Χατζηδάκης: Στην εύκολη κριτική για τα εθνικά θέματα απαντάμε με έργα

«Τόσο σε περιόδους έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, όσο και όταν υπάρχουν ήρεμα νερά, η κυβέρνηση δεν σταμάτησε να υπερασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα. Όχι μόνο με την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, με τα νέα μαχητικά αεροσκάφη και τις φρεγάτες. Αλλά και με πρωτοβουλίες όπως ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, τα οικολογικά πάρκα και οι έρευνες για υδρογονάνθρακες από την Chevron νότια της Κρήτης», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξη σήμερα στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

«Μετά την υπογραφή του άκυρου Τούρκο - Λιβυκού μνημονίου, υπήρξαν κάποιοι που αμφισβήτησαν τις προθέσεις αλλά και τις δυνατότητες της κυβέρνησης να προχωρήσει στην κατεύθυνση που προχώρησε. Όμως υπήρξε επίσημη εκδήλωση ενδιαφέροντος από την Chevron για έρευνες νότια της Κρήτης. Επομένως εμείς στην εύκολη κριτική απαντάμε με έργα. Δεν κάνουμε πολιτική με μεγάλα λόγια, πιστεύουμε στην προσέγγιση και την ειρηνική συνύπαρξη, αλλά δεν θα κάνουμε την παραμικρή έκπτωση στην κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας», πρόσθεσε.

Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε πάντως ότι τόσο κατά την περίοδο της κυβέρνησης Τσίπρα όσο και αργότερα, με τα γεγονότα στον Έβρο και την ένταση στο Αιγαίο το 2021, τα πράγματα είχαν οξυνθεί και είχαμε φτάσει σε πολύ μεγάλη ένταση. Τα τελευταία 2,5-3 χρόνια υπάρχει μια αλλαγή. «Έχουν περιοριστεί σημαντικά οι υπερπτήσεις, έχουμε διευκόλυνση Τούρκων τουριστών να επισκεφτούν τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, έχουμε μπει σε μία φάση που αποκαλείται ήρεμα νερά. Και αυτό πρέπει να αποτιμηθεί θετικά», είπε.

Σε ερώτηση σχετικά με την τραγωδία των Τεμπών και τις σχετικές παρεμβάσεις πρώην πρωθυπουργών ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε: «Είναι σεβαστές οι απόψεις όλων, και ιδιαίτερα των πρώην πρωθυπουργών. Εκεί που υπάρχει κράτος δικαίου, στις ευρωπαϊκές δημοκρατίες δεν παρατηρείται το φαινόμενο οι πολιτικοί, οι δημοσιογράφοι, οι σχολιαστές να υποδεικνύουν στους ανακριτές τι πρέπει να κάνουν. Μία τέτοια παρέμβαση θα ήταν εξωθεσμική, δεν έγινε στη δίκη της Χρυσής Αυγής, ούτε στην Μάνδρα ούτε στο Μάτι. Είναι πολιτικό εμπόριο κάποιοι να εμφανίζονται πιο ευαίσθητοι από κάποιους άλλους. Θα ήταν λάθος της κυβέρνησης είτε αν έλεγε στην δικαιοσύνη να προχωρήσει προς την εκταφή είτε να μην γίνει εκταφή. Το θέμα δεν είναι πολιτικό, ούτε κομματικό. Είναι αρμοδιότητα της δικαιοσύνης να αποφασίσει όπως νομίζει, με βάση τους κανόνες που εφαρμόζονται σε όλες τις δίκες. Ούτως ή άλλως τα δικαιώματα των συγγενών δεν χάνονται και κατά τη διάρκεια της δίκης».

Τέλος σε σχέση με τις παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν στην ΔΕΘ ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε πως είναι ευθύνη της κυβέρνησης να εξηγήσει στους πολίτες με τον πιο απλό τρόπο τα μέτρα που τους αφορούν. Στην κατεύθυνση αυτή, θα υπάρξει μια ψηφιακή εφαρμογή από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μέσω της οποίας όλοι θα μπορούν να δουν ποια επίδραση υπάρχει στην τσέπη τους.

«Έτσι κι αλλιώς προχωρούμε τον Οκτώβριο με τις αυξήσεις στους ενστόλους, το Νοέμβριο με την επιστροφή ενοικίου και το επίδομα 250€ σε συνταξιούχους, και ακολουθούν το Ιανουάριο τα υπόλοιπα φορολογικά μέτρα που θα γίνουν κατανοητά στην πράξη. Είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε βάλει θεμέλια για την οικονομία, βασιζόμενοι στην ανάπτυξη και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Έτσι προκύπτει το κοινωνικό μέρισμα το οποίο επιστρέφεται στην κοινωνία με βάση τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες. Και το 2026 θα υπάρξει κι άλλο πακέτο γιατί η οικονομία προχωρά, ο προϋπολογισμός εκτελείται κανονικά και γιατί κινούμαστε με κανόνες σοβαρότητας, κοινής λογικής και νοικοκυροσύνης», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης.