχουν τομείς όπου η κριτική είναι θεμιτή, όπως το κόστος ζωής και οι υποδομές, αλλά χαρακτήρισε αβάσιμες τις επικρίσεις που αφορούν την άμυνα και την εξωτερική πολιτική. «Έχω απαντήσει πάρα πολλές φορές ότι υπάρχουν πολλά πεδία κριτικής, όλη την κριτική οφείλουμε να την ακούμε, όλες τις επιμέρους κριτικές οφείλουμε να τις ακούμε, δεν το συζητώ αλλά υπάρχουν επιμέρους πεδία στα οποία υπάρχει βάση, όπως είναι για παράδειγμα το κόστος ζωής, όπως είναι η βελτίωση των υποδομών που πρέπει να κάνουμε πολλά παραπάνω. Έχουμε κάνει αλλά πρέπει να κάνουμε πολλά παραπάνω. Και υπάρχουν και πεδία κριτικής που τα θεωρώ από άδικα έως εντελώς ανυπόστατα, όπως είναι η άμυνα και η εξωτερική πολιτική. Όσα έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε 7 χρόνια και συνεχίζει να κάνει, δεν έχουν γίνει σε όλη την υπόλοιπη μεταπολίτευση. Απλά εμείς δεν παριστάνουμε τους πατριώτες με κορώνες», τόνισε.

Για την πιθανή αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας μετά από διεθνείς εξελίξεις, δήλωσε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την αγορά και αναμένει οι μειώσεις στις διεθνείς τιμές να περάσουν στους καταναλωτές. Προειδοποίησε ότι, σε περίπτωση που διαπιστωθούν φαινόμενα αθέμιτης κερδοφορίας ή παραβιάσεις της νομοθεσίας, θα ενεργοποιηθούν οι προβλεπόμενοι ελεγκτικοί μηχανισμοί και οι σχετικές παρεμβάσεις

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δημιούργησε και στελέχωσε μηχανισμούς ελέγχου της αγοράς, όπως η ΔΙΜΕΑ, προκειμένου να αντιμετωπίζονται φαινόμενα αισχροκέρδειας και παραπλανητικών πρακτικών. Τόνισε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει την ισχυρή ανάπτυξη των επιχειρήσεων, θεωρώντας ότι αυτή συνδέεται με τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βελτίωση των αποδοχών των εργαζομένων.

Τέλος, απέρριψε την άποψη ότι έχει ξεκινήσει πρόωρα η προεκλογική περίοδος ή ότι έχει επιβραδυνθεί το κυβερνητικό έργο. Ανέφερε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει κανονικά το νομοθετικό της έργο, με σημαντικά νομοσχέδια να ψηφίζονται κάθε εβδομάδα, ενώ επισήμανε ότι προχωρούν παράλληλα παρεμβάσεις σε τομείς όπως η υγεία, μέσω ανακαινίσεων νοσοκομείων και κέντρων υγείας. Κάθε άλλο παρά «κατεβάζουμε τα μολύβια», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ