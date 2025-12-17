ΕΑΕΕ: Αύξηση 13,2% στο πλήθος των ασφαλίσεων μεταφερόμενων εμπορευμάτων το 2024

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ασφαλιστικών εταιρειών καταγράφηκαν 80.216 συμβόλαια το 2024, μέρος των οποίων παρέμενε σε ισχύ και εφέτος.

Αύξηση 13,2% είχε το πλήθος των ασφαλίσεων μεταφερόμενων εμπορευμάτων έτους 2024, σε σχέση με το 2023, όπως προκύπτει από την έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος για τα στατιστικά στοιχεία ασφαλίσεων μεταφερόμενων εμπορευμάτων έτους 2024.

Το σύνολο των ασφαλισμένων κεφαλαίων των ανωτέρω συμβολαίων έφτασε στα 17 δισ. ευρώ και για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που εκδόθηκαν το 2024 δηλώθηκαν 626 ζημιές εντός του ίδιου έτους. Πληρώθηκαν αποζημιώσεις ύψους 462.000 ευρώ εντός του 2024, ενώ σχηματίστηκε στο τέλος του έτους απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων 1,64 εκατ. ευρώ.