Επίσημο αίτημα από Τουρκία για συμμετοχή στο πρόγραμμα SAFE

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα άμυνας και τεχνολογικής κυριαρχίας, Τομά Ρενιέ επιβεβαίωσε το επίσημο αίτημα συμμετοχής από Άγκυρα και Νότια Κορέα.

Η Τουρκία χτύπησε και επίσημα την πόρτα του ευρωπαϊκού αμυντικού προγράμματος SAFE (Δράση Ασφάλειας για την Ευρώπη), εκδηλώνοντας ενδιαφέρον να ενταχθεί στο φιλόδοξο σχέδιο των 150 δισ. ευρώ σε δάνεια χαμηλού επιτοκίου για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Γηραιάς Ηπείρου έως το 2030.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα άμυνας και τεχνολογικής κυριαρχίας, Τομά Ρενιέ επιβεβαίωσε χθες, 11 Σεπτεμβρίου, το επίσημο αίτημα συμμετοχής από την Άγκυρα αλλά και τη Νότια Κορέα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Το SAFE αποτελεί τον πυλώνα του ευρύτερου σχεδίου «ReArm Europe/Readiness 2030», το οποίο στοχεύει σε επενδύσεις άνω των 800 δισ. ευρώ για την κάλυψη κενών σε τομείς όπως οι πύραυλοι, τα drones και η κυβερνοασφάλεια.

Η ένταξη και πλήρης συμμετοχής της Τουρκίας στο πρόγραμμα με διμερή συμφωνία με την ΕΕ απαιτεί αυστηρές διασφαλίσεις, σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού SAFE, που καθώς προβλέπει ομόφωνη έγκριση από όλα τα κράτη-μέλη της Γηραιάς Ηπείρου.

Ήδη Ελλάδα και Κύπρος έχουν εκφράσει ενστάσεις λόγω των υφιστάμενων εντάσεων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

«Υπάρχουν εγγυήσεις για την προστασία των συμφερόντων των κρατών-μελών και της ευρωπαϊκής βιομηχανίας», τόνισε ο Ρενιέ, παραπέμποντας στο άρθρο 16 του κανονισμού, που επιτρέπει τον αποκλεισμό οποιασδήποτε χώρας θεωρείται ότι υπονομεύει την ασφάλεια της ΕΕ ή των μελών της.

Αντιδρά η Ελλάδα

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η οποία επικαλείται κυβερνητικές πηγές, πρόθεση της Ελλάδας είναι να μπλοκάρει το αίτημα της Τουρκίας να ενταχθεί στο πρόγραμμα SAFE. «Δεν πρόκειται να δεχθούμε χώρα που απειλεί με πόλεμο κράτος μέλος της ΕΕ» αναφέρουν οι πηγές, εξηγώντας πως η επικείμενη συζήτηση αφορά στο κατά πόσο θα ξεκινήσουν οι συνομιλίες για διμερή συμφωνία με την Ε.Ε.

«Tόσο στο στάδιο της έναρξης των συζητήσεων όσο και στο τελικό στάδιο έγκρισης κάθε χώρα έχει δικαίωμα αρνησικυρίας. Χάρη στην ενεργητική διπλωματία που ασκεί η Ελλάδα, μολονότι ο Κανονισμός SAFE εγκρίνεται βάσει Συνθήκης με ειδική πλειοψηφία και άρα δεν είχαμε δικαίωμα βέτο, επιμείναμε και καταφέραμε έτσι ώστε οποιαδήποτε τρίτη χώρα να μπορεί να μπει στο SAFE μόνο εάν πριν ολοκληρώσει διμερή συμφωνία με την Ε.Ε. και δεν θίγονται τα συμφέροντα των κρατών-μελών», πρόσθεσαν κύκλοι της Αθήνας, σύμφωνα πάντα με την ΕΡΤ.

Υπενθυμίζεται πως κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε προειδοποιήσει πως εάν η Τουρκία δεν αποσύρει από το τραπέζι το casus belli και δεν σταματήσει τον αναθεωρητισμό, η Ελλάδα θα μπλοκάρει τη συμμετοχή της στον μηχανισμό SAFE.