Στην Αμοργό το Σαββατοκύριακο ο Κ. Μητσοτάκης

Newsroom
Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού για το Σαββατοκύριακο.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το Σάββατο 4 Οκτωβρίου και την Κυριακή 5 Οκτωβρίου την Αμοργό, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

Το πρωί του Σαββάτου θα πραγματοποιηθεί διευρυμένη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό στο δημαρχείο Αμοργού.

Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στα εγκαίνια της δημοτικής βιβλιοθήκης Αμοργού.

Την Κυριακή στις 10.00 ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση για την παρουσίαση της πρωτοβουλίας «Αμοργόραμα».

