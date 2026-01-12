Πολιτική | Διεθνή

Πρόεδρος της Βουλής Ιράν: Η χώρα βρίσκεται σε «πόλεμο κατά τρομοκρατών»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Πρόεδρος της Βουλής Ιράν: Η χώρα βρίσκεται σε «πόλεμο κατά τρομοκρατών»
Ο πρόεδρος της Βουλής δεσμεύτηκε ότι ο ιρανικός στρατός θα δώσει στον Ντόναλντ Τραμπ «ένα αξέχαστο μάθημα» σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου χαρακτήρισε την αντίδραση των αρχών κατά των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων ως «πόλεμο κατά τρομοκρατών», απευθυνόμενος σε διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν στην Τεχεράνη προς υποστήριξη της κυβέρνησης.

Το Ιράν διεξάγει «πόλεμο σε τέσσερα μέτωπα», δήλωσε ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, μιλώντας για έναν οικονομικό, έναν ψυχολογικό πόλεμο, έναν «στρατιωτικό πόλεμο» εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ και «τώρα έναν πόλεμο κατά τρομοκρατών».

«Το μεγάλο ιρανικό έθνος δεν επέτρεψε ποτέ στους εχθρούς του να επιτύχουν τους στόχους τους», είπε, στέκοντας κάτω από πανό που έγραφαν στα περσικά «Θάνατος στο Ισραήλ, Θάνατος στην Αμερική».

Ο πρόεδρος της Βουλής δεσμεύτηκε ότι ο ιρανικός στρατός θα δώσει στον Ντόναλντ Τραμπ «ένα αξέχαστο μάθημα» σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

MERCOSUR: Γιατί δεν... έχουμε να φοβόμαστε τη συμφωνία

Airbnb στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ: Προθεσμίες, διορθώσεις και πρόστιμα-φωτιά για τα εισοδήματα του 2025

Θ’ αντέξει το καθεστώς, λέει ο Φιντάν για Ιράν - Αγρότες στο Μαξίμου - Δύσκολη συνάντηση στην Ισπανία - Ορόσημο το 2030 για τον Κυριάκο

tags:
Ιράν
Διαδηλώσεις
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider