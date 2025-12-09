Πολιτική | Διεθνή

Συνάντηση Ζελένσκι με πάπα Λέοντα - Το απόγευμα συνομιλίες με Μελόνι

Συνάντηση Ζελένσκι με πάπα Λέοντα - Το απόγευμα συνομιλίες με Μελόνι
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε σήμερα το πρωί με τον πάπα Λέοντα στην εξοχική κατοικία του Καστέλ Γκαντόλφο, λίγο έξω από την Ρώμη.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε σήμερα το πρωί με τον πάπα Λέοντα στην εξοχική κατοικία του Καστέλ Γκαντόλφο, λίγο έξω από την Ρώμη. Το απόγευμα ο Ζελένσκι πρόκειται να γίνει δεκτός από την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

Σύμφωνα με γραπτή ανακοίνωση του Βατικανού, «κατά την εγκάρδια συνομιλία, με κύριο θέμα τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Άγιος Πατέρας των Καθολικών αναφέρθηκε και πάλι στην ανάγκη να συνεχιστεί ο διάλογος και επανέλαβε δυναμικά την προσδοκία να μπορέσουν, οι διπλωματικές πρωτοβουλίες οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, να οδηγήσουν σε διαρκή και δίκαιη ειρήνη».

«Παράλληλα, δεν έλειψε και αναφορά στο θέμα των αιχμαλώτων πολέμου και στην ανάγκη να επιτευχθεί η επιστροφή των μικρών Ουκρανών, στις οικογένειές τους» υπογραμμίζεται, τέλος, από το Βατικανό.

