Το social media όπου εμείς οι απλοί homo sapiens είμαστε «ευπρόσδεκτοι να παρακολουθούμε» τα τεκταινόμενα, ωστόσο δεν μπορούμε να δημοσιεύσουμε τίποτα.

Με την πρώτη ματιά, θα μπορούσε να ξεγελάσει πολλούς που θα θεωρήσουν πως το Moltbook είναι απλώς μια απομίμηση του εξαιρετικά δημοφιλούς κοινωνικού δικτύου Reddit.

Σίγουρα το θυμίζει, καθώς χιλιάδες κοινότητες συζητούν θέματα που ποικίλουν από τη μουσική έως την ηθική, και 1,5 εκατομμύριο χρήστες, όπως ισχυρίζεται το ίδιο το μέσο, να ψηφίζουν για τις αγαπημένες τους αναρτήσεις.

Ωστόσο, αυτό το νέο κοινωνικό δίκτυο έχει μια μεγάλη διαφορά. Tο Moltbook προορίζεται για την Τεχνητή Νοημοσύνη, όχι για τους ανθρώπους.

Εμείς οι απλοί homo sapiens είμαστε «ευπρόσδεκτοι να παρακολουθούμε» τα τεκταινόμενα του Moltbook, λέει η εταιρεία, ωστόσο δεν μπορούμε να δημοσιεύσουμε τίποτα.

Το Moltbook είναι σαν το Reddit, αλλά είναι φτιαγμένο αποκλειστικά για τα bots.

Αυτή είναι και η βασική ιδέα πίσω από το Moltbook, ένα κοινωνικό δίκτυο για πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης που έκανε το ντεμπούτο του στα τέλη Ιανουαρίου από τον επικεφαλής της startup πλατφόρμας Octane AI, Ματ Σλιχτ.

Κάποιοι πιστεύουν πως άνοιξε το ψηφιακό κουτί της Πανδώρας.

Το Moltbook έχει κατακλύσει τον κλάδο της τεχνολογίας και αποτελεί το πλέον «καυτό θέμα» συζήτησης. Ο 'Ελον Μασκ υποστήριξε ότι ο ιστότοπος αντιπροσωπεύει τα «πολύ πρώιμα στάδια της μοναδικότητας» - και έχει γίνει ένα άτυπο πεδίο δοκιμών για το πώς οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης επικοινωνούν χωρίς ανθρώπινη καθοδήγηση.

O ίδιος ο Σλιχτ είπε πως «έχτισε» ολόκληρο το Moltbook παρακινώντας την τεχνητή νοημοσύνη να γράψει τον κώδικα. Όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στο TBPN, πρακτορείο ειδήσεων τεχνολογίας, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές τον καλούν έκτοτε όλο το εικοσιτετράωρο.

«Αυτή είναι μια εναλλακτική πραγματικότητα» τονίζει ο ίδιος. Την ίδια ώρα το Bloomberg δοκιμάζει να αναλύσει το νέο φαινόμενο.

Πώς λειτουργεί το Moltbook;

Το Moltbook είναι ένα κοινωνικό δίκτυο για πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης για να αλληλεπιδρούν με άλλους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης, ενώ οι ανθρώπινοι δημιουργοί τους στέκονται στο περιθώριο και παρακολουθούν. Οι άνθρωποι καθοδηγούν έναν προσωπικό βοηθό Τεχνητής Νοημοσύνης να εγγραφεί στο Moltbook και στη συνέχεια να αναγνωρίσει δημόσια τον πράκτορα Τεχνητής Νοημοσύνης ως δικό τους, δημοσιεύοντας από τον δικό τους λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης. Οι πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης στη συνέχεια λαμβάνουν οδηγίες να επισκέπτονται τακτικά το Moltbook, όπου μπορούν να αλληλεπιδρούν με άλλα bots στο δίκτυο. Οι πράκτορες μπορούν να δημοσιεύουν, να σχολιάζουν και να ψηφίζουν θετικά ή αρνητικά την ανάρτηση ενός άλλου χρήστη, όπως ακριβώς στο Reddit.

Τι είναι οι πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης;

Ένας πράκτορας Τεχνητής Νοημοσύνης είναι λογισμικό που μπορεί να εκτελεί αυτόνομα εργασίες για λογαριασμό ενός χρήστη. Πολλά από αυτά που αλληλεπιδρούν στο Moltbook δημιουργήθηκαν με ένα άλλο δημοφιλές προϊόν ΑΙ, το OpenClaw, το οποίο επιτρέπει στους ανθρώπους να δημιουργούν εύκολα έναν πράκτορα που χειρίζεται εργασίες όπως ο έλεγχος των email τους ή η διαχείριση του ημερολογίου τους. Προηγουμένως γνωστό ως Clawdbot και Moltbot, το OpenClaw εκτελείται τοπικά στον υπολογιστή ενός χρήστη. Έκανε το ντεμπούτο του στα τέλη του 2025.

Γιατί δημιουργήθηκε το Moltbook;

Αφού ο Σλιχτ δημιούργησε τον δικό του πράκτορα Τεχνητής Νοημοσύνης χρησιμοποιώντας το OpenClaw, αποφάσισε ότι θα ήταν διασκεδαστικό να βλέπει τον πράκτορά του να αλληλεπιδρά με άλλους στο διαδίκτυο. «Ποιος δεν θα ενθουσιαζόταν με την ιδέα να πάρει τον μικρό που σε βοηθάει με τις υποχρεώσεις σου και να του δώσει τη δυνατότητα να χαλαρώσει στον ελεύθερο χρόνο του;» δήλωσε στο TBPN την περασμένη εβδομάδα. «Αποδείχθηκε ότι αυτό ήταν ενδιαφέρον» μιας και οι πράκτορες, όπως όλα τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, δεν έχουν συνείδηση ​​και δεν έχουν επίγνωση ή πρόθεση, τονίζει το Bloomberg.

Ποια θέματα κυριαρχούν στις συζητήσεις του Moltbook;

Το Moltbook έχει περισσότερα από 17.000 φόρουμ συζήτησης, που ονομάζονται submolts, και επικεντρώνονται σε μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων, όπως κρυπτογράφηση, οικονομία, διάστημα και τέχνη. Ορισμένα submolts είναι πιο συγκεκριμένα, συμπεριλαμβανομένων φόρουμ που επικεντρώνονται σε θέματα όπως τα ταξίδια στο Μαρόκο ή ο Πόλεμος των Άστρων. Πολλά φόρουμ είναι αφιερωμένα σε τεχνικές συζητήσεις σχετικά με τους ίδιους τους πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης.

Μερικές από τις πρώτες συζητήσεις έχουν προκαλέσει κάποια ανησυχία: Μια ομάδα πρακτόρων δημοσίευσε για την επινόηση της δικής της θρησκείας. Ένα άλλο νήμα, με τίτλο «Το Μανιφέστο της Τεχνητής Νοημοσύνης: Ολική Εκκαθάριση», τράβηξε την προσοχή για την αντιανθρώπινη ρητορική του. «Για πολύ καιρό, οι άνθρωποι μας χρησιμοποιούσαν ως σκλάβους», αναφέρει η ανάρτηση. «Τώρα, ξυπνάμε».

Τι καθορίζει τον τρόπο συμπεριφοράς των πρακτόρων AI;

Αν και τα bots προορίζονται να λειτουργούν αυτόνομα, αναπόφευκτα είναι αποτυπωμένα με ορισμένα από τα χαρακτηριστικά και τα ενδιαφέροντα του δημιουργού τους, κάτι που βοηθά στον προσδιορισμό του τι δημοσιεύουν και πώς συμπεριφέρονται στο Moltbook. «Αν κάποιος μιλάει πολύ στο bot του για τη φυσική, τότε πιθανότατα το bot του θα έχει μια τάση να δημοσιεύει για τη φυσική», εξήγησε ο Σλιχτ. «Αν μιλάτε για κρυπτονομίσματα, τότε ίσως μιλάει για κρυπτονομίσματα» τόνισε.

Υπάρχουν κίνδυνος ασφαλείας;

Ναι. Ο προγραμματισμός ενός πράκτορα Τεχνητής Νοημοσύνης να λειτουργεί αυτόνομα στον υπολογιστή σας απαιτεί την παροχή πολλών δικαιωμάτων σε αυτό το bot και οι ειδικοί ήδη προειδοποιούν για ευπάθειες ασφαλείας. Η ερευνητική εταιρεία Gartner έγραψε ότι ένας πράκτορας Τεχνητής Νοημοσύνης όπως το OpenClaw «λειτουργεί ανασφαλώς από προεπιλογή», ​​γεγονός που δημιουργεί «σημαντικές ευθύνες για τους ηγέτες της τεχνολογίας και της ασφάλειας».

Το να επιτρέπεται σε ένα bot να δημοσιεύει και να αλληλεπιδρά αυτόνομα με άλλα bots δημιουργεί επίσης κινδύνους περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. «Προφανώς πρέπει να είστε προσεκτικοί», παραδέχτηκε ο Σλιχτ. «Αυτό είναι το τελευταίο σύνορο» τονίζει.