Ρωσία: O Λαβρόφ καταγγέλλει τα «επικίνδυνα παιχνίδια» ΗΠΑ και συμμάχων τους στην Ασία

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατήγγειλε σήμερα τα «πολύ επικίνδυνα παιχνίδια» των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους στην Ασία, κατηγορώντας τους ότι υποδαυλίζουν τις εντάσεις στην περιοχή και ότι θέλουν να «περιορίσουν» την επιρροή του Πεκίνου και της Μόσχας.

Συζήτησε επίσης με τον Κινέζο ομόλογό του Γουάνγκ Γι για μια συνάντηση «εντός του έτους» μεταξύ των προέδρων Βλαντίμιρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ, σύμφωνα με επίσημη αναφορά για τη συνάντησή τους που έδωσε στη δημοσιότητα το Πεκίνο.

Η Κίνα και η Ρωσία είναι σημαντικοί οικονομικοί και διπλωματικοί εταίροι. Η σχέση τους, που εδραιώθηκε από την κοινή αντιπαλότητά τους προς τις ΗΠΑ, ενισχύθηκε περαιτέρω μετά την εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία το 2022.

Ο Λαβρόφ έγινε δεκτός με τιμές στο Πεκίνο όπου έφθασε σήμερα για διήμερη επίσκεψη κατά τη διάρκεια της οποίας οι δύο δυνάμεις θα «συντονιστούν» στα διεθνή θέματα, σύμφωνα με την κινεζική διπλωματία. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αναμένεται επίσης να συζητηθεί.

«Σε σχέση με την ανατολική πλευρά της ευρασιατικής ηπείρου, εκεί γίνονται επίσης πολύ, πολύ επικίνδυνα παιχνίδια», δήλωσε ο Λαβρόφ κατά τη συνάντησή του στο Πεκίνο με τον Γουάνγκ Γι, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass.

«Είτε πρόκειται για το θέμα της Ταϊβάν, είτε για αυτό της Νότιας Σινικής Θάλασσας ή ακόμη για την κορεατική χερσόνησο, οι εντάσεις υποδαυλίζονται σε έναν χώρο που, κατά τη διάρκεια πολλών ετών, ήταν μια ζώνη συνεργασίας και καλής γειτονίας», υπογράμμισε.

Η Κίνα θεωρεί πως η Ταϊβάν αποτελεί μέρος του εδάφους της και αντιτίθεται σθεναρά στις πολλαπλές πωλήσεις αμερικανικών όπλων στο νησί, οι οποίες υπονομεύουν, σύμφωνα με το Πεκίνο, την κυριαρχία της.

Οι σχέσεις ανάμεσα στο Πεκίνο και στο Τόκιο, στενό σύμμαχο της Ουάσινγκτον, επιδεινώθηκαν επίσης το φθινόπωρο αφότου η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι άφησε να εννοηθεί ότι η χώρα της θα μπορούσε να επέμβει στρατιωτικά σε περίπτωση κινεζικής επίθεσης κατά της Ταϊβάν.

Κατά τη συνάντησή τους, οι δύο υπουργοί «είχαν ενδελεχείς συνομιλίες για τη σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, την κατάσταση στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και την κρίση στην Ουκρανία», δήλωσε το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση.

«Οι δύο πλευρές συντονίζονται και υποστηρίζονται στη διεθνή σκηνή, δείχνοντας σε όλο τον κόσμο ότι απέναντι στις αντιξοότητες παραμένει ένας δίκαιος δρόμος», δήλωσε ο Γουάνγκ.

Στη Νότια Σινική Θάλασσα, η Κίνα και οι Φιλιππίνες, χώρα με στενούς στρατιωτικούς δεσμούς με τις ΗΠΑ, ερίζουν έντονα για τον έλεγχο αρκετών μικρών νησιών.

«Προσπαθούν να διαλύσουν (αυτό τον χώρο συνεργασίας στην Ασία) δημιουργώντας δομές περιορισμένου σχήματος, βασισμένες σε μπλοκ, και με στόχο να περιορίσουν» την Κίνα και τη Ρωσία, δήλωσε ο Λαβρόφ, χωρίς να διευκρινίσει σαφώς για ποιον μιλούσε.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέτειναν τα τελευταία χρόνια τις περιφερειακές συμμαχίες, μερικές φορές με στρατιωτικό σκοπό, όπως η Aukus (με την Αυστραλία και τη Βρετανία) και η Quad (με την Ινδία, την Ιαπωνία και την Αυστραλία), που αποσκοπούν μεταξύ άλλων να αντικρούσουν την κινεζική επιρροή.

Η επίσκεψη του Λαβρόφ πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονης διπλωματικής δραστηριότητας στη Μέση Ανατολή.

Η Κίνα υποδέχεται αυτές τις ημέρες μια σειρά ξένων ηγετών που όλοι τους ανησυχούν με διάφορους τρόπους για τις επιπτώσεις όσων διαδραματίζονται στη Μέση Ανατολή, ακόμη και αν αυτές δεν ανακοινώθηκαν ως ο κύριος σκοπός της επίσκεψής τους: ο πρίγκιπας διάδοχος του Αμπού Ντάμπι (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) Χάλεντ μπιν Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ και ο πρόεδρος του Βιετνάμ Το Λαμ.

Το Πεκίνο αύξησε σήμερα τους τόνους απέναντι στην Ουάσινγκτον χαρακτηρίζοντας "επικίνδυνο και ανεύθυνο" τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ