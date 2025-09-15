Πολιτική | Ελλάδα

ΟΠΕΚΕΠΕ: Εξελέγη το προεδρείο της Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή - Τα μέλη

Από τα πρώτα θέματα της Επιτροπής θα είναι η κατάρτιση του καταλόγου μαρτύρων που θα προτείνουν τα κόμματα, καθώς και των εγγράφων που θα ζητήσουν να κατατεθούν.

Το προεδρείο τους εξέλεξαν τα 31 μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, που θα διερευνήσει τυχόν ευθύνες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις παράνομες επιδοτήσεις, οι εργασίες της οποίας ξεκινάνε μεθαύριο Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου.

Στο προεδρείο της Εξεταστικής Επιτροπής εξελέγησαν ο βουλευτής Ηλείας της ΝΔ, Ανδρέας Νικολακόπουλος με 18 θετικές ψήφους (πρόεδρος), η βουλευτής Δυτ. Τομέα Αθηνών της ΝΔ, Μαρία Συρεγγέλα με 17 ψήφους (αντιπρόεδρος), και η βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ, Ιωάννα Λυτρίβη με 17 ψήφους (γραμματέας).

Σημειώνεται ότι η πρόταση της Αντιπολίτευσης για την εκλογή διακομματικού αντιπροσωπευτικού προεδρείου, απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία η οποία υποστήριξε ότι ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες εκλογής προεδρείων των Διαρκών Επιτροπών.

Όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης ψήφισαν «λευκό», πλην του βουλευτή της «Νίκης», Νίκου Βρεττού, ο οποίος υπερψήφισε για πρόεδρο της Επιτροπής, τον κ. Νικολακόπουλο.

Ο ίδιος, δικαιολογώντας την ψήφο του, ανέφερε ότι αναγνωρίζει το δικαίωμα της πλειοψηφίας να έχει δικό της πρόεδρο στην Εξεταστική ωστόσο, όπως είπε, τα άλλα δύο μέλη θα έπρεπε να είναι από την Αντιπολίτευση.

Της πρώτης συνεδρίασης της επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προήδρευσε ο α' αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης ο οποίος αντικατέστησε -για τυπικούς λόγους- τον πρόεδρο του Σώματος της Ολομέλειας Νικήτα Κακλαμάνη που είχε την ονομαστική του εορτή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

