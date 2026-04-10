Τη Λαχαναγορά Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε ο Μαργαρίτης Σχοινάς

Την Κεντρική Λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης επισκέφτηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, στην πρώτη έξοδο από το υπουργείο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Ο κ. Σχοινάς πήγε στη Λαχαναγορά στις 5 τα ξημερώματα, την ώρα που ήταν στην κορύφωσή της η διακίνηση των προιόντων, χωρίς προειδοποίηση, και οι έμποροι ξαφνιάστηκαν και χάρηκαν που τον είδαν να περπατά ανάμεσα τους.

«Είστε ο πρώτος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης που μας επισκέπτεστε», του είπε καλωσορίζοντάς τον ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εμπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης Γιάννης Χαραλαμπίδης.

Ενημέρωσε τον υπουργό ότι για το Πάσχα υπάρχει επάρκεια προιόντων, οι τιμές είναι χαμηλές και σταθερές αλλά η κίνηση στη Λαχαναγορά δεν είναι η αναμενόμενη.

Ο κ. Σχοινάς συνομίλησε και με τον αντιπρόεδρο του Συνδέσμου, Δημήτρη Γραβάνη, και τον γραμματέα Γιώργο Μουτσογιάννη και δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξει συνάντηση στην οποία θα συζητήσουν τα θέματα που τους απασχολούν.

Στην Κεντρική Λαχαναγορά Θεσσαλονίκης λειτουργούν 280 καταστήματα σε τέσσερις πτέρυγες και τα μέλη του Συνδέσμου Εμπόρων είναι 320.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περπάτησε στους διαδρόμους και είχε την ευκαιρία να κουβεντιάσει με εμπόρους και με τους πελάτες, που εκείνη την ώρα φόρτωναν προιόντα στα φορτηγά για να τα μεταφέρουν στις αγορές, άκουσε τον προβληματισμό τους για την ακρίβεια και αντάλλαξε ευχές για το Πάσχα.

Επίσκεψη σε δημοτικό σφαγείο στη Χαλκιδική

Στη συνέχεια, ο υπουργός μετέβη στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής, όπου τον υποδέχτηκαν ο δήμαρχος Νέας Προποντίδας Μανώλης Καρράς και ο βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Γιώργος. Στη διάρκεια της συνάντησης που έγινε στο δημαρχείο, συζήτησαν για έργα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή.

Όλοι μαζί επισκέφθηκαν το δημοτικό σφαγείο της Νέας Τρίγλιας, στο οποίο σφάζονται 600 χοίροι τον μήνα και πέρυσι σφάχτηκαν 4.500 - 5.000 αμνοερείφια, και το υπό κατασκευή αρδευτικό φράγμα στη θέση «Πλατάνια», προυπολογισμού 6.390.000 ευρώ.