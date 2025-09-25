Οι Ευρωπαίοι προειδοποιούν το Κρεμλίνο: Αν χρειαστεί, θα καταρρίψουμε ρωσικά αεροπλάνα

Οι ευρωπαίοι αξιωματούχοι αντιμετωπίζουν το δίλημμα της αποφυγής κλιμάκωσης με τη Μόσχα, διατηρώντας παράλληλα την ενότητα της συμμαχίας.

Ευρωπαίοι διπλωμάτες προειδοποίησαν αυτή την εβδομάδα το Κρεμλίνο ότι το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να απαντήσει με πλήρη ισχύ σε νέες παραβιάσεις του εναέριου χώρου του, ακόμη και καταρρίπτοντας ρωσικά αεροσκάφη, αναφέρει το Bloomberg, επικαλούμενο αξιωματούχους που γνωρίζουν τις συζητήσεις.

Σε μια τεταμένη συνάντηση στη Μόσχα, πρέσβεις από τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία εξέφρασαν την ανησυχία τους για την πρόσφατη παραβίαση από τρία μαχητικά MiG-31 στον εναέριο χώρο της Εσθονίας. Σύμφωνα με πληροφορίες από τους αξιωματούχους, η ενέργεια θεωρείται σκόπιμη τακτική, εντολή των Ρώσων διοικητών.

Η ρωσική πλευρά αρνήθηκε ότι τα αεροσκάφη της εισήλθαν στον εσθονικό εναέριο χώρο, υποστηρίζοντας πως δεν επιχειρούν να δοκιμάσουν το ΝΑΤΟ. Για το ξεχωριστό περιστατικό με drones που εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο, δήλωσαν πως πρόκειται για λάθος. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, τόνισε ότι οι ρωσικές στρατιωτικές πτήσεις συμμορφώνονται με τους διεθνείς κανόνες.

Οι ανατολικοί σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αντιμετωπίζουν αυτόν τον μήνα μια σειρά πρωτοφανών παραβιάσεων που δοκιμάζουν τη βούληση της συμμαχίας, την ώρα που οι επιθέσεις της Ρωσίας σε υποδομές της Ουκρανίας κλιμακώνονται και η αμερικανική υποστήριξη προς το Κίεβο δείχνει σημάδια κόπωσης.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε αυτή την εβδομάδα την Ουκρανία να ανακτήσει όλο το έδαφος που έχει χάσει, «με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης», χαρακτηρίζοντας τον ρόλο των ΗΠΑ ως προμηθευτή όπλων που οι σύμμαχοι μπορούν να μεταφέρουν στο πεδίο της μάχης.

Στη Μόσχα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, Ρώσος διπλωμάτης εξήγησε ότι οι παραβιάσεις ήταν απάντηση στις ουκρανικές επιθέσεις στην Κριμαία. Το Κρεμλίνο υποστήριξε ότι αυτές οι επιχειρήσεις δεν θα ήταν δυνατές χωρίς τη στήριξη του ΝΑΤΟ και, κατά συνέπεια, θεωρεί ότι ήδη βρίσκεται σε αντιπαράθεση με ευρωπαϊκά κράτη.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, οι Ρώσοι κατέγραψαν λεπτομερώς τη θέση του ΝΑΤΟ, κάτι που οδήγησε την ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία να πιστέψει ότι έχουν εντολή να αναφέρουν λεπτομερώς τη θέση της συμμαχίας στην ιεραρχία.

Γερμανός κυβερνητικός αξιωματούχος επιβεβαίωσε τη συνάντηση και ότι οι πρέσβεις ζήτησαν να σταματήσουν οι παραβιάσεις. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε πως συνεργάζεται με Παρίσι, Λονδίνο και Βαρσοβία και υποστηρίζει «όλα τα απαραίτητα μέτρα».

Οι εκπρόσωποι Ηνωμένου Βασιλείου και Γαλλίας δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για σχόλιο, ενώ ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απέφυγε να διευκρινίσει πώς θα αντιδράσει το ΝΑΤΟ σε νέες παραβιάσεις.

Οι ευρωπαίοι αξιωματούχοι αντιμετωπίζουν το δίλημμα της αποφυγής κλιμάκωσης με τη Μόσχα, διατηρώντας παράλληλα την ενότητα της Συμμαχίας.

Ο Τραμπ υποστήριξε ηχηρά ηγέτες του ΝΑΤΟ, όπως ο Ντόναλντ Τουσκ της Πολωνίας, που ζητούν την κατάρριψη ρωσικών μαχητικών, ενώ ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πίστοριους προειδοποίησε ότι οι σύμμαχοι μπορεί να παγιδευτούν στην «παγίδα κλιμάκωσης» αν ανοίξουν πυρ.

Ο Ρώσος πρέσβης Αλεξέι Μεσκόφ προειδοποίησε ότι «αν το ΝΑΤΟ καταρρίψει ρωσικό αεροσκάφος με την πρόφαση παραβίασης εναερίου χώρου, αυτό θα σημάνει πόλεμο».

Άλλοι ηγέτες του ΝΑΤΟ, όπως η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, σύστησαν προσοχή, ενώ ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ντικ Σχοφ τάχθηκε υπέρ της κατάρριψης, δηλώνοντας ότι «οι Ρώσοι πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορεί να συμβεί, αν εισέλθουν στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ».