Χαρδαλιάς: Προχωράμε με ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την αναβάθμιση της Δυτικής Αττικής

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 441.560 ευρώ, εκ των οποίων τα 418.000 θα καλυφθούν από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Προγραμματική σύμβαση για την αστική ανάπλαση της πλατείας Στάμου στην Μαγούλα του δήμου Ελευσίνας, υπέγραψε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, με τον δήμαρχο Ελευσίνας Γιώργο Γεωργόπουλο, τον πρόεδρο της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.» Δημήτρη Φραγκάκη και τον διευθύνοντα σύμβουλο του οργανισμού Γιώργο Κορμά, στο διοικητήριο της Περιφέρειας.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 441.560 ευρώ, εκ των οποίων τα 418.000 θα καλυφθούν από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής. Στο πλαίσιο της σύμβασης, θα γίνουν οι απαραίτητες αρχιτεκτονικές και στατικές μελέτες, εκτεταμένες φυτεύσεις πρασίνου, καθώς και τοποθετήσεις υδάτινων εγκαταστάσεων, αστικού εξοπλισμού, ηλεκτρομηχανικών και αρδευτικών συστημάτων, με ιδιαίτερη πρόβλεψη για την προσβασιμότητα της πλατείας από άτομα με κινητικά προβλήματα και αναπηρίες.

Σε δηλώσεις του για το έργο ο κ. Χαρδαλιάς επισήμανε ότι αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην εφαρμογή του ολοκληρωμένου σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής για την αναβάθμιση της Δυτικής Αττικής και την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών και πρόσθεσε: «Πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση που εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο έργων υποδομής και αναπλάσεων, τα οποία υλοποιούμε με συνέπεια και τεκμηριωμένο σχεδιασμό.

Η Ελευσίνα αποτελεί περιοχή με ιδιαίτερη ιστορική και πολιτιστική βαρύτητα, ένα παγκόσμια αναγνωρίσιμο σημείο αναφοράς λόγω του μοναδικού της πολιτιστικού αποθέματος. Η Περιφέρεια Αττικής, αναγνωρίζοντας το ισχυρό πολιτιστικό και κοινωνικό της αποτύπωμα, στηρίζει έμπρακτα δράσεις και έργα που αναδεικνύουν τον χαρακτήρα και την ταυτότητά της. Και η συνεργασία μας με τη δημοτική αρχή αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της κοινής μας βούλησης να προχωρήσουμε σε έργα που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και αντανακλούν το όραμά μας για μια Αττική με ισχυρές προοπτικές και αναβαθμισμένο αστικό περιβάλλον».

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Ελευσίνας Γ. Γεωργόπουλος σημείωσε ότι με το συγκεκριμένο έργο, το οποίο «αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας συνολικής αναβάθμισης της περιοχής, στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε έναν πιο λειτουργικό, ασφαλή και φιλόξενο δημόσιο χώρο, πλήρως εναρμονισμένο με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των δημοτών».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ