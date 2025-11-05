Το μεγαλύτερο shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ - 36 ημέρες δημοσιονομικής παράλυσης

Οι ΗΠΑ εισήλθαν σήμερα στην 36η συναπτή ημέρα δημοσιονομικής παράλυσης, σπάζοντας έτσι το ρεκόρ του πιο μακρού shutdown στην ιστορία της χώρας, που καταγράφηκε το 2019.

Οι ΗΠΑ εισήλθαν σήμερα στην 36η συναπτή ημέρα δημοσιονομικής παράλυσης, σπάζοντας έτσι το ρεκόρ του μακρύτερου shutdown στην ιστορία της χώρας, που καταγράφηκε το 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι το προηγούμενο ρεκόρ για το μεγαλύτερο shutdown κατείχε εκείνο του 2018-2019 όταν, πάλι επί προεδρίας Τραμπ, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση είχε παραλύσει για 35 ημέρες.

Από την 1η Οκτωβρίου και την λήξη του ως τότε υπό εκτέλεση προϋπολογισμού του ομοσπονδιακού κράτους, οι ρεπουμπλικάνοι και οι δημοκρατικοί στο Κογκρέσο δεν έχουν μπορέσει να συνεννοηθούν για την άρση του αδιεξόδου, το οποίο έχει οδηγήσει εκατοντάδες χιλιάδες δημόσιους λειτουργούς σε τεχνική ανεργία, εμποδίζει τις καταβολές επιδομάτων και αποσταθεροποιεί τον τομέα των αερομεταφορών.

Οι επιπτώσεις του long-lasting shutdown

Υπάρχουν επίσης σοβαρές επιπτώσεις από τη διακοπή λειτουργίας υπηρεσιών της κυβέρνησης. Το να απαιτείται εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακοί υπάλληλοι, συμπεριλαμβανομένων των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και του προσωπικού Εσωτερικής Ασφάλειας, να εργάζονται χωρίς αμοιβή δεν είναι βιώσιμο.

«Όπως έχει αποδειχθεί και σε προηγούμενες παρατεταμένες διακοπές λειτουργίας, οι εργαζόμενοι σταματούν να προσέρχονται στην εργασία τους. Καθώς μπαίνουμε στον Νοέμβριο, οι επιπτώσεις του shutdown αναμένεται να γίνονται όλο και πιο αισθητές» επισημαίνει η Lazard Asset Management.

Από επενδυτική άποψη, η παρατεταμένη διακοπή στερεί από τους επενδυτές κρίσιμα δεδομένα που χρειάζονται για να εκτιμήσουν την πιθανή μελλοντική πορεία της νομισματικής πολιτικής και της οικονομίας. Όπως επισημαίνει ο οίκος, «αυτή η έλλειψη πληροφόρησης θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο για τις αγορές, εάν προκύψουν σημαντικές εκπλήξεις στα οικονομικά στοιχεία μετά τη λήξη του shutdown».

Στο μεταξύ, περίπου 42 εκατομμύρια Αμερικανοί λαμβάνουν επιδόματα από το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Διατροφικής Βοήθειας (Supplemental Nutrition Assistance Program-SNAP), που παλαιότερα ήταν γνωστό ως Πρόγραμμα Διατροφικών Κουπονιών (Food Stamp Program).

Το SNAP εφαρμόζει αυστηρά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, ώστε να διασφαλίζει ότι μόνο οι πιο ευάλωτοι Αμερικανοί λαμβάνουν αυτά τα επιδόματα, τα οποία το 2023 ανήλθαν κατά μέσο όρο σε περίπου 175 δολάρια ανά άτομο τον μήνα. Από την 1η Νοεμβρίου, οι πληρωμές του SNAP έπαψαν να διανέμονται στους δικαιούχους, με σχεδόν άμεσες συνέπειες στην πρόσβασή τους σε τρόφιμα.

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι αναλυτές της JP Morgan, που σχολιάζουν ότι ο βασικός κίνδυνος για τους επενδυτές από το shutdown είναι η παρατεταμένη απουσία επίσημων οικονομικών δεδομένων.

Όπως λένε, καθώς το προσωπικό του Υπουργείου Εργασίας βρίσκεται σε αναγκαστική άδεια, είναι πιθανό ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (CPI) του Οκτωβρίου να καθυστερήσει ή να παραλειφθεί, ενώ αναμένεται ότι και η έκθεση για την απασχόληση του ίδιου μήνα θα καθυστερήσει. Αυτό θα αναγκάσει τους επενδυτές να στηριχθούν ξανά σε εναλλακτικούς δείκτες (όπως τα στοιχεία της ADP, τις δαπάνες μέσω καρτών και τις εκτιμήσεις των περιφερειακών Fed) για να εκτιμήσουν τη δυναμική της οικονομίας.

Οι αναλυτές της JP Morgan αναμένουν ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί μετά την εξάντληση της χρηματοδότησης του προγράμματος SNAP, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει περίπου 40 εκατομμύρια ανθρώπους. Και εξηγούν πως «κάθε νέα περίοδος μισθοδοσίας αυξάνει την πίεση στην Ουάσιγκτον να τερματίσει την αναστολή, καθώς όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι μένουν χωρίς πληρωμή για μεγαλύτερο διάστημα».