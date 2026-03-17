Πάσχα και αποστολές δεμάτων στο εξωτερικό: Τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι στέλνουν πασχαλινά δέματα!

Καθώς πλησιάζει το Πάσχα, αυξάνεται αισθητά ο αριθμός των αποστολών δεμάτων από την Ελλάδα προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Καθώς πλησιάζει το Πάσχα, αυξάνεται αισθητά ο αριθμός των αποστολών δεμάτων από την Ελλάδα προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Πολλές οικογένειες στέλνουν πασχαλινά δώρα και τρόφιμα σε συγγενείς, παιδιά ή εγγόνια που ζουν στο εξωτερικό, προσπαθώντας να διατηρήσουν την επαφή με τις οικογενειακές παραδόσεις παρά την απόσταση.

Τα πασχαλινά δέματα που αποστέλλονται αυτή την περίοδο συχνά περιλαμβάνουν τσουρέκια, πασχαλινά κουλουράκια, λαμπάδες για τα βαφτιστήρια ή μικρά δώρα για τα εγγόνια. Για πολλούς Έλληνες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, ένα τέτοιο δέμα από την οικογένεια έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία, καθώς μεταφέρει ένα κομμάτι από το πασχαλινό κλίμα της Ελλάδας.

Τα τελευταία χρόνια μάλιστα, η κινητικότητα εργαζομένων και φοιτητών στην Ευρώπη έχει αυξήσει σημαντικά τη ζήτηση για διεθνείς αποστολές μικρών δεμάτων, ιδιαίτερα σε περιόδους μεγάλων εορτών όπως το Πάσχα. Όλο και περισσότερες οικογένειες επιλέγουν να στείλουν πασχαλινά δέματα σε αγαπημένα πρόσωπα που βρίσκονται στο εξωτερικό, διατηρώντας έτσι έναν συμβολικό δεσμό με την πατρίδα και τις γιορτινές παραδόσεις.

Γιατί φέτος χρειάζεται καλύτερος προγραμματισμός

Η περίοδος πριν από το Πάσχα είναι κάθε χρόνο από τις πιο απαιτητικές για τα διεθνή δίκτυα μεταφοράς. Οι εταιρείες courier και οι μεταφορικές εταιρείες καταγράφουν σημαντική αύξηση στον όγκο αποστολών, καθώς χιλιάδες δέματα μετακινούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη τις ημέρες πριν από τις εορτές.

Φέτος το Καθολικό και το Ορθόδοξο Πάσχα δεν συμπίπτουν, καθώς το Πάσχα των Καθολικών προηγείται κατά μία εβδομάδα. Αυτό σημαίνει ότι δημιουργείται μια μεγαλύτερη περίοδος αργιών σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία των μεταφορικών δικτύων.

Σε συνδυασμό με την αυξημένη ζήτηση για αποστολές την περίοδο των εορτών, οι αργίες αυτές μπορεί να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις στις διεθνείς μεταφορές. Για τον λόγο αυτό, όσοι σχεδιάζουν να στείλουν πασχαλινά δέματα στο εξωτερικό καλό είναι να οργανώσουν έγκαιρα την αποστολή τους, ώστε να αυξήσουν τις πιθανότητες να φτάσουν εγκαίρως στον προορισμό τους.

Πότε πρέπει να σταλούν τα πασχαλινά δέματα

Οι ειδικοί της αγοράς μεταφορών επισημαίνουν ότι όσο πλησιάζουν οι ημέρες των εορτών, τόσο αυξάνεται η πίεση στα δίκτυα διανομής. Οι εβδομάδες πριν από το Πάσχα είναι συνήθως η περίοδος με τη μεγαλύτερη κινητικότητα στις διεθνείς αποστολές δεμάτων.

Για αποστολές προς ευρωπαϊκές χώρες, συνιστάται τα δέματα για το Πάσχα να αποστέλλονται αρκετές ημέρες πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για τη μεταφορά και την παράδοση.

Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος καθυστερήσεων, ιδιαίτερα σε περιόδους όπου αυξάνεται ο όγκος των αποστολών. Ο σωστός προγραμματισμός βοηθά ώστε τα δέματα να φτάσουν εγκαίρως στον προορισμό τους και να παραδοθούν πριν από τις ημέρες των εορτών.

Οι χώρες στις οποίες στέλνονται τα περισσότερα δέματα

Οι περισσότερες αποστολές δεμάτων από την Ελλάδα κατευθύνονται προς χώρες όπου ζουν, εργάζονται ή σπουδάζουν πολλοί Έλληνες. Τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί ένα σταθερό δίκτυο αποστολών μεταξύ Ελλάδας και αρκετών ευρωπαϊκών χωρών, ιδιαίτερα σε περιόδους μεγάλων γιορτών όπως το Πάσχα.

Ανάμεσα στους πιο συχνούς προορισμούς βρίσκονται οι αποστολές προς Γερμανία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία. Σε αυτές τις χώρες υπάρχουν μεγάλες ελληνικές κοινότητες αλλά και σημαντικός αριθμός φοιτητών που σπουδάζουν σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.

Για πολλές οικογένειες στην Ελλάδα, η αποστολή ενός πασχαλινού δέματος αποτελεί έναν τρόπο να διατηρήσουν την επαφή με τα παιδιά ή τα εγγόνια που βρίσκονται στο εξωτερικό. Τα δέματα αυτά μεταφέρουν όχι μόνο προϊόντα και δώρα, αλλά και ένα κομμάτι από το γιορτινό κλίμα της πατρίδας.

Η αύξηση των διεθνών αποστολών τα τελευταία χρόνια

Τα τελευταία χρόνια οι διεθνείς αποστολές μικρών δεμάτων από την Ελλάδα έχουν αυξηθεί αισθητά. Η κινητικότητα εργαζομένων και φοιτητών στην Ευρώπη έχει δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα, όπου πολλές οικογένειες έχουν μέλη που ζουν ή εργάζονται στο εξωτερικό.

Παράλληλα, η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου έχει δημιουργήσει νέες ανάγκες για αποστολές προϊόντων από μικρές επιχειρήσεις και ηλεκτρονικά καταστήματα προς πελάτες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Σήμερα, η αποστολή δεμάτων στο εξωτερικό δεν αφορά μόνο επιχειρήσεις αλλά και ιδιώτες που στέλνουν προσωπικά αντικείμενα, δώρα ή τρόφιμα σε συγγενείς και φίλους.

Η νέα εποχή των online αποστολών

Η διάδοση του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών πληρωμών έχει αλλάξει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι αποστολές δεμάτων. Πλέον, πολλοί χρήστες μπορούν να υπολογίσουν το κόστος μεταφοράς, να επιλέξουν υπηρεσία αποστολής και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία online, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθούν κάποιο κατάστημα.

Οι ψηφιακές πλατφόρμες logistics έχουν διευκολύνει σημαντικά την πρόσβαση σε διεθνή δίκτυα μεταφοράς, δίνοντας τη δυνατότητα τόσο σε ιδιώτες όσο και σε μικρές επιχειρήσεις να οργανώσουν εύκολα μια αποστολή προς το εξωτερικό.

Σε αυτό το πλαίσιο έχουν εμφανιστεί και ελληνικές πρωτοβουλίες στον χώρο των online αποστολών. Πλατφόρμες όπως το demataki.gr επιτρέπουν στους χρήστες να υπολογίσουν online το κόστος μιας αποστολής και να οργανώσουν εύκολα τη μεταφορά δεμάτων προς ευρωπαϊκές χώρες.

Τι πρέπει να προσέχουν όσοι στέλνουν δέμα στο εξωτερικό

Εκτός από τον σωστό προγραμματισμό της αποστολής, σημαντικό ρόλο παίζει και η σωστή προετοιμασία του δέματος. Η επιλογή κατάλληλης συσκευασίας και η σωστή προστασία των αντικειμένων μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο προβλημάτων κατά τη μεταφορά.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν αποστέλλονται τρόφιμα ή εύθραυστα αντικείμενα, τα οποία πρέπει να συσκευάζονται προσεκτικά ώστε να αντέξουν τις συνθήκες μεταφοράς.

Επιπλέον, είναι σημαντικό οι αποστολείς να λαμβάνουν υπόψη τους τον χρόνο που απαιτείται για τη μεταφορά, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένης ζήτησης όπως το Πάσχα.

Άλλωστε, όπως επισημαίνουν άνθρωποι της αγοράς των μεταφορών, «η σωστή συσκευασία είναι το πιο υποτιμημένο αλλά και πιο καθοριστικό βήμα μιας διεθνούς αποστολής».