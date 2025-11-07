Ιταλία: Γενική απεργία στις 12 Δεκεμβρίου - Πώς αντέδρασε η Μελόνι

«Πρέπει να γίνουν σημαντικές επενδύσεις στην δημόσια υγεία. Έξι εκατ. κάτοικοι της Ιταλίας δεν έχουν ουσιαστική πρόσβαση στην ιατρική φροντίδα και οι λίστες αναμονής είναι ατέλειωτες. Ζητούμε να γίνουν άμεσα νέες προσλήψεις στην υγεία και να στηριχθούν παράλληλα η παιδεία και οι κοινωνικές υπηρεσίες για τους πολίτες», πρόσθεσε ο Λαντίνι.

Το συνδικάτο Cgil -το μεγαλύτερο της Ιταλίας- προκήρυξε γενική απεργία για τις 12 Δεκεμβρίου. Με την κινητοποίηση αυτή, η ιταλική κεντροαριστερή συνδικαλιστική οργάνωση επιδιώκει να αμφισβητήσει τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2026 που η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι κατέθεσε προς ψήφιση στο κοινοβούλιο.

«Το σχέδιο προϋπολογισμού είναι άδικο, διότι επιβραβεύει τους πλουσιότερους πολίτες και όχι τους πιο φτωχούς, προβλέπει σχεδόν μηδενική ανάπτυξη και ευνοεί την ανισότητα», τονίζει το συνδικάτο. Ο Γραμματέας του Cgil Μαουρίτσιο Λαντίνι τόνισε ότι «τα μέτρα που περιέχονται στον νέο προϋπολογισμό του κράτους πρέπει να αλλάξουν διότι, σε αυτή την φάση, οι κύριες προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν στην αύξηση των μισθών και των συντάξεων».

«Πρέπει να γίνουν σημαντικές επενδύσεις στην δημόσια υγεία. Έξι εκατ. κάτοικοι της Ιταλίας δεν έχουν ουσιαστική πρόσβαση στην ιατρική φροντίδα και οι λίστες αναμονής είναι ατέλειωτες. Ζητούμε να γίνουν άμεσα νέες προσλήψεις στην υγεία και να στηριχθούν παράλληλα η παιδεία και οι κοινωνικές υπηρεσίες για τους πολίτες», πρόσθεσε ο Λαντίνι.

Σχολιάζοντας, μέσω διαδικτύου, την συγκεκριμένη πρωτοβουλία του συνδικάτου, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε έμμεσα (όπως έχει ήδη κάνει επανειλημμένα στο παρελθόν) στο ότι οι μεγαλύτερες συνδικαλιστικές κινητοποιήσεις συνήθως πραγματοποιούνται την Παρασκευή και υπογράμμισε: «νέα γενική απεργία του Cgil κατά της κυβέρνησης, όπως ανήγγειλε ο γενικός γραμματέας του συνδικάτου, ο Λαντίνι. Ποιά ημέρα της εβδομάδας είναι η 12η Δεκεμβρίου;».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ