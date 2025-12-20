Τούρκος ΥΠΑΜ: Δεν μας απειλούν οι συμφωνίες Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ - Να μην έχουν προσδοκίες

Ο Γιασάρ Γκιουλέρ είπε ότι η Άγκυρα κάνει «τις απαραίτητες εργασίες» και ότι η Ελλάδα «δεν πρέπει να τρέφει υπερβολικές ελπίδες». Αιχμές και για τη συμμετοχή στο SAFE.

Ιδιαίτερα σκληρή δήλωση για την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ από τον Τούρκο υπουργό Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, με αφορμή δημοσιεύματα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με την αμυντική συνεργασία μεταξύ των τριών χωρών.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ Μανώλης Κωστίδης, ο Γκιουλέρ δήλωσε: «Το γεγονός ότι η Ελλάδα, το Ισραήλ και οι Ελληνοκύπριοι (Κυπριακή Δημοκρατία) συνεργάζονται και υπογράφουν συμφωνίες δεν αποτελεί απειλή για εμάς. Υπογράφουμε επίσης συμφωνίες με πολλές χώρες. Αλλά δεν συνάπτουμε αυτές τις συμφωνίες εναντίον κάποιας συγκεκριμένης χώρας.

«Υπάρχουν αναφορές ότι θα αναπτύξουν συστήματα αεράμυνας, τα οποία θα αποκτήσουν από το Ισραήλ, σε νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Αυτά είναι, εξ ορισμού, αποστρατιωτικοποιημένα νησιά, που σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να είναι οπλισμένα βάσει των συνθηκών.

«Πραγματοποιούμε τις απαραίτητες εργασίες σε αυτό το θέμα. Δεν πρέπει να τρέφουν υπερβολικές ελπίδες» κατέληξε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας.

Ο Γκιουλέρ επίσης κατηγόρησε Ελλάδα και Ισραήλ ότι εμποδίζουν την Τουρκία να αποκτήσει τα F35: «Δεν βλέπουμε κανένα πρόβλημα με την προμήθεια των F-16. Φυσικά, η προτεραιότητά μας θα είναι τα F-35. Γνωρίζουμε ότι το Ισραήλ και η Ελλάδα ασκούν πιέσεις για να μας εμποδίσουν να παραλάβουμε αυτά τα αεροσκάφη. Συνεχίζουμε επίσης τις δικές μας προσπάθειες για την άρση των κυρώσεων CAATSA. Έχουμε ξεχωριστές ομάδες εργασίας για αυτά τα ζητήματα. Σίγουρα θα μοιραστούμε τις πληροφορίες μαζί σας όταν το ζήτημα πλησιάσει στην επίλυση. Η Τουρκία και οι ΗΠΑ θα επιλύσουν αυτά τα ζητήματα».

Συμμετοχή στο SAFE

Αναφερόμενος στη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE ο Τούρκος υπουργός Άμυνας είπε: «Η Ευρώπη, αναγνωρίζοντας τις αδυναμίες της σε αυτόν τον τομέα, προσπαθεί να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας. Αυτή τη στιγμή πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ελλείψεις σε πυρομαχικά και όπλα. Χρειάζονται πολλά όπλα και τεχνολογίες για την άμυνα και την ασφάλεια.

Σε αυτό το πλαίσιο, πολλές ευρωπαϊκές χώρες είναι πρόθυμες να συνεργαστούν μαζί μας. Ωστόσο, βλέπουμε ότι υπάρχουν χώρες, κυρίως η Ελλάδα, που προσπαθούν να αποκλείσουν την Τουρκία από αυτόν τον σχηματισμό, δίνοντας προτεραιότητα στα δικά τους συμφέροντα έναντι της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Δεν σκεφτόμαστε πολύ αν η Τουρκία θα συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα SAFE ή όχι. Θα είναι η σειρά μας να μιλήσουμε σε μια κρίσιμη στιγμή που μας χρειάζονται περισσότερο».

Ο Μητσοτάκης στο Ισραήλ

Επαφές με την ισραηλινή και την παλαιστινιακή ηγεσία θα έχει την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα ταξιδέψει στα Ιεροσόλυμα και θα συναντηθεί με τον Ισραηλινό ομόλογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Στη συνέχεια θα επισκεφθεί τη Ραμάλα, όπου θα συναντηθεί με τον επικεφαλής της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

Προ ημερών ισραηλινά δημοσιεύματα έκαναν λόγο για συνάντηση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας μεταξύ των αρχηγών της Πολεμικής Αεροπορίας της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ, με αντικείμενο τη στρατηγική συνεργασία και τη σύσφιξη των σχέσεων στον τομέα της ασφάλειας.

Στο επίκεντρο, σύμφωνα με το ισραηλινό δίκτυο ΚΑΝ News, βρέθηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις και ειδικότερα η διευρυνόμενη στρατιωτική ισχύς της Τουρκίας, καθώς και η αυξανόμενη επιρροή της στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν εκτιμήσεις για τις νέες ισορροπίες ασφαλείας στην περιοχή και εξέτασαν τρόπους ενίσχυσης της επιχειρησιακής και στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των τριών χωρών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συζητήθηκαν ζητήματα συντονισμού, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και ενδεχόμενης εμβάθυνσης της συνεργασίας σε επίπεδο ασκήσεων και επιχειρησιακής ετοιμότητας, στο πλαίσιο των κοινών ανησυχιών για τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η είδηση της συνάντησης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία, με τουρκικά μέσα ενημέρωσης να αναδημοσιεύουν το θέμα εκφράζοντας ανησυχία για την ενίσχυση της τριμερούς συνεργασίας Ισραήλ–Ελλάδας–Κύπρου.