Επιχειρήσεις | Ελλάδα

ΕΑΕΕ: Αύξηση 13,2% στο πλήθος των ασφαλίσεων μεταφερόμενων εμπορευμάτων το 2024

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΕΑΕΕ: Αύξηση 13,2% στο πλήθος των ασφαλίσεων μεταφερόμενων εμπορευμάτων το 2024
Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ασφαλιστικών εταιρειών καταγράφηκαν 80.216 συμβόλαια το 2024, μέρος των οποίων παρέμενε σε ισχύ και εφέτος.

Αύξηση 13,2% είχε το πλήθος των ασφαλίσεων μεταφερόμενων εμπορευμάτων έτους 2024, σε σχέση με το 2023, όπως προκύπτει από την έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος για τα στατιστικά στοιχεία ασφαλίσεων μεταφερόμενων εμπορευμάτων έτους 2024.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ασφαλιστικών εταιρειών καταγράφηκαν 80.216 συμβόλαια το 2024, μέρος των οποίων παρέμενε σε ισχύ και εφέτος.

Το σύνολο των ασφαλισμένων κεφαλαίων των ανωτέρω συμβολαίων έφτασε στα 17 δισ. ευρώ και για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που εκδόθηκαν το 2024 δηλώθηκαν 626 ζημιές εντός του ίδιου έτους. Πληρώθηκαν αποζημιώσεις ύψους 462.000 ευρώ εντός του 2024, ενώ σχηματίστηκε στο τέλος του έτους απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων 1,64 εκατ. ευρώ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

«Με το πόδι στο γκάζι» η ΔΙΑΣ - Από 15 Ιανουαρίου τα νέα όρια συναλλαγών σε IRIS

Deal στην αμυντική βιομηχανία - Στροφή στα telcos - Ο ύπνος των μηχανισμών

Επαγγελματίες: 1 στους 3 δηλώνει ετήσιο τζίρο έως 30.000 ευρώ

tags:
Ασφαλιστικές εταιρείες
Εμπόριο
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider