Σκέρτσος: Υλοποιούμε πολιτικές που αλλάζουν προς το καλύτερο τη ζωή των πολιτών

Από τις προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε η ωριαία, εφ' όλης της ύλης τηλεοπτική συνέντευξη του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου, το βράδυ της Δευτέρας. «Αναμέναμε, και προσωπικά ανέμενα, περισσότερη υπευθυνότητα», εξ άλλου «και η κοινωνία περιμένει μια αξιωματική αντιπολίτευση η οποία θα τοποθετείται με γνώση, με τεκμηρίωση, με κοστολόγηση. Δεν είδαμε αυτό δυστυχώς», ήταν το εισαγωγικό σχόλιο του υπουργού, που προσέθεσε:

«Το πρόγραμμα του κυρίου Ανδρουλάκη είχε πολλές ασάφειες, πολλά θολά σημεία. Είχε αρκετά ψέματα, πολλές μισές αλήθειες». Και στην κοστολόγηση, «με βάση τις 4-5 βασικές προτάσεις, αποτιμάται σε 4 δισ., όταν ο δημοσιονομικός χώρος που έχει η χώρα, είναι 1,7 δισ. ευρώ». Με άλλα λόγια, «δεν μας απάντησε (σ.σ. ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης) από πού θα βρεθούν τα λεφτά αυτά. Δεν μας απάντησε ποιος είναι ο τρόπος που δεν θα μπούμε ξανά σε δημοσιονομική επιτήρηση ή σε ενισχυμένη εποπτεία», παρατήρησε.

Στο θέμα του ΦΠΑ, χαρακτήρισε «πολιτικό fake news» τον ισχυρισμό του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι υποχρεωτική η σχετική Κοινοτική Οδηγία. Και συνέχισε: «Δική μας πολιτική φιλοσοφία είναι κάθε μέτρο να πιάνει τόπο», με άλλα λόγια «εμείς δεν θέλουμε να βάλουμε λεφτά στις τσέπες των μεσαζόντων».

Και, γενικά για τη φορολογική πολιτική, «η κυβέρνηση έχει μειώσει 25 έμμεσους φόρους και 83 συνολικά, φόρους από το 2019 ως σήμερα». Ενώ στο ερώτημα γιατί μειώνεται ο ΦΠΑ στα νησιά, αν και δεν προκρίνει τη συνολική μείωσή του στην επικράτεια, ο υπουργός Επικρατείας απάντησε λέγοντας πως «ακόμη και αν δεν είναι 100% αποτελεσματικό μέτρο, για τα νησιά του Αιγίου αξίζει να γίνει».

Ταυτοχρόνως απέρριψε την κριτική περί υπερφορολόγησης: αυτό θα συνέβαινε, «αν είχαμε αυξήσει φόρους», αντέτεινε και συμπλήρωσε: «Ο ΕΝΦΙΑ έχει μειωθεί 35%. Ο φόρος επιχειρήσεων έχει μειωθεί από το 28% - 29% στο 22%. Η εισφορά αλληλεγγύης έχει καταργηθεί πλήρως. Οι φορολογικοί συντελεστές εισοδήματος μειώνονται κατά 2 μονάδες και επιπλέον 2 (μονάδες) για κάθε παιδί που έχει η οικογένεια». Εν αντιθέσει, μάλιστα, με τη Γαλλία «εμείς μπορούμε να μειώνουμε τους φόρους και να αυξάνουμε τις δαπάνες», ανέφερε.

Συνεχίζοντας με άλλα θέματα της οικονομικής πολιτικής, «έχουμε το μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης επενδύσεων, ιδιωτικών και δημόσιων, στην Ευρώπη. Δεν έχουμε φθάσει ακόμη στο επίπεδο των υπόλοιπων ευρωπαϊκών κρατών καλύπτοντας το επενδυτικό κενό της κρίσης, αλλά φέρνουμε επενδύσεις. Έχουμε δημιουργήσει 500.000 πρόσθετες θέσεις εργασίας, αυτές δημιουργούν πρόσθετα εισοδήματα. Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε κατά 35,5%, ο μέσος μισθός κατά 28% και ταυτόχρονα με τη μείωση της φορολογίας αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών».

Αναγνωρίζοντας δε, ότι «η ακρίβεια είναι βραχνάς για όλα τα νοικοκυριά», παρατήρησε ότι «ο συνολικός δείκτης τιμών καταναλωτή στην υπόλοιπη Ευρώπη σωρευτικά έχει αυξηθεί 26,5% τα τελευταία έξι χρόνια, και στην Ελλάδα 21%».

Τούτων λεχθέντων, «είναι υποκριτικό να ακούμε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη χαμηλή αγοραστική δύναμη των Ελλήνων όταν οι δικές τους πολιτικές, οι πολιτικές της υπερχρέωσης είναι αυτές που οδηγούν χαμηλότερα τα εισοδήματα».

Σύμφωνα με τον κ. Σκέρτσο, «η λέξη - κλειδί είναι η "ευθύνη". Αυτά τα οποία λέμε, θέλουμε να τα κάνουμε. "Το είπαμε και το κάναμε", είναι το μότο του πρωθυπουργού. Ούτε παραλάβαμε μια… Ελβετία ούτε υποσχεθήκαμε ότι σε έξι χρόνια θα γίνουμε Ελβετία. Βήμα βήμα κάθε χρόνο καταφέρνουμε να μειώνουμε φόρους να βελτιώνουμε τα εισοδήματα και να δίνουμε μάχη για την ακρίβεια».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης έστρεψε τα βέλη του κατά των πολιτικών αντιπάλων της κυβέρνησης. Όπως είπε, «το να σε αποκαλεί η αντιπολίτευση "δολοφόνο", "λαθρέμπορο" ή "βιαστή", αυτά τα τρία χαρακτηρίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τον τόνο και το πνεύμα της αντιπολίτευσης γιατί δεν έχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης και καταφεύγει στην εχθροπάθεια και την τοξικότητα. Αυτό δεν χαρακτηρίζει το δικό μας πολιτικό λόγο», δήλωσε.

Σε ερώτημα για τη σκοπιμότητα της συνταγματικής αναθεώρησης, σε αυτό το πολιτικό κλίμα, υποστήριξε ότι «ο πρωθυπουργός πιστεύει ότι αξίζει να κάνουμε αυτήν την προσπάθεια, αξίζει να επενδύουμε στη συναίνεση». Ενώ αναφέρθηκε και στα γεγονότα της προηγούμενης δεκαετίας, τότε που «σχεδόν φθάσαμε σε έναν κοινωνικό και πολιτικό εμφύλιο, σχεδόν βγήκαμε από την Ευρωζώνη. Αυτό έγινε γιατί κάποιοι επένδυσαν σε λεφτόδεντρα, σε ψεύτικες υποσχέσεις».

Και στη συνέχεια, «η αντιπολίτευση μας λέει ότι είμαστε μια κυβέρνηση των αρίστων, κάθε άλλο. Πρώτος ο πρωθυπουργός έχει δείξει με το παράδειγμά του, ότι όταν κάνει λάθος, το αναγνωρίζει, ζητάει συγγνώμη αλλά πάνω από όλα προσπαθεί να το διορθώσει». Αυτό, συμπλήρωσε, «δεν έχει ξαναγίνει στο παρελθόν και συνιστά διαφορά πολιτικού ύφους και ήθους».

Τελικώς, «έτσι θα κριθούμε, για αυτό δεν επηρεαζόμαστε από τα πρόσκαιρα δημοσκοπικά νούμερα, είτε είναι ψηλά είτε είναι χαμηλά», αν και «προφανώς είναι πολύ σημαντικό επιστημονικό εργαλείο οι δημοσκοπήσεις».

Σε ερώτηση για το επόμενο 18μηνο ως την εξάντληση της τετραετίας, «έχουμε βάλει πολύ συγκεκριμένους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους. Μιλάμε για ένα συνολικό μετασχηματισμό του κράτους και της οικονομίας. Αναγνωρίζουμε ότι έχουμε ένα κράτος που πληγώνει καθημερινά τους πολίτες», υπογράμμισε εξ άλλου.

Ακολούθησαν τα ερωτήματα περί του πολιτικού στόχου της κυβέρνησης: «Σε συνθήκες πολυ-κρίσεων χρειαζόμαστε ισχυρές, μονοκομματικές κυβερνήσεις. Αυτή η κυβέρνηση και αυτός ο πρωθυπουργός έδειξαν ότι μπορούν να πάρουν γρήγορες αποφάσεις, αποτελεσματικές αποφάσεις που προστατεύουν τα εθνικά συμφέροντα, τους πολίτες, και δεν μας εκθέτουν σε διεθνείς κινδύνους. Αυτό είναι το πιστεύω μας, αυτό πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε και για την μετά το 2027 περίοδο», ήταν το σήμα που έστειλε ο υπουργός Επικρατείας.

Αν παρά ταύτα, διευκρίνισε, «οι πολίτες θεωρούν ότι δεν θέλουν μια μονοκομματική αυτοδύναμη κυβέρνηση, θα ακούσουμε την κρίση των πολιτών. Αλλά εμείς παλεύουμε για αυτοδυναμία». Θύμισε όμως ότι «τον Απρίλιο του 2023 οι δημοσκοπήσεις έδιναν τη ΝΔ στο 31% - 33%, όχι πολύ μακριά από αυτό που έδιναν σήμερα. Κι όμως η ΝΔ έφθασε στο 41%».

Με τη διαπίστωση, επίσης, ότι «εκ των πραγμάτων οι κυβερνήσεις συνεργασίες είναι πιο αργές», ο Α. Σκέρτσος κατέθεσε την άποψη ότι «σε μια χώρα, όπως η Ελλάδα, που χρειάζεται να κάνει ένα άλμα μεγαλύτερο από τη φθορά που κουβαλάει, χρειαζόμαστε αποφασιστικό κέντρο διακυβέρνησης».

Ενώ στο κλασικό ερώτημα με ποιους θα μπορούσε να συνεργασθεί η ΝΔ, αντέτεινε πως «με μια αντιπολίτευση ...ξυλολίου, μια αντιπολίτευση που υπόσχεται λεφτόδεντρα, που δεν έχει συναίσθηση δημοσιονομικής υπευθυνότητας, είναι δύσκολο να κάνεις... χωριό».

Και, μιλώντας αμέσως μετά για το κυβερνών κόμμα, «η ΝΔ είναι η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη της χώρας, η οποία, όπως έχει πει ο ιδρυτής της, υπηρετεί το έθνος, υπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα πέρα και πάνω από τις ψευδεπίγραφες ταμπέλες της Αριστεράς, του Κέντρου και της Δεξιάς. Αυτά δεν τα λέω εγώ, τα είχε πει ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμανλής». Και, επόμενη παρατήρηση είναι ότι «κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει αυτήν την κυβέρνηση για ενδοτισμό πόσο μάλλον όταν υλοποιούμε το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην εθνική άμυνα και ασφάλεια, της τάξης των 28 δισ. ευρώ».

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο επιστροφής στην κεντρική πολιτική σκηνή, του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Σκέρτσος αφού είπε ότι «η κυβέρνηση δεν επιλέγει αντιπάλους», παρατήρησε για τον πρ. πρωθυπουργό ότι «ακόμη δεν έχει κάνει την αυτοκριτική που οφείλει». Κι αυτό γιατί, όπως υποστήριξε, «δεν κρίνεται μόνο για την κυβέρνηση 2015 -19, δεν κρίνεται μόνο για την ακραία, λαϊκίστικη αντιπολίτευση που άσκησε πριν το 2015, κρίνεται και για την αντιπολίτευση που έκανε ως ώριμος πολιτικός, πρώην πρωθυπουργός, από το 2019 ως το 2023. Εκεί έκανε κορυφαία και τραγικά λάθη, π.χ. πώς η αντιπολίτευση διαχειρίσθηκε την υγειονομική κρίση ή ότι το 2023 πρότεινε ένα νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, το οποίο θα έριχνε ξανά την οικονομία στα βράχια».

Την ίδια ώρα στην κυβέρνηση «πιστεύουμε στο πρόγραμμά μας, στο έργο μας, τις μεταρρυθμίσεις που γίνονται και βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών. Πιστεύουμε ότι με πολλή προσπάθεια, μετριοπάθεια και ειλικρίνεια θα καταφέρουμε να πείσουμε ότι έχουμε σταθεί συνεπείς σε αυτό το οποίο υποσχεθήκαμε».

Επόμενο θέμα συζήτησης, το μεταναστευτικό: «Έχουμε καταφέρει να το ελέγξουμε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι συνέβαινε το 2015 - 19», ήταν η πρώτη παρατήρηση του υπουργού, που συνέχισε: «Πήραμε πολύ γρήγορα μέτρα, παρακολουθούμε το φαινόμενο, είμαστε σε πλήρη κινητοποίηση. Τα μέτρα φαίνεται πως έχουν αρχίσει αποδίδουν. Οι νέες ροές έχουν κατά πλειονότητα προσφυγικό προφίλ», επεσήμανε με το ταυτόχρονο μήνυμα, «η χώρα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, θα πρέπει να αποφασίζει η ίδια ποιους και πόσους μετανάστες έχει ανάγκη».

Τελευταίο θέμα συζήτησης, ο ΟΠΕΚΕΠΕ: «Μιλάμε για ένα διαχρονικό σκάνδαλο», δήλωσε και «αναλαμβάνουμε απόλυτα την πολιτική ευθύνη που μας αναλογεί για την περίοδο 2019 - 25». Όμως, διευκρίνισε, «δεν ήταν εύκολο να γίνουν διασταυρωτικοί έλεγχοι γιατί δεν υπήρχε κτηματολόγιο, δεν υπήρχαν σχέδια βόσκησης, κτηνοτροφικά μητρώα κ.α. Αυτά γίνονται τώρα».

Εν τέλει, είναι «μια διαρθωτική διαχρονική αδυναμία χωρίς κομματικό χρώμα, που αγγίζει ένα σημαντικό κομμάτι της αγροτικής βάσης. Κανείς δεν θα μείνει ατιμώρητος», διεμήνυσε παραπέμποντας και στους καταλογισμούς που έχουν ήδη γίνει.

«Τίποτε δεν πρόκειται να μείνει στη σκιά», διαβεβαίωσε και συνέχισε: «Δεν συνθηκολογούμε με καμία από αυτές τις σκοτεινές όψεις του βαθέος κράτους». Ενώ, κλείνοντας, χαρακτήρισε «άδικο και παράταιρο» να πάμε «κατευθείαν σε προκαταρκτική, αντιθέτως πρέπει να εξετασθούν τα πάντα, να έρθουν όλοι οι μάρτυρες κι από εκεί και πέρα η Βουλή να αποφασίσει πού πρέπει να αποδοθούν ευθύνες».

