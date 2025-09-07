Live η συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού στην 89η ΔΕΘ

Στον απόηχο της ομιλίας του Πρωθυπουργού από το βήμα του Βελλίδιου συνεδριακού κέντρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραθέτει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.

Στον απόηχο της ομιλίας του Πρωθυπουργού από το βήμα του Βελλίδιου συνεδριακού κέντρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραθέτει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, όπου θα δεχθεί και θα απαντήσει τις ερωτήσεις από εκπροσώπους Μέσων πανελλαδικής, αλλά και τοπικής εμβέλειας.

Υπενθυμίζεται ότι από το βήμα της 89ης ΔΕΘ, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε την «πιο τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση» αξίας 1,6 δισ. ευρώ. Με το σύνθημα «βάζουμε την Ελλάδα ψηλά», αλλά και πως «νοιαζόμαστε για όλους τους Έλληνες» ο Πρωθυπουργός επισήμανε πως το μέρισμα της ανάπτυξης πρέπει να επιστρέφει στην κοινωνία.

Μεταξύ άλλων ανήγγειλε μείωση φορολογικών συντελεστών, με επιπλέον μείωση ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, μείωση κατά 30% του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων, μείωση κατά 50% και κατάργηση σε 2 χρόνια του ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς, σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς έως το 2027, αλλά και τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30% για 500.000 φορολογούμενους.