Πολιτική | Διεθνή

Axios: Ο Τραμπ θα συγκαλέσει διεθνή σύνοδο για τη Γάζα στην Αίγυπτο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Axios: Ο Τραμπ θα συγκαλέσει διεθνή σύνοδο για τη Γάζα στην Αίγυπτο
Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να συγκαλέσει μια διεθνή σύνοδο για τη Γάζα κατά την επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει στην Αίγυπτο την επόμενη εβδομάδα, μετέδωσε σήμερα ο ιστότοπος Axios, επικαλούμενος τέσσερις πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να συγκαλέσει μια διεθνή σύνοδο για τη Γάζα κατά την επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει στην Αίγυπτο την επόμενη εβδομάδα, μετέδωσε σήμερα ο ιστότοπος Axios, επικαλούμενος τέσσερις πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

Μεταξύ αυτών που αναμένεται να συμμετάσχουν είναι εκπρόσωποι της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Ιταλίας, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Ιορδανίας, της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας, του Πακιστάν και της Ινδονησίας, ανέφεραν αυτές οι πηγές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

ΕΣΠΑ: Δεύτερη ευκαιρία για επιδοτήσεις 200 εκατ. ευρώ - Παράταση στην Εξωστρέφεια ΜμΕ

Θέρμανση: Πετρέλαιο, φυσικό αέριο, αντλία ή κλιματιστικό – Τι συμφέρει τελικά

Έρχονται δύο νέα επιδόματα τον Νοέμβριο - Οι δικαιούχοι

tags:
ΗΠΑ
Ντόναλντ Τραμπ
Γάζα
Αίγυπτος
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider