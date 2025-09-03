Πολιτική | Διεθνή

Γερμανία: Ο Τραμπ «ίσως προσκληθεί» στη συνάντηση της συμμαχίας των προθύμων για την Ουκρανία

«Δεν μπορώ να προκαταλάβω τίποτα, αλλά υπάρχουν συζητήσεις για να προσκληθεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ», δήλωσε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης κατά τη διάρκεια σημερινής συνέντευξης Τύπου στο Βερολίνο.

Οι χώρες που συμμετέχουν στην προγραμματισμένη συνάντηση του «συμμαχίας προθύμων» για την υποστήριξη της Ουκρανίας που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στο Παρίσι εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσκαλέσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην συνάντηση που θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης, δήλωσε εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης.

