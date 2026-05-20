Επιβραδύνθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο στη Βρετανία

Επιβράδυνση κατέγραψε τον Απρίλιο ο ρυθμός αύξησης των τιμών στην Βρετανία, με τον πληθωρισμό να διαμορφώνεται στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Μάρτιο του 2025.

Πιο αναλυτικά, ο δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε στο 2,8% τον Απρίλιο από 3,3% τον Μάρτιο, ενώ αναλυτές ανέμεναν μικρότερη επιβράδυνση στο 3%. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 0,7% τον Απρίλιο, όσο και τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε την Τετάρτη στη δημοσιότητα η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Βρετανίας (ONS) καταγράφηκε σημαντική επιβράδυνση του πληθωρισμού στη στέγαση και στις υπηρεσίες νοικοκυριών (1,4% έναντι 5,3% τον Μάρτιο), ενώ οι τιμές μειώθηκαν ακόμα στις μεταφορές (4,5% έναντι 4,7%), στα τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά (3,0% έναντι 3,7%), στο αλκοόλ και τον καπνό (2,8% έναντι 3,3%), στην υγεία (2,4% έναντι 3,1%) και στην αναψυχή και τον πολιτισμό (1,7% έναντι 2,8%).

Αντίθετα, οι τιμές αυξήθηκαν ξανά στα είδη ένδυσης (0,7% έναντι -0,8%) και στα έπιπλα και είδη οικιακής χρήσης (0,5% έναντι -0,4%).

Η στερλίνα υποχώρησε προσωρινά έναντι του δολαρίου και του ευρώ μετά τη δημοσίευση των στοιχείων, πριν ανακάμψει σε μεγάλο βαθμό.