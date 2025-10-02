Μελάς (πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ): Δεν έκανα καμία παράνομη πληρωμή, δεν είχαμε κοινές επαφές με Βορίδη

Ο κ. Μελάς ήταν επί σειρά ετών επικεφαλής της Διεύθυνσης 'Αμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς και Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, ενώ διετέλεσε υπηρεσιακός Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη κυβέρνηση Παπαδήμου.

«Ουδέποτε προχώρησα σε παράνομη πληρωμή, ουδέποτε διαπραγματεύτηκα, απαίτησα ή εκβίασα για να πάρω ένα ποσό».

Αυτό δήλωσε στην Εξεταστική Επιτροπή, που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις παράνομες επιδοτήσεις, ο Δημήτρης Μελάς, πρώην πρόεδρος του Οργανισμού από τον Μάρτιο 2021 ως Ιούλιο 2022.

Ο κ. Μελάς ήταν επί σειρά ετών επικεφαλής της Διεύθυνσης 'Αμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς και Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, ενώ διετέλεσε υπηρεσιακός Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη κυβέρνηση Παπαδήμου.

Κατά την πολύωρη κατάθεση του ο κ. Μελάς, απέρριψε όλες τις κατηγορίες σε βάρος του, απαντώντας στις επίμονες ερωτήσεις των βουλευτών, σχετικά με τους διαλόγους των επισυνδέσεων που είδαν το φως της δημοσιότητας και την δίωξη που του έχει ασκηθεί για υπεξαγωγή εγγράφου.

«Σεβαστή η διερεύνηση της υπόθεσης. Σε ότι όμως με αφορά, ουδεμία παράνομη πληρωμή, με την ευρύτερη έννοια, είτε μοναδική, είτε συλλογική δεν έχω κάνει, ούτε καμία παράνομη πράξη», σημείωσε.

Ο κ. Μελάς διέψευσε κατηγορηματικά ότι έκανε οποιαδήποτε διευκόλυνση για ζητήματα με ελεγχόμενα ΑΦΜ ή ότι χρηματίστηκε, χαρακτηρίζοντας παρεξηγημένες τις συνομιλίες που καταγράφηκαν στις επισυνδέσεις, με εντολή της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και είδαν το φως της δημοσιότητας.

«Εγώ ουδέποτε προχώρησα σε παράνομη πληρωμή, ουδέποτε διαπραγματεύτηκα, απαίτησα ή εκβίασα για να πάρω ένα ποσό», ανέφερε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε:

«Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να παρουσιαστούν οι διάλογοι. Το ενδιαφέρον και η πραγματική αξία του περιεχομένου του διαλόγου είναι αν έχει γίνει πράξη. Αυτό καθορίζει την εντιμότητα κάποιου, σε όλο το χρόνο που πορεύεται. Ο διάλογος γίνεται για διάφορους λόγους. Πολλές φορές για να χειριστείς κάποιους ανθρώπους. Πολλές φορές είναι μία ιδιωτική συνομιλία με κάποιον. Σε κάθε περίπτωση η αξία είναι στη πράξη. Ουδεμία παράνομη πληρωμή με την ευρύτερη έννοια, ούτε τη μοναδική, ούτε τη συλλογική δεν έχω κάνει ποτέ. Δεν έχω κάνει καμία παράνομη πράξη».

Κληθείς να απαντήσει στην εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη για μία συγκεκριμένη εμπλοκή του για ελεγχόμενο ΑΦΜ, που καταγράφεται στις επισυνδέσεις, ο κ. Μελάς έκανε λόγο για «συνομιλία με φίλο του πάνω από 10 χρόνια, που ζήτησε διευκόλυνση για άλλον άνθρωπο, ο οποίος υπέβαλε αίτηση για επιδότηση, ήταν σε επικείμενη πληρωμή και ήθελε χατίρι να επισπευθεί».

«Μέχρι σήμερα, για το 2021, είναι απλήρωτος ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος», σημείωσε.

«Σας στέλνει αυστηρότατη επιστολή ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Βάρας, 9 Νοεμβρίου 2020 και σας καταλογίζει ότι υπάρχει κωλυσιεργία σε αυτούς τους ελέγχους για ΑΦΜ. Παρόλα αυτά εσείς αποδεσμεύετε τα ΑΦΜ και από Νοέμβριο με Δεκέμβριο πληρώνετε τις ενισχύσεις χωρίς κανένα έλεγχο», ρωτήθηκε από την κ. Αποστολάκη.

«Δεν πληρώνω εγώ, αλλά ο άλλος πρόεδρος, ο κ. Παπάς, ο οποίος ζήτησε και πήρε αξιολόγηση από τις υπηρεσίες.

Ο κ. Παπάς, μόλις ανέλαβε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, σαφώς ενημερώθηκε και σαφώς πήρε τη γνώμη μου να προχωρήσουν σε έλεγχο οι υπηρεσίες, να δεσμευτούν όσα υπήρχαν ευρήματα και όσα δεν έχουν να μπουν σε πληρωμή. Ο κ. Παπάς, ζήτησε να πάρει εισήγηση για το τι μέτρα πρέπει να ληφθούν και είχε απάντηση. Σας διαβεβαιώ -τον ρώτησα γι αυτό- ότι δεν πληρώθηκε τίποτα που να μην έπρεπε να πληρωθεί. Πληρώθηκαν με έλεγχο», απάντησε και συνέχισε, αφήνοντας αιχμές για τον κ. Βάρα.

«Οποιοσδήποτε μπορεί να κατηγορήσει οποιονδήποτε. Εγώ να ρωτήσω το εξής. Ο κ. Βάρας που ήταν εκεί τοποθετημένος μέχρι 25 Νοεμβρίου, -γνώριζε ότι φεύγει από τις 27 Οκτωβρίου και έρχεται ο κ. Παπάς- γιατί εκείνη την περίοδο δόθηκαν όλες οι εντολές ελέγχου; Δεν μπορούσε να γίνει νωρίτερα;»

Ο κ. Μελάς χαρακτήρισε «παντελώς έωλη» την κατηγορία για υπεξαίρεση εγγράφου τονίζοντας:

«Εγώ δεν είπα βάσιμη ή αβάσιμη η κατηγορία. Εγώ είπα ότι ποτέ δεν εξαφανίστηκαν έγγραφα από μένα. Είναι έωλο το επιχείρημα. Δεν έχει βάση, δεν έχει λογική να κατηγορείται ένας άνθρωπος ότι έκρυψε ή έκλεψε ένα έγγραφο, που σήμερα, αυτή τη στιγμή, αν πάτε να το ζητήσετε από την υπηρεσία, από το ολοκληρωμένο πληφοροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπάρχουν μέσα, καταχωρημένα και ελεγμένα -και βρίσκονται ανά πάσα στιγμή- όλα τα στοιχεία του περιεχομένου του φακέλου. Αν το ζητήσετε υπάρχει καταγεγραμμένο, άρα τι θα πρέπει να πω, ότι εξαφάνισα φάκελο; Ποτέ δεν ακούμπησα φάκελο εγώ».

Στην επισήμανση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη, αν τον προβληματίζει το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή εισαγγελία στο πόρισμα της αναφέρεται σε εγκληματική οργάνωση ο κ. Μελάς απάντησε:

«Εγώ πάντως δεν είμαι μέσα σε αυτούς».

Υποστήριξε ακόμα ότι «είναι ο πρώτος πρόεδρος, ο μόνος που παραιτήθηκε ουσιαστικά και τυπικά, χωρίς να του ζητηθεί η παραίτηση του».

Κατηγορηματικά απέρριψε ο κ. Μελάς τις αιτιάσεις ότι ήταν «προνομιακός συνομιλητής και άνθρωπος του Μάκη Βορίδη», αλλά και ότι «του ζητήθηκε ποτέ διευκόλυνση για ξεμπλοκάρισμα ΑΦΜ».

«Ο κ. Βορίδης ποτέ δεν ζήτησε και δεν νομίζω ότι ασχολήθηκε ποτέ με τα ΑΦΜ. Αν υπήρχαν άλλες παρεμβάσεις δεν το ξέρω», είπε.

«Στον στον ενάμιση χρόνο που ήσασταν αντιπρόεδρος στον ΟΠΕΚΕΠΕ είχατε ιδιαίτερες επαφές με τον κ. Βορίδη; ρωτήθηκε από τον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη.

«Η μόνη επαφή που είχα με τον κ. Βορίδη, αναφέρθηκε και από τον ίδιο στη Βουλή, ήταν όταν στην προεκλογική περίοδο για τις ευρωεκλογές θα ήθελα στήριξη του για να επηρεάσει, για το πρόσωπο μου. Μου απάντησε πολύ ειλικρινά, ότι έχω άλλη επιλογή, την κ. Ασημακοπούλου, αλλά θα δω τι θα κάνω. Από εκεί και πέρα συναντηθήκαμε σε μία κοπή πίτας. Ούτε κοινό κύκλο είχαμε με τον κ. Βορίδη, ούτε κοινές επαφές είχαμε», απάντησε χαρακτηριστικά.

Χαρακτηριστική, επίσης, ήταν αναφορά του κ. Μελά ότι «ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ασκεί πολιτική, εφαρμόζει πολιτική με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει».

Όπως είπε, «είναι ένας λαιμός μπουκαλιού που καταλήγει μια σειρά παραγόντων, οι οποίοι φτάνουν τελικά στην τελική πληρωμή των δικαιούχων».

« 'Αρα προβλήματα, παθογένειες μπορεί να οφείλονται σε όλους αυτούς τους παράγοντες και να δημιουργούνται προβλήματα.

Ότι είδα εγώ το 2008-2009 και τώρα από το 2019 ως το 2022 υπάρχει μία διελκυστίνδα. Από τη μία είναι ένα ανελαστικό κοινοτικό πλαίσιο και από την άλλη ένα εθνικό πλαίσιο, που αρκετές φορές έχει αλλαγές με βάσει τις κυβερνήσεις και τους υπουργούς. 'Αρα αυτό είναι μία δύσκολη ισορροπία, μία δύσκολη άσκηση», ανέφερε.

Ο κ. Μελάς απέδωσε τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σε τέσσερεις κυρίως λόγους:

-πρώτον: στην μη ολοκλήρωση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης

-δεύτερον: στην έλλειψη ολοκληρωμένου κτηματολογίου που θα έδινε τη δυνατότητα ελασχιστοποίησης της παραβατικότητας και

-τρίτον στην δραματική έλλειψη προσωπικού του Οργανισμού.

-τέταρτον, στην κρατική λειτουργία με ελλείμματα αποφάσεων ή λειτουργιών.

Υποστήριξε δε, ότι επί δικής του θητείας «ο ΟΠΕΚΕΠΕ έφτασε πολύ κοντά να γίνει ανεξάρτητος, έγινε προσπάθεια από τον τότε Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιο Λιβανό και φτάσαμε στο παρά ένα».

Διέψευσε δημοσιεύματα που τον φέρουν να ήταν αντίθετος -μαζί με τους υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ που ανησυχούσαν και αντιστέκονταν- σε αλλαγές του Οργανισμού, ενώ επέμεινε ότι επί θητείας του αυξήθηκαν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι.

Κλείνοντας την κατάθεση του, επανέλαβε ότι σε καμία περίπτωση δεν απέκρυψε από τη δικαιοσύνη τον φάκελο, (αφορά τους ελέγχους αιτήσεων για βοσκοτόπια, από το Εθνικό απόθεμα την περίοδο 2019-2020 που διενήργησε η προϊσταμένη της διεύθυνσης ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ και συνεργάτιδα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, Παρασκευή Τυχεροπούλου,.

«Να δηλώσω και πάλι εξαιρετικά ειλικρινά, ότι από όποια θέση αποχώρησα δεν πήρα τίποτα διότι δεν είχα λόγο. Και το έωλο της κατάστασης είναι ότι, από τη στιγμή που εγώ το διαβίβασα στην προϊσταμένη και πέρασε στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, πέστε μου τι νόημα θα είχε αν το είχα κρύψει ή κάψει;» ανέφερε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ