Μητσοτάκης: Κορυφαία κυβερνητική προτεραιότητα η άμυνα απέναντι στην ακρίβεια

«Να σας συγχαρώ για την εφαρμογή του περιορισμού του χρόνου για τους ομιλητές», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνοντας στο βήμα της Βουλής, απευθυνόμενος στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

Τελευταία ενημέρωση 14:10

Η άμυνα απέναντι στην ακρίβεια αποτελεί την κορυφαία κυβερνητική προτεραιότητα και για να είναι αποτελεσματική πρέπει να εδράζεται σε πραγματικά δεδομένα, μακριά από τις εντυπώσεις και τα fake news, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής, απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη με θέμα: «Η ακρίβεια και τα χρέη πνίγουν την κοινωνία και την οικονομία».

«Είναι καλό να επισημάνουμε που βρισκόμαστε σήμερα και να μην ξεχνάμε από πού ξεκινήσαμε το 2019», τόνισε, σημειώνοντας ότι το αυξημένο κόστος ζωής είναι το πρώτο πρόβλημα. «Απασχολεί όλα τα κράτη και μέλημά μας είναι πως θα το αντιμετωπίσουμε στην πατρίδα μας».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως την ώρα που φάνηκε το πρώτο φως της ελπίδας ο κόσμος χτυπήθηκε από την πανδημία και ήταν απολύτως αναμενόμενο ότι η αντίδραση εκείνη τη στιγμή θα οδηγούσε σε αύξηση της ζήτησης και θα φούντωνε τον πληθωρισμό. Λίγο αργότερα -είπε- ότι ξέσπασε η ενεργειακή κρίση ως απότοκο του πολέμου στην Ουκρανία και πως τώρα έχουμε την παγκόσμια μάχη των δασμών.

«Οι ρίζες των ανατιμήσεων πηγαίνουν πίσω στο χρόνο. Η θέση της Ελλάδας δεν είναι σίγουρα αυτή που λένε ορισμένοι», επισήμανε.

«Παντού στην Ευρώπη οι τιμές αυξήθηκαν 40% στα τρόφιμα, στην πατρίδα μας 37%, τα πήγαμε καλύτερα στην ενέργεια και χειρότερα στα ενοίκια», ανέφερε, ενώ για τον πληθωρισμό στα τρόφιμα είπε ότι η Ελλάδα είναι στην 4η καλύτερη θέση σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ.

«Εσείς βαφτίζετε το κρέας, ψάρι. Εγώ δεν θα βαφτίσω το ψάρι, κρέας. Υπάρχει πραγματικό πρόβλημα ακρίβειας και να δούμε την καλύτερη αντιμετώπιση με ρεαλιστικούς όρους που σέβονται τις δημοσιονομικές υποχρεώσεις της χώρας. Η καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια είναι η μόνιμη αύξηση των εισοδημάτων», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης ενώ αναφέρθηκε και στην αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα αλλά και στις αυξήσεις στο δημόσιο τομέα, πάνω από τον πληθωρισμό με ξεχωριστή αναφορά στις αυξήσεις στους ένστολους. Μίλησε επίσης για τις πρώτες αυξήσεις στους συνταξιούχους και είπε πως ο σημαντικός δείκτης είναι το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα το οποίο παρουσιάζει αύξηση 11%.

«Αναφερθήκατε στις καταθέσεις, εκτός αν δεν βλέπουμε τα ίδια στοιχεία. Η άνοδος των καταθέσεων των νοικοκυριών είναι 38 δισ. ευρώ τα τελευταία 6 χρόνια. Δεν μπορεί να λέμε ότι τρώμε από τα έτοιμα. Σίγουρα υπάρχουν νοικοκυριά που τρώνε από τα έτοιμα αλλά να δούμε τη συνολική εικόνα. Να σταματήσει κ. Ανδρουλάκη αυτή η καταστροφολογία. Δεν είναι το βιοτικό επίπεδο της Ελλάδος αυτό που περιγράφετε», πρόσθεσε.

«Οι δυσκολίες που τώρα αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι ευρωπαϊκό. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο χώρα που χρεοκόπησε. Εγώ δεν έχω δει ένα δελτίο ειδήσεων το οποίο να μην αναφέρεται στο πρόβλημα της ακρίβειας συχνά με στοιχεία αποσπασματικά και ενίοτε παραπλανητικά. Πρέπει να σας πω ότι η κυβέρνηση στα πλαίσια των δράσεων για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών, η εφαρμογή e-καταναλωτή. Μιας και αναφερθήκατε στο μοσχάρι, το 80% είναι εισαγόμενο και υπάρχει παγκόσμια έξαρση. Δεν θα την χρεωθεί η κυβέρνηση», επισήμανε.

«Πήγα στη ΔΕΘ και είπα ότι πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης να στηρίξει το εισόδημα. Προσδιορίσαμε το ύψος του δημοσιονομικού χώρου και σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και του Υπουργείου Οικονομικών, το ποσό που είχαμε να διαθέσουμε ήταν 1,76 δισ. ευρώ. Όχι 1,77, όχι 1,78, όχι 2, 3 ή 4 δισ.. Από εκεί και πέρα κανείς κάνει επιλογές για το πώς θα κατανεμηθεί. Δεν μπορεί να υπερψηφίζετε τα μέτρα της κυβέρνησης και να ζητάτε πρόσθετα που δεν μπορείτε να τα χρηματοδοτήσετε. Να συμφωνήσουμε ότι το ποσό είναι αυτό; Εμείς επιλέξαμε να κάνουμε τη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση στήριξης νέων και της μεσαίας τάξης στην ιστορία», τόνισε και επανέλαβε τα σχετικά μέτρα ένα προς ένα.

«Αναφερθήκατε υποτιμητικά στις μειώσεις στα προϊόντα. Αδικείτε την προσπάθεια αυτή. Μιλούσαμε εδώ και πολύ καιρό για την ανάγκη καλύτερης εποπτείας της αγοράς. Η κυβέρνηση θέσπισε ενιαία αρχή και με διαδικασίες εποχής της ηγεσίας που πρέπει να είναι αδιάβλητες και αν είναι εφικτό, με διακομματική συνεννόηση. Για το ιδιωτικό χρέος, έχει μειωθεί κατά 15 μονάδες σε ποσοστό του ΑΕΠ. Τα κόκκινα δάνεια από τα 92 δισ. στα 74 δισ.. Πάνω από 46.000 πολίτες έχουν ενταχθείς τον εξωδικαστικό μηχανισμό. Δουλεύει και είναι δίκαιος. Ας μιλήσουμε για τους συνεπείς που είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους. Έχουμε έναν εξωδικαστικό μηχανισμό που αναγνωρίζεται ότι είναι καλός», σημείωσε και συμπλήρωσε: «Πάντα άκουγα από την αντιπολίτευση εικόνας μιας χώρας που περίπου είναι κατεστραμμένη. Αυτή η καταστροφολογία τιμωρήθηκε από τους πολίτες. Δεν είμαι για να ισχυριστώ ότι όλα πάνε καλά. Η ακρίβεια το πρώτο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, θα το κάνουμε με δικαιοσύνη και τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων».

Δεν είμαι μάγος, δεν είμαι Χάρι Πότερ

«Η Ελλάδα κουβαλάει στις πλάτες της, ακόμα και σήμερα, τις επιπτώσεις μιας χρεοκοπίας. Μιας δεκαετούς κρίσης, η οποία παρατάθηκε αχρείαστα λόγω του τρίτου μνημονίου. Όταν εκείνες τις εποχές στην Ευρώπη έβρεχε λεφτά, κάποιοι στην πατρίδα μας φρόντιζαν να κρατάμε μια μεγάλη ομπρέλα. Και κληθήκαμε από το 2019 με μεγάλη μεθοδικότητα να καλύψουμε το χαμένο έδαφος μιας δεκαετίας. Δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να αμφισβητήσει ότι η θέση της Ελλάδος σταδιακά βελτιώνεται.

Δεν είμαι μάγος, δεν είμαι Χάρι Πότερ, δεν έχω δυνατότητα να κάνω πράγματα τα οποία έρχονται και αντιβαίνουν με τη σκληρή πραγματικότητα και τις βασικές αρχές της οικονομικής επιστήμης. Ξέρω όμως ότι έχω πάρει εντολή από τον ελληνικό λαό να προτάξω τη στήριξη των οικογενειών και του διαθέσιμου εισοδήματος ως αδιαπραγμάτευτη πρώτη πολιτική προτεραιότητα. Και αυτό το κάνει αυτή η κυβέρνηση» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη δευτερολογία του, στο πλαίσιο της ώρας του πρωθυπουργού στη Βουλή.

«Με συνέπεια έχουμε μειώσει 83 φόρους. Είπαμε ότι θα μειώσουμε φόρους και μειώσαμε φόρους. Έχουμε φτάσει την ανεργία από το 18% στο 8%. Και αναρωτιέμαι, όταν μιλάμε για το κόστος ζωής, το οποίο, όπως σας είπα, θα το ξαναπώ ακόμα μια φορά, είναι πραγματικό πρόβλημα.

Είναι καλύτερα κάποιος ο οποίος είναι άνεργος και παίρνει το επίδομα ανεργίας για όσο διάστημα παίρνει, ή κάποιος ο οποίος βρίσκει δουλειά, έστω και αν αυτή είναι με τον κατώτατο μισθό; Έχουμε στηρίξει τη μεσαία τάξη με πολιτικές οι οποίες απέχουν πολύ από το να είναι φιλοδωρήματα» πρόσθεσε.

«Κύριε Ανδρουλάκη σας αντιμετωπίζω ως ένα σύγχρονο πολιτικό και ως έναν πολιτικό αντίπαλο, τον οποίο σέβομαι. Ας αφήσουμε πια αυτό το λεξιλόγιο, ανήκει στον 20ο αιώνα, είναι 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ. Είπατε ότι οι αυξήσεις μπορεί να είναι έως 2 ευρώ την ημέρα. Κάνω ένα απλό υπολογισμό: 720 ευρώ τον χρόνο. Έχετε εσείς κάποια εναλλακτική πρόταση για το πως μπορεί να δαπανηθεί ο δημοσιονομικός χώρος τον οποίο αυτή η κυβέρνηση με μεγάλο κόπο εξασφάλισε;» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Επισήμανε, δε, ότι σήμερα στην Ευρώπη, οι πιο πολλές κυβερνήσεις αναγκάζονται να επιβάλλουν μέτρα λιτότητας, διότι, όπως ανέφερε, δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν τις δαπάνες τους. «Οι αγορές αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση τους ασκεί μεγάλη πίεση και καταφεύγουν είτε σε μειώσεις δαπανών είτε σε αυξήσεις φόρου. Εμείς δεν είμαστε σε αυτή τη θέση. Και αυτή είναι και η καλύτερη απόδειξη της επιτυχίας της οικονομικής πολιτικής» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

«Ακούω συνέχεια για τα περιβόητα "υπερπλεονάσματα". Μα δεν ξέρετε, κύριε Ανδρουλάκη, ότι η Ελλάδα και σήμερα ακόμα έχει ένα χρέος το οποίο είναι πολύ υψηλό; Βεβαίως και αποκλιμακώνεται. Με το γρηγορότερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Δεν έχει μια υποχρέωση η Ελλάδα; Δεν έχουμε μια υποχρέωση επάνω στην επόμενη γενιά να μειώσουμε κι άλλο το χρέος; Πώς θα το κάνουμε αυτό, εάν δεν παράγουμε πλεονάσματα; Και δεν είναι αυτό κάτι το οποίο μας το επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας το επιβάλλει η στοιχειώδης ειλικρίνεια με την οποία πρέπει να αντιμετωπίζουμε τη διαγενεακή αλληλεγγύη. Παράγουμε, λοιπόν, πλεονάσματα, μειώνουμε το χρέος μας και δημιουργούμε και ένα κοινωνικό μέρισμα προς διανομή. Και παίρνουμε κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις για το πώς θα το διανύουμε. Θα σας το ξαναπώ: δεν μπορείτε ταυτόχρονα να ψηφίζετε τα μέτρα τα οποία ανακοινώσαμε στη ΔΕΘ και να ανακοινώνετε και άλλα τόσα πολλά περισσότερα πρόσθετα μέτρα χωρίς να εξηγείτε στον ελληνικό λαό από πού αυτά θα προέλθουν» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

«Πέρασαν πια οι εποχές όπου μπορούσατε να τάζετε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Δεν γίνεται αυτό. Έχουμε προχωρήσει μπροστά. Τα πληρώσαμε. Τις πληρώσαμε αυτές τις εποχές» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναφερόμενος στην μείωση του ΦΠΑ ο πρωθυπουργός αφού είπε ότι η οικονομία δεν αντέχει οριζόντιες μειώσεις ΦΠΑ πρόσθεσε: «Στα νησιά ο λόγος για τον οποίο μειώσαμε το ΦΠΑ, στο Ανατολικό Αιγαίο, ήταν πρωτίστως για να διορθώσουμε μια βαθιά ανισότητα. Διότι είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά εκείνα τα οποία είχαν προσφυγικές υποδομές. Αλλά φαντάζομαι ότι είναι αδιανόητο να λέμε ότι η Χίος έχει μειωμένο ΦΠΑ και δεν έχουν τα Ψαρά ή έχει η Λέσβος και δεν έχει η Λήμνος. Γι' αυτό μειώθηκε ο ΦΠΑ στα νησιά. Και θέλω να τονίσω ότι χαμηλούς τελεστές ΦΠΑ έχουμε σε μια σειρά από προϊόντα. Αλλά επίσης επειδή έχουμε δοκιμάσει και τις μειώσεις ΦΠΑ σε προϊόντα όπως ο καφές, η εμπειρία μας λέει - όχι μόνο η ελληνική αλλά και η ευρωπαϊκή - ότι τελικά οι μειώσεις ΦΠΑ κατά κανόνα δεν τις καρπώνεται ο καταναλωτής. Τις καρπώνεται ο έμπορος. Μπορεί να είναι και αυτή μια πολιτική επιλογή. Θέλουμε να στηρίξουμε τη μεταποίηση, τους εμπόρους. Αλλά εμείς δεν κάνουμε αυτή την επιλογή».

Κλείνοντας ο πρωθυπουργός και απευθυνόμενος στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε:

«Μακάρι να ήταν κολλημένη η βελόνα, είναι προς τη λάθος κατεύθυνση. Πάει προς τη λάθος κατεύθυνση για εσάς, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν λέτε να μάθετε από τα λάθη της αντιπολίτευσης και εξακολουθείτε να υιοθετείτε ένα λόγο ο οποίος δεν είναι τεκμηριωμένος, είναι παραπλανητικός και παρουσιάζει την εικόνα μιας χώρας η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα των πολιτών. Αλλά από εκεί και πέρα, όπως έχω πει πολλές φορές, αυτό είναι δικό σας ζήτημα, δεν είναι δικό μου ζήτημα. Αυτό το οποίο η κυβέρνηση θα εξακολουθεί να κάνει με συνέπεια είναι να εφαρμόζει πολιτικές στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος».

«Τους κοιτάμε με ειλικρίνεια στα μάτια και τους λέμε ότι ναι, οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά μας και όλοι θα έχουν μέρισμα από την ανάπτυξη την οποία δρομολογεί αυτή η κυβέρνηση» κατέληξε ο πρωθυπουργός.