Ταγαράς: Ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας εξασφαλίζει απλοποίηση διαδικασιών, διαφάνεια, ασφάλεια δικαίου

«Σήμερα, στο Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδρίασε υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, παρουσιάσαμε με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, τον Νέο Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας. Πρόκειται για μια ιστορική τομή, αφού όλες οι μέχρι σήμερα διάσπαρτες διατάξεις εκσυγχρονίζονται και συγκεντρώνονται σε έναν σύγχρονο Κώδικα». Αυτό αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υφυπουργός ΠΕΝ, Νίκος Ταγαράς, προσθέτοντας ότι πλέον «διασφαλίζεται η Απλοποίηση διαδικασιών, η Διαφάνεια και η Ασφάλεια δικαίου για διοίκηση, πολίτες, νομικούς, τεχνικό κόσμο».

Όπως επισημαίνει: «Η Ελλάδα αποκτά για πρώτη φορά έναν ενιαίο και ολοκληρωμένο 'οδηγό κανόνων' για τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό».

Σύμφωνα με τον κ. Ταγαρά, πάνω από 170 νομοθετήματα συγχωνεύθηκαν σε έναν Κώδικα 477 άρθρων, ενώ κωδικοποιήθηκαν διατάξεις ηλικίας έως 102 ετών.

Όπως τονίζει, με τον νέο Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας:

- Oι μηχανικοί, οι νομικοί και όλοι οι πολίτες, αποκτούν πλέον σαφείς κανόνες σχετικά με τη δόμηση, τα αυθαίρετα, τις χρήσεις γης, τις αστικές αναπλάσεις.

- Η δημόσια διοίκηση απλοποιεί τις διαδικασίες.

- Ενισχύεται η ασφάλεια δικαίου.

- Περιορίζεται η αυθαίρετη δόμηση.

Όπως δήλωσε ο κ. Ταγαράς: «Απαιτήθηκαν πέντε χρόνια εντατικής εργασίας από ειδική επιτροπή που συστήσαμε με επικεφαλής τον Κων/νο Μενουδάκο, επίτιμο πρόεδρο του ΣτΕ και πρώην πρόεδρο της ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τη συμμετοχή Συμβούλων και Παρέδρων του ΣτΕ, του ΝΣΚ, Ομότιμων καθηγητών και καθηγητών ΑΕΙ, επιστημόνων εγνωσμένου κύρους με ειδικές γνώσεις στους τομείς της Πολεοδομίας και Χωροταξίας, καθώς και προϊστάμενων υπηρεσιών του ΥΠΕΝ. Τους ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία και το τελικό αποτέλεσμα αυτού του τιτάνιου έργου».