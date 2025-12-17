Η Ουκρανία λέει ότι ελέγχει το 90% της πόλης Κουπιάνσκ, η Ρωσία το διαψεύδει

Η Ουκρανία ελέγχει σχεδόν το 90% της στρατηγικής πόλης Κουπιάνσκ, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, δήλωσε σήμερα ο αρχηγός των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, με τον Ρώσο υπουργό Άμυνας να δηλώνει, ωστόσο, ότι η ουκρανική αντεπίθεση στην πόλη ήταν ανεπιτυχής.

Η Ουκρανία ελέγχει σχεδόν το 90% της στρατηγικής πόλης Κουπιάνσκ, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, δήλωσε σήμερα ο αρχηγός των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, με τον Ρώσο υπουργό Άμυνας να δηλώνει, ωστόσο, ότι η ουκρανική αντεπίθεση στην πόλη ήταν ανεπιτυχής.

Ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου της Ρωσίας είπε στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν τον περασμένο μήνα ότι οι ρωσικές δυνάμεις πήραν τον έλεγχο του Κουπιάνσκ. Το Κίεβο διέψευσε ότι η πόλη είχε αλλάξει χέρια και Ουκρανός διοικητής δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι ουκρανικές δυνάμεις είχαν ανακαταλάβει τμήματά της σε μια επιχείρηση περικύκλωσης των ρωσικών στρατευμάτων.

«Χάρη σε εντατικές επιχειρήσεις έρευνας και επίθεσης, καταφέραμε να απωθήσουμε (τους Ρώσους) από το Κουπιάνσκ και να πάρουμε τον έλεγχο σχεδόν του 90% του εδάφους της πόλης», δήλωσε ο Ολεξάντρ Σίρσκι, αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, σε ανάρτηση του στο Telegram σήμερα.

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ δήλωσε στη συνέχεια σε συνάντηση με υψηλόβαθμους αξιωματικούς του τομέα άμυνας, η οποία μεταδόθηκε τηλεοπτικά, ότι οι ουκρανικές δυνάμεις προσπαθούν ανεπιτυχώς να πάρουν τον έλεγχο του Κουπιάνσκ.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να διασταυρώσει ανεξάρτητα την κατάσταση στο Κουπιάνσκ, ένα στρατηγικού χαρακτήρα σιδηροδρομικό κόμβο που σε μεγάλο βαθμό καταστράφηκε στα σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία μετά την εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Ζελένσκι επισκέφθηκε το Κούπιανσκ την περασμένη εβδομάδα

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανήρτησε φωτογραφίες του ιδίου στην είσοδο του Κουπιάνσκ την περασμένη εβδομάδα. Σε βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τόνισε τη σημασία των ουκρανικών επιτυχιών στη γραμμή του μετώπου «ούτως ώστε η Ουκρανία να μπορεί να πετύχει αποτελέσματα στη διπλωματία».

Το Κίεβο υφίσταται πιέσεις για να κάνει εδαφικές παραχωρήσεις ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος προσπαθεί να εξασφαλίσει μια συμφωνία για τον τερματισμό της πλέον αιματηρής σύγκρουσης στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η αντεπίθεση στο Κουπιάνσκ, εάν η επιτυχία της επιβεβαιωθεί, βαίνει αντίθετα στην τάση που παρατηρείται στη διάρκεια του 2025, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις σημείωσαν σταδιακή πρόοδο, αν και με βαριές, όπως τις έχει χαρακτηρίσει το Κίεβο, απώλειες.

Ο ρωσικός στρατός λέει ότι ελέγχει πάνω από το 19% της Ουκρανίας, ο Μπελούσοφ δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία έχει καταλάβει μέσα στο 2025 περίπου 30% περισσότερα εδάφη στην Ουκρανία σε σχέση με το 2024 και ότι τα ρωσικά πλήγματα έχουν μειώσει στο ήμισυ τις δυνατότητες παραγωγής ενέργειας της Ουκρανίας. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ