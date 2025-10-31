«Πράσινο φως» από το Πεντάγωνο για Τόμαχοκ στην Ουκρανία - Στον Τραμπ η τελική απόφαση

Πλέον, η πολιτική απόφαση βρίσκεται στα χέρια του Τραμπ, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους που επικαλείται δημοσίευμα του CNN.

Το Πεντάγωνο έδωσε το «πράσινο φως» στο Λευκό Οίκο για την παροχή πυραύλων Τόμαχοκ μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία, αφότου εκτίμησε ότι μία τέτοια απόφαση δεν θα επηρέαζε αρνητικά τα αποθέματα των ΗΠΑ. Πλέον, η πολιτική απόφαση βρίσκεται στα χέρια του Τραμπ, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους που επικαλείται δημοσίευμα του CNN.

Κατά τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα προτιμούσε να μην παρέχει τους πυραύλους στην Ουκρανία λέγοντας πως «δεν θέλουμε να δίνουμε πράγματα που χρειαζόμαστε για να προστατεύσουμε τη χώρα μας».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το αρμόδιο επιτελείο του Πενταγώνου παρουσίασε την αξιολόγησή του στον Λευκό Οίκο νωρίτερα αυτό τον μήνα, πριν την συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι, ο οποίος έχει ασκήσει πιέσεις για την απόκτηση των πυραύλων προκειμένου να πλήττει αποτελεσματικότερα πετρελαϊκές και ενεργειακές εγκαταστάσεις στο εσωτερικό της Ρωσίας. Σημειώνεται ότι οι πύραυλοι Τόμαχοκ έχουν εμβέλεια περίπου 1.000 μιλίων.

Η αξιολόγηση αυτή ενθάρρυνε τους Ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ, οι οποίοι πιστεύουν ότι οι ΗΠΑ έχουν πλέον λιγότερες δικαιολογίες για να μην εγκρίνουν την αποστολή πυραύλων, ανέφεραν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.

Ο ίδιος ο Τραμπ πριν την από τη συνάντηση με τον Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι «οι ΗΠΑ έχουν πολλούς Τόμαχοκ» που θα μπορούσαν ενδεχομένως να δώσουν στην Ουκρανία. Η αλλαγή της στάσης του είχε προκαλέσει έκπληξη στους Ευρωπαίους και όπως αναφέρει το CNN προέκυψε μία ημέρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος του επισήμανε ότι οι Τόμαχοκ ενδεχομένως να χτυπήσουν μεγάλες ρωσικές πόλεις όπως Μόσχα και Αγία Πετρούπολη, δεν θα είχαν μεγάλη επίδραση στο πεδίο της μάχης ωστόσο θα έβλαπταν τις σχέσεις των δύο χωρών.