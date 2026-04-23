Η Τουρκία απαγορεύει την πρόσβαση στα social media σε άτομα κάτω των 15 ετών

Οι ψηφιακές πλατφόρμες θα υποχρεούνται να εφαρμόσουν συστήματα επαλήθευσης ηλικίας, ανέφερε το τουρκικό ειδησεογραφικό κανάλι NTV.

Ένας νόμος που απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 15 ετών ψηφίστηκε χθες, Τετάρτη, το βράδυ από το τουρκικό κοινοβούλιο, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu. Σύμφωνα με τον νόμο, σε άτομα κάτω των 15 ετών θα απαγορεύεται η εγγραφή σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και οι ψηφιακές πλατφόρμες θα υποχρεούνται να εφαρμόσουν συστήματα επαλήθευσης ηλικίας, ανέφερε το τουρκικό ειδησεογραφικό κανάλι NTV.

Οι γονείς θα έχουν στη διάθεσή τους μέσα για την παρακολούθηση του χρόνου που περνούν τα παιδιά τους μπροστά σε οθόνες, καθώς και των διαδικτυακών δαπανών, ενώ «σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης», οι μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης θα υποχρεούνται να παρέμβουν εντός μίας ώρας από τη διάδοση επιβλαβούς περιεχομένου, πρόσθεσε το NTV. Ο νόμος θα τεθεί σε ισχύ έξι μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανέφερε το Anadolu.

Αρκετές χώρες συζητούν την απαγόρευση της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 15 ετών.

Την περασμένη εβδομάδα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και οι ηγέτες 12 χωρών της ΕΕ (Αυστρία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβενία και Ισπανία) συζήτησαν έναν παρόμοιο περιορισμό στην πρόσβαση των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

