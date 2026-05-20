Απώλειες στις ευρωαγορές με πιέσεις από Βρετανία και ομόλογα

Τελευταία ενημέρωση 11:14

Πτώση καταγράφεται στις ευρωαγορές την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν το ράλι στις αποδόσεις ομολόγων, τον πόλεμο στο Ιράν και τον βρετανικό πληθωρισμό.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 χάνει 0,18% στις 610,25 μονάδες και ο Eurostoxx 50 υποχωρεί 0,14% στις 5.844 μονάδες. Στους επιμέρους δείκτες, ο DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης διολισθαίνει 0,29% στις 24.330 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο αποδυναμώνεται 0,45% στις 10.284 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει πτώση 0,13% και τις 7.970 μονάδες. Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο καταγράφει απώλειες 0,11% στις 48.302 μονάδες ενώ ο IBEX 35 πέφτει 0,01% στις 17.669 μονάδες.

Οι traders αξιολογούν τις αυξημένες αποδόσεις ομολόγων και τις πληθωριστικές πιέσεις, καθώς οι τιμές για τους κρατικούς τίτλους παγκοσμίως συνεχίζουν να δέχονται πιέσεις. Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων «τσιμπάνε», με την απόδοση του 30ετούς να ξεπερνά το 5,19%, το υψηλότερο επίπεδο από το 2007.

Εν τω μεταξύ, η απόδοση του 10ετούς κατευθύνεται στο 4,69%. Οι γεωπολιτικές εντάσεις βρίσκονται επίσης στο επίκεντρο, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι ήταν «μία ώρα μακριά» από το να αποφασίσει να επιτεθεί στο Ιράν, προτού πειστεί να αναβάλει την επίθεση για λίγες ημέρες.

Στο πεδίο των «μάκρο», ο πληθωρισμός στη Βρετανία αποδυναμώθηκε σε χαμηλότερο από το αναμενόμενο 2,8% τον Απρίλιο.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν ότι ο πληθωρισμός θα επιβράδυνε στο 3%, από το 3,3% του Μαρτίου, κυρίως λόγω του πλαφόν στο κόστος ενέργειας που εισήγαγε η αρμόδια ρυθμιστική αρχή Ofgem την 1η Απριλίου.

Ωστόσο, ο ΔΤΚ θα ανεβάσει ταχύτητα, καθώς το υψηλότερο κόστος ενέργειας λόγω του πολέμου στο Ιράν συνεχίζει να επηρεάζει τις πιέσεις στις τιμές.

Πτώση στα ασιατικά χρηματιστήρια

Απώλειες σημειώθηκαν στα ασιατικά χρηματιστήρια: Στην Ιαπωνία, η απόδοση του 30ετούς κρατικού ομολόγου (JGB) υποχώρησε στο 4,122% ενώ το 5ετές εκτινάχθηκε στο ιστορικό ρεκόρ του 2,041%. Ο Nikkei 225 υποχώρησε κατά 1,29% και ο Topix κατά 1,45%. Στη Νότια Κορέα, ο Kospi σημείωσε πτώση 0,69%, ενώ ο Kosdaq βυθίστηκε 2,23%. Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 έχασε 0,85% ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng διολίσθησε 0,55% και ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας υποχώρησε 0,3%.