Πιέσεις με χαμηλό τζίρο στο ΧΑ - Μικτή εικόνα στην υψηλή κεφαλαιοποίηση

Νέες πιέσεις στις μετοχές των τραπεζών, αλλά και σε μεγάλο μέρος των μετοχών της υψηλής κεφαλαιοποίησης, υποχρεώνουν την Τρίτη το Χρηματιστήριο της Αθήνας σε νέες απώλειες.

Upd. 14:03

Η διάθεση για ανάληψη ρίσκου ενισχύθηκε χθες, με φόντο την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και τις ελπίδες για σταδιακή ομαλοποίηση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Το κλίμα ενισχύθηκε και από τις προσδοκίες ότι οι μεγάλες οικονομίες, μαζί με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε νέες αποδεσμεύσεις στρατηγικών πετρελαϊκών αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, ώστε να αντισταθμίσουν τις διαταραχές στην προσφορά.

Ωστόσο, τα κέρδη περιορίστηκαν από το τις νύξεις του προέδρου Τραμπ ότι ίσως μετατεθεί κατά έναν μήνα η σύνοδος με τον Κινέζο ομόλογό του, προκειμένου να επικεντρωθεί στον πόλεμο με το Ιράν, μια ένδειξη προς τις αγορές ότι η σύγκρουση ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο απ’ ό,τι αρχικά αναμενόταν.

Σε γενικές γραμμές, η τρέχουσα εβδομάδα ξεκίνησε με σχετικά ήπιους τόνους στις αγορές, οι τιμές του πετρελαίου δείχνουν να σταθεροποιούνται πέριξ των 100 δολαρίων, ωστόσο ξένοι αναλυτές κάνουν λόγο για μια εύθραυστη εικόνα, καθώς οι αγορές περνούν σε φάση συσσώρευσης.

Τα αμέσως επόμενα εικοσιτετράωρα, πέραν φυσικά των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, οι αγορές έχουν μπροστά τους τις συνεδριάσεις των Fed και EKT. Εντός συνόρων οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων συνεχίζονται, τις επόμενες ημέρες ανακοινώνουν, μεταξύ άλλων, και οι ΔΕΗ και Τιτάν, ενώ την Παρασκευή έρχεται λήξη παραγώγων καθώς και η «ετυμηγορία» της Scope Ratings για το ελληνικό αξιόχρεο.

Λίγο μετά τις 14:00 ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.133,42 μονάδες με ήπιες απώλειες 0,22%. Κινούμενος σε αρνητικό έδαφος από την έναρξη της συνεδρίασης, ο ΓΔ βρέθηκε να υποχωρεί νωρίτερα έως τις 2.114 μονάδες.

Ο δείκτης των τραπεζών δοκιμάζει εκ νέου το επίπεδο των 2.300 μονάδων. Με την Optima να κινείται ανοδικά (+0,58%) και την ΕΤΕ σε οριακά θετικό έδαφος (+0,04%) ο ΔΤΡ υποχωρεί 0,54% στις 2.302,86 μονάδες, ανακάμπτοντας από απώλειες 2,07% νωρίτερα. Στον αντίποδα βρίσκεται η Eurobank με απώλειες 1,90%, ενώ πτωτικά περί του 0,4% κινούνται οι Τρ. Πειραιώς και Alpha Bank. Αμετάβλητη στα 8,60 ευρώ διαπραγματεύεται η μετοχή της Τρ. Κύπρου.

Στο σύνολο του ταμπλό 60 μετοχές κινούνται ανοδικά, έναντι 50 σε αρνητικό έδαφος και 40 που διαπραγματεύονται χωρίς μεταβολή, ενώ ο τζίρος μέχρι στιγμής εμφανίζεται αδύναμος, στα επίπεδα των 79.47 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 5,10 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στον FTSE Large Cap τα υψηλότερα κέρδη εμφανίζουν οι τίτλοι των Helleniq Energy και Motor Oil ενισχυμένοι περί του 2%, ενώ με μικρότερα κέρδη διαπραγματεύονται οι Jumbo, Σαράντης, ΔΑΑ, Lamda Development και Τιτάν.