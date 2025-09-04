ΗΠΑ: Επιστολή βουλευτών στον Ρούμπιο για τους πέντε Ελληνοκύπριους που κρατούνται στα κατεχόμενα

Την άσκηση πιέσεων από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την απελευθέρωση των πέντε Ελληνοκυπρίων που συνεχίζουν να κρατούνται στις τουρκοκρατούμενες περιοχές της Κύπρου ζητούν οι επικεφαλής της ομάδας ελληνικών υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων (Hellenic Caucus) μέσω επιστολής που έστειλαν στον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Την άσκηση πιέσεων από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την απελευθέρωση των πέντε Ελληνοκυπρίων που συνεχίζουν να κρατούνται στις τουρκοκρατούμενες περιοχές της Κύπρου ζητούν οι επικεφαλής της ομάδας ελληνικών υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων (Hellenic Caucus) μέσω επιστολής που έστειλαν στον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Ειδικότερα, οι βουλευτές Γκας Μπιλιράκης, Νικόλ Μαλλιωτάκη, Ντίνα Τάιτους και Κρις Πάππας κάνουν λόγο για πολιτικά υποκινούμενες συλλήψεις που απειλούν τη δικοινοτική και διζωνική συνολική διευθέτηση την οποία το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επιδιώκει για την επανένωση του νησιού.

«Υπό το πρίσμα αυτής της σοβαρής κλιμάκωσης εκ μέρους των τουρκικών αρχών, ζητούμε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, μέσω των πρεσβειών των Ηνωμένων Πολιτειών στη Λευκωσία και στην 'Αγκυρα, να προβεί σε ενέργειες προς τους υπευθύνους στις κατεχόμενες περιοχές, απαιτώντας την άμεση απελευθέρωση των Ελληνοκυπρίων που κρατούνται παράνομα επειδή άσκησαν το ανθρώπινο δικαίωμά τους να επισκεφθούν τα πατρογονικά τους σπίτια. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ οφείλει επίσης να καταστήσει την Τουρκία υπόλογη για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις της στην Κύπρο και να πιέσει για τον τερματισμό της παράνομης κατοχής του νησιού», τονίζουν χαρακτηριστικά.

Τέλος, οι Αμερικανοί βουλευτές ερμηνεύουν την κράτηση των πέντε Ελληνοκυπρίων πολιτών ως αντίποινα της κατοχικής διοίκησης απέναντι στις αυξανόμενες νομικές ενέργειες που λαμβάνονται κατά της παράνομης ανάπτυξης ακινήτων στο βόρειο τμήμα του νησιού.

Η Επιστολή των Βουλευτών στον Μάρκο Ρούμπιο

Αξιότιμε υπουργέ Ρούμπιο,

Ως επικεφαλής της ομάδας ελληνικών υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων (Hellenic Caucus) που ανησυχούμε για τη συνεχιζόμενη παράνομη βίαιη διαίρεση της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκφράζουμε τη βαθιά μας ανησυχία για τη σύλληψη και κράτηση πέντε Ελληνοκυπρίων στις τουρκοκρατούμενες περιοχές της Κύπρου. Οι συλλήψεις αυτές είναι πολιτικά υποκινούμενες και παράνομες, και απειλούν τη δικοινοτική και διζωνική συνολική διευθέτηση την οποία το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επιδιώκει για την επανένωση του νησιού.

Στις 19 Ιουλίου 2025, πέντε ηλικιωμένοι Ελληνοκύπριοι συνελήφθησαν στο χωριό Τρίκωμο, που βρίσκεται στις τουρκοκρατούμενες περιοχές της Κύπρου, ενώ επισκέπτονταν τις πατρογονικές τους περιουσίες. Οι εν λόγω πολίτες κατηγορήθηκαν παράνομα για παράνομη είσοδο, κατασκοπεία και διατάραξη της δημόσιας τάξης. Στη συνέχεια τέθηκαν υπό κράτηση με αμφισβητούμενες νομικές διαδικασίες, υπέστησαν εξαντλητικές δικαστικές συνεδριάσεις και αυτή τη στιγμή κρατούνται σε σκληρές συνθήκες φυλάκισης, παρά το γεγονός ότι πάσχουν από χρόνιες παθήσεις. Οι συλλήψεις σημειώθηκαν λίγο μετά την πεντηκοστή πρώτη επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το 1974 και θεωρούνται αντίποινα στις αυξανόμενες νομικές ενέργειες που λαμβάνονται κατά της παράνομης ανάπτυξης ακινήτων στο βόρειο τμήμα του νησιού, όπου η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο.

Πρόσφατα, οι πέντε Ελληνοκύπριοι εμφανίστηκαν σύντομα ενώπιον στρατιωτικού δικαστηρίου, έχοντας ήδη περάσει συνολικά είκοσι έξι ημέρες υπό κράτηση. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι αρχές του κατοχικού καθεστώτος αγνόησαν αιτήματα για ιατρική περίθαλψη. Σε μία περίπτωση, το λεγόμενο «υπουργείο εσωτερικών» στα κατεχόμενα αγνόησε αίτημα για την αποστολή μηχανήματος που είναι απαραίτητο για τη θεραπεία σοβαρής άπνοιας ύπνου σε έναν εκ των κατηγορουμένων.

Υπό το πρίσμα αυτής της σοβαρής κλιμάκωσης εκ μέρους των τουρκικών αρχών, ζητούμε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, μέσω των πρεσβειών των Ηνωμένων Πολιτειών στη Λευκωσία και στην 'Αγκυρα, να προβεί σε ενέργειες προς τους υπευθύνους στις κατεχόμενες περιοχές, απαιτώντας την άμεση απελευθέρωση των Ελληνοκυπρίων που κρατούνται παράνομα επειδή άσκησαν το ανθρώπινο δικαίωμά τους να επισκεφθούν τα πατρογονικά τους σπίτια. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ οφείλει επίσης να καταστήσει την Τουρκία υπόλογη για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις της στην Κύπρο και να πιέσει για τον τερματισμό της παράνομης κατοχής του νησιού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ