Μητσοτάκης προς τους υποψηφίους Πανελλαδικών: «Πιστέψτε στον εαυτό σας»

Το 1550 είναι η 24ωρη γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης των μαθητών, υπενθυμίζει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

Mήνυμα προς τους μαθητές και τις μαθήτριες που ξεκινούν σήμερα τη δοκιμασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων, απηύθυνε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επιλέγοντας να σταθεί όχι μόνο στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και στην ψυχολογική πίεση που συνοδεύει την περίοδο των εξετάσεων.

Με βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, o πρωθυπουργός ανέφερε ότι είναι βέβαιος πως οι υποψήφιοι δεν θέλουν να ακούσουν τα «γνωστά κλισέ» και επέλεξε να δώσει έμφαση στην ανάγκη στήριξης των μαθητών και των οικογενειών τους. Στο πλαίσιο αυτό υπενθύμισε τη λειτουργία της δωρεάν 24ωρης γραμμής στήριξης 1550, μέσω της οποίας, όπως σημείωσε, ψυχολόγοι και ειδικοί μπορούν να βρεθούν δίπλα σε όσους αισθάνονται άγχος, πίεση ή την ανάγκη να μιλήσουν με κάποιον.

Παράλληλα, κάλεσε τους υποψηφίους να εμπιστευτούν τον εαυτό τους και την προσπάθεια που κατέβαλαν όλη τη χρονιά, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να μπουν στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. «Πιστέψτε στον εαυτό σας, στον κόπο που κάνατε», ανέφερε χαρακτηριστικά, κλείνοντας το μήνυμά του με ευχές για καλή επιτυχία σε όλες και όλους.