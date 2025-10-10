Επίσκεψη Παπασταύρου - Δούκα στο εργοτάξιο του Βοτανικού

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, μαζί με τον Δήμαρχο Αθηναίων, κ. Χάρη Δούκα, επισκέφθηκε ξανά σήμερα τον Βοτανικό, προκειμένου να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι την πρόοδο των έργων ανάπλασης που πραγματοποιούνται στην περιοχή.

Ο κ. Παπασταύρου είχε την ευκαιρία να δει από κοντά την πορεία των έργων, τόσο στο χώρο του υπό ανέγερση σταδίου, όσο και του περιβάλλοντος χώρου, αλλά και να ενημερωθεί για το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Ο δε Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του στα social media (μετά την πρωινή επίσκεψη) επισήμανε την πρόοδο των εργασιών και στο ποδοσφαιρικό γήπεδο, αλλά και στις εγκαταστάσεις του Α.Ο. κι όσα προχωρούν πλέον στο πρότζεκτ της «Διπλής Ανάπλασης».

«Το όνειρο παίρνει σάρκα και οστά στον Βοτανικό! Έπεσε η πρώτη πλάκα για το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Διακρίνονται ήδη οι βάσεις στήριξης για τις κερκίδες στο βορειοδυτικό τμήμα. Μαζί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου επισκεφθήκαμε σήμερα τον χώρο και τον ενημέρωσα αναλυτικά για τις εργασίες, οι οποίες "τρέχουν" με πυρετώδεις ρυθμούς. Παράλληλα, ξεκίνησαν και οι πρόδρομες εργασίες για τον Ερασιτέχνη. Προχωράμε».

Υπενθυμίζεται ότι η επίσημη εκκίνηση της δεύτερης φάσης του πρότζεκτ της «Διπλής Ανάπλασης» με τις εργασίες ανέγερσης (και) των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στην περιοχή του Βοτανικού, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής (10/10).

Αφού ολοκληρώθηκαν πλέον όλες οι διαβουλεύσεις για τις τελικές μελέτες (με πάνω από 100 αλλαγές από την πλευρά του Α.Ο.) και «κλείδωσε» το θέμα της χρηματοδότησης του έργου από την ΑΕΠ Ελαιώνα (η οποία πρέπει να καταβάλλει το κόστος βάσει Προεδρικού Διατάγματος) στα 30 με 35 εκατ. ευρώ, μπήκαν στο οικόπεδο του Ερασιτέχνη οι πρώτες μπουλντόζες.

Με την έκδοση της άδειας εκσκαφών το πρώτο κομμάτι των εργασιών θα αφορά τη βελτίωση του εδάφους. Η κοινοπραξία που έχει αναλάβει και το ποδοσφαιρικό γήπεδο του Παναθηναϊκού έχει ολοκληρώσει εδώ και καιρό τις χωματουργικές εργασίες, κρίθηκε όμως από τον μηχανικό πως πρέπει να υπάρξει έξτρα ενίσχυση του εδάφους, όπως έγινε και στην ποδοσφαιρική αρένα.