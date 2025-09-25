Ουκρανία: Ο Ζελένσκι δηλώνει έτοιμος να εγκαταλείψει την προεδρία όταν λήξει ο πόλεμος

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στον Μπάρακ Ραβίντ στην εκπομπή "The Axios Show" ότι δεν σκοπεύει να ηγηθεί της χώρας του σε καιρό ειρήνης.

Ο Ζελένσκι δεσμεύτηκε επίσης να ζητήσει από το κοινοβούλιο της Ουκρανίας να διοργανώσει εκλογές εάν επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός.

«Στόχος μου είναι να τελειώσω τον πόλεμο, όχι να συνεχίσω να διεκδικώ το αξίωμα», είπε στη συνέντευξή του.

Οι προεδρικές εκλογές στην Ουκρανία έχουν αναβληθεί επ' αόριστον λόγω του πολέμου, κάτι το οποίο εκμεταλλεύτηκαν οι επικριτές του Ζελένσκι, συμπεριλαμβανομένου του Αμερικανού προέδρου Τραμπ.

Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι η κατάσταση ασφαλείας και το σύνταγμα της Ουκρανίας θέτουν προκλήσεις. Αλλά, όπως είπε, πιστεύει ότι οι εκλογές είναι εφικτές.

Ο Ουκρανός πρόεδρος παραχώρησε τη συνέντευξη, στην ιστοσελίδα Axios, στη Νέα Υόρκη αμέσως πριν αναχωρήσει από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για να επιστρέψει στο Κίεβο. Ερωτηθείς αν θα δεσμευόταν να προωθήσει τις εκλογές εάν συμφωνηθεί μια πολύμηνη κατάπαυση του πυρός, απάντησε «Ναι».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ