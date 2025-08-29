Πολιτική | Διεθνή

Ταϊλάνδη: Ο ασκών χρέη πρωθυπουργού δήλωσε πως ο συνασπισμός παραμένει ενωμένος

Newsroom
Δεν κατονόμασε κάποιον συγκεκριμένο υποψήφιο, όμως αξιωματούχος του κόμματος δήλωσε νωρίτερα πως το Pheu Thai θα ονομάσει τον 77χρονο Τσαϊκάσεμ Νιτσίρι, πρώην γενικό εισαγγελέα.

Ο κυβερνών συνασπισμός στην Ταϊλάνδη παραμένει ενωμένος και το κόμμα Pheu Thai είναι βέβαιο ότι θα σχηματίσει κυβέρνηση και θα παραμείνει στο κέντρο του συνασπισμού, δήλωσε σήμερα ο ασκών χρέη πρωθυπουργού της χώρας, έπειτα από την καθαίρεση της πρωθυπουργού από το Συνταγματικό Δικαστήριο.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου δίπλα σε αρκετούς ηγέτες του συνασπισμού, ο ασκών χρέη πρωθυπουργού Πουμτάμ Βετσιατσάι, μέλος του κόμματος Pheu Thai, δήλωσε πως ένας υποψήφιος για την πρωθυπουργία θα ονομαστεί το ταχύτερο δυνατό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

