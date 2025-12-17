Το ΑΙ κοινός παρονομαστής στις απειλές ασφάλειας για τη βιομηχανία της ψυχαγωγίας το 2026

Ένα νέο κεφάλαιο του Kaspersky Security Bulletin εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο το AI αναμένεται να επηρεάσει την παγκόσμια βιομηχανία ψυχαγωγίας το 2026.

Ένα νέο κεφάλαιο του Kaspersky Security Bulletin εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) αναμένεται να επηρεάσει την παγκόσμια βιομηχανία ψυχαγωγίας το 2026, από τα συστήματα έκδοσης εισιτηρίων και τις ροές εργασίας οπτικών εφέ έως τα δίκτυα διανομής περιεχομένου, τα παιχνίδια και το ρυθμιστικό πλαίσιο.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αγοράζουν εισιτήρια, παρακολουθούν ταινίες και παίζουν παιχνίδια – μεταβάλλοντας ταυτόχρονα και τον τρόπο με τον οποίο κακόβουλοι παράγοντες στοχοποιούν αυτές τις εμπειρίες. Η βιομηχανία της ψυχαγωγίας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στο AI, καθώς η τεχνολογία δεν αυτοματοποιεί απλώς εσωτερικές διαδικασίες, αλλά δημιουργεί ή μιμείται ολοένα και περισσότερο το ίδιο το βασικό προϊόν: Ανθρώπινες ιστορίες, ερμηνείες και οπτικές εμπειρίες.

«Εξετάζοντας διαφορετικά τμήματα του κλάδου, έγινε σαφές ότι το AI αποτελεί το νήμα που διατρέχει τις περισσότερες αναδυόμενες απειλές. Στόχος μας ήταν να επισημάνουμε ότι το AI δεν θα βοηθήσει μόνο τους αμυνόμενους να εντοπίζουν ανωμαλίες ταχύτερα, αλλά θα δώσει και στους επιτιθέμενους τη δυνατότητα να μιμούνται καταστήματα, να χαρτογραφούν τις υποδομές και να δημιουργούν πειστικό κακόβουλο περιεχόμενο. Τα στούντιο, οι πλατφόρμες και οι κάτοχοι δικαιωμάτων πρέπει να αντιμετωπίζουν τα συστήματα AI και τα δεδομένα που τα τροφοδοτούν ως κομμάτι της βασικής επιφάνειας επίθεσης και όχι απλώς ως δημιουργικά εργαλεία. Η ασφάλεια και η διακυβέρνηση θα πρέπει να διαμορφώνονται με βάση αυτήν την πραγματικότητα», δήλωσε η Anna Larkina, ειδικός ανάλυσης διαδικτυακού περιεχομένου στην Kaspersky.

Οι ερευνητές της Kaspersky εντόπισαν πέντε κρίσιμες απειλές που αναδύονται καθώς το AI ενσωματώνεται όλο και πιο βαθιά στις ροές εργασίας της ψυχαγωγίας και στις εμπειρίες των καταναλωτών.

Τι συμβαίνει όταν οι αγορές εισιτηρίων μετατρέπονται σε κούρσα εξοπλισμών μεταξύ αλγορίθμων και μεταπωλητών;

Η Kaspersky προβλέπει ότι το AI θα καταστήσει τη δυναμική τιμολόγηση ταχύτερη και πιο λεπτομερή, προσφέροντας παράλληλα στους μεταπωλητές εισιτηρίων καλύτερα εργαλεία για τον εντοπισμό κερδοφόρων εκδηλώσεων, την ανάπτυξη bots σε μεγάλη κλίμακα και τη διαχείριση τιμών μεταπώλησης σε πολλαπλές πλατφόρμες. Ακόμη και όταν οι καλλιτέχνες επιλέγουν σταθερές τιμές εισόδου, οι μεταπωλητές που αξιοποιούν το AI μπορούν να μετατρέπουν την τιμολόγηση σε «δυναμική» στις δευτερογενείς αγορές, προσαρμόζοντας τις τιμές σε πραγματικό χρόνο βάσει των ενδείξεων ζήτησης.

Πώς θα επηρεάσει η εμπορευματοποίηση των Οπτικών Εφέ μέσω AI τον κίνδυνο διαρροών;

Καθώς το προηγμένο CGI γίνεται πιο προσβάσιμο μέσω cloud-based πλατφορμών AI, τα στούντιο θα συνδέονται με ευρύτερα δίκτυα μικρών προμηθευτών και freelancers. Η Kaspersky εκτιμά ότι οι επιτιθέμενοι θα στοχοποιούν αυτήν την εκτεταμένη εφοδιαστική αλυσίδα, παραβιάζοντας render farms, plug-ins ή μικρά post-production studios, ώστε να υποκλέπτουν αθόρυβα σκηνές, ψηφιακά assets ή ολόκληρα επεισόδια πριν από την κυκλοφορία τους, παρακάμπτοντας και πιο αυστηρά προστατευμένα περιβάλλοντα μεγάλων στούντιο.

Μπορούν τα δίκτυα διανομής περιεχομένου (CDNs) να γίνουν άμεσος στόχος;

Τα CDNs φιλοξενούν πλέον ακυκλοφόρητα επεισόδια, builds παιχνιδιών και live streams για πολλά μεγάλα brands ψυχαγωγίας, συγκεντρώνοντας πολύτιμο περιεχόμενο σε περιορισμένο αριθμό παρόχων. Οι επιτιθέμενοι που αξιοποιούν το AI θα μπορούν να χαρτογραφούν πιο αποτελεσματικά τις υποδομές των CDNs, να εντοπίζουν πού βρίσκεται το premium περιεχόμενο και να αναζητούν εκτεθειμένα στοιχεία ή σφάλματα στις ρυθμίσεις. Μία και μόνο επιτυχημένη παραβίαση θα μπορούσε να εκθέσει πολλούς τίτλους ταυτόχρονα ή να επιτρέψει την εισαγωγή κακόβουλου κώδικα σε νόμιμα streams.

Πώς θα αλλάξουν τα παραγωγικά εργαλεία τα μοτίβα κατάχρησης σε παιχνίδια και κοινότητες θαυμαστών;

Οι παίκτες και οι power users θα συνεχίσουν να «σπάνε» (jailbreak) AI companions και editors περιεχομένου εντός παιχνιδιών, καθώς και να χρησιμοποιούν εξωτερικά παραγωγικά μοντέλα για τη δημιουργία υλικού που κανονικά θα αποκλειόταν – όπως σενάρια με υπερβολική βία ή σεξουαλικό περιεχόμενο - και στη συνέχεια να το εισάγουν και πάλι σε παιχνίδια, mods ή fan videos. Παράλληλα, υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης προσωπικών δεδομένων σε «δημιουργικά» αποτελέσματα, εάν τα δεδομένα εκπαίδευσης ή fine-tuning δεν έχουν καθαριστεί επαρκώς, για παράδειγμα όταν στίχοι, διάλογοι ή εικόνες περιλαμβάνουν άθελά τους πραγματικά ονόματα ή άλλα αναγνωριστικά στοιχεία.

Ποιος θα είναι ο ρόλος της ρύθμισης και της συμμόρφωσης ως προς το AI στη δημιουργική εργασία;

Οι νομοθέτες και οι κλαδικοί φορείς μετακινούνται προς κανόνες που απαιτούν διαφάνεια ως προς τα μέσα που παράγονται από AI, καθώς και πιο σαφείς πρακτικές συναίνεσης και αδειοδότησης για την εκπαίδευση σε υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Η Kaspersky προβλέπει ότι αυτό θα οδηγήσει στη δημιουργία νέων ρόλων εντός των εταιρειών ψυχαγωγίας, αντίστοιχων με τους COVID-compliance managers στα κινηματογραφικά γυρίσματα, με αντικείμενο τη διακυβέρνηση του AI: Αυτή περιλαμβάνει τον έλεγχο του τρόπου εκπαίδευσης των εργαλείων AI, της χρήσης τους στην παραγωγή και το μάρκετινγκ, καθώς και της συμμόρφωσής τους με συμβατικές και νομικές απαιτήσεις.

Το πλήρες σύνολο σεναρίων για το AI και τη βιομηχανία ψυχαγωγίας είναι διαθέσιμο στο τελευταίο Kaspersky Security Bulletin.

Η Kaspersky συνιστά στους οργανισμούς του κλάδου της ψυχαγωγίας: