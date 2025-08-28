Συνεδριάζει την Παρασκευή το υπουργικό συμβούλιο - Νέα νομοσχέδια σε διαβούλευση

Την Παρασκευή 29 Αυγούστου θα συνεδριάσει στις 10:00 το Υπουργικό Συμβούλιο, υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου.

Με στόχο την ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής της Βορείου Ελλάδος, αλλά και την ανάδειξη της σημασίας και της προόδου των μεγάλων έργων υποδομής, που ολοκληρώθηκαν, όπως το μετρό, ή δρομολογούνται, όπως ο Flyover και όλα τα υπόλοιπα, επισκέπτεται σήμερα τη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επικεφαλής πολυάριθμου υπουργικού κλιμακίου, όπως τόνισε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε επίσης και στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την αναμόρφωση του Πειθαρχικού Δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων, για το οποίο υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι «επιχειρεί να συνδράμει στην ταχύτερη, αρτιότερη και πιο αποτελεσματική απονομή πειθαρχικής Δικαιοσύνης τόσο για τους δημοσίους υπαλλήλους, όσο και για τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, στοχεύει στον πλήρη εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου ως προς την απονομή της Πειθαρχικής Δικαιοσύνης, ενώ αποβλέπει στην αντιστοίχιση των πειθαρχικών ποινών με την σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα».

Ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου:

Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός ενόψει της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου έχει διαδοχικές συναντήσεις με Πρυτάνεις δημόσιων πανεπιστημίων, παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας. Όπως και πέρσι έτσι και φέτος ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κορυφαία στελέχη της Κυβέρνησης θα πραγματοποιήσουν μια σειρά από συναντήσεις προκειμένου να ακούσουν τις προτάσεις των αρμόδιων φορέων για την περαιτέρω ενδυνάμωση της αναπτυξιακής δυναμικής της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας και να αναδείξουν τη σημασία και την πρόοδο των μεγάλων έργων υποδομής που ολοκληρώθηκαν.

Συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την αναμόρφωση του Πειθαρχικού Δικαίου των Δημοσίων Υπαλλήλων.

Συγκεκριμένα, το παρόν νομοσχέδιο:

* Επιχειρεί να συνδράμει στην ταχύτερη, αρτιότερη και πιο αποτελεσματική απονομή πειθαρχικής Δικαιοσύνης τόσο για τους δημοσίους υπαλλήλους, όσο και για τα ΝΠΔΔ

* Στοχεύει στον πλήρη εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου ως προς την απονομή της Πειθαρχικής Δικαιοσύνης.

* Αποβλέπει στην αντιστοίχιση των πειθαρχικών ποινών με την σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα

* Αντιμετωπίζει μετωπικά την εμπέδωση ενός αισθήματος ατιμωρησίας στη δημόσια διοίκηση.

Για τους λόγους αυτούς, για πρώτη φορά θεσπίζεται ενιαίο πειθαρχικό όργανο με την συμμετοχή 60 δικαστικών λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ενώ προβλέπεται πλήρης και αποκλειστική απασχόλησή τους, προκειμένου να επιταχυνθεί ο ρυθμός εξέτασης των εκκρεμών υποθέσεων.

Επιπλέον, για πρώτη φορά αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες, προκειμένου να απλουστευθεί και να επιταχυνθεί δραστικά η διαδικασία, να τεθούν δικλείδες ασφαλείας ως προς τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα της διαδικασίας, ενώ προβλέπεται η επικαιροποίηση του καταλόγου των πειθαρχικών παραπτωμάτων, ώστε η δημόσια διοίκηση να μπορεί να διαχειριστεί παραβατικές καταστάσεις που ανακύπτουν τον 21ο αιώνα.

Συνολικά, το νέο νομοσχέδιο εξυπηρετεί τέσσερις στρατηγικούς στόχους, ήτοι:

1. Την επιτάχυνση των διαδικασιών

2. Την τυποποίηση της διαδικασίας απονομής πειθαρχικής Δικαιοσύνης

3. Τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου πλαισίου

4. Τον εξορθολογισμό των ποινών.

Στο παρόν νομοσχέδιο εισάγονται δύο διατάξεις, οι οποίες αποβλέπουν αφενός στην αντιμετώπιση της δημογραφικής κρίσης και αφετέρου στην υποστελέχωση υπηρεσιών ακριτικών περιοχών, με ζητούμενο την εξασφάλιση των απαραίτητων όρων για την εύρυθμη λειτουργία τους.

Ειδικότερα, προβλέπεται η ενίσχυση της στελέχωσης των υπηρεσιών στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, με εξαίρεση τους φορείς που εδρεύουν στον Δήμο Αλεξανδρούπολης, καθώς επίσης και των φορέων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Εισάγονται, συνεπώς, ευεργετικές διατάξεις για τη διευκόλυνση της κινητικότητας, την μείωση του χρόνου βαθμολογικής προαγωγής και την προσαύξηση της κανονικής άδειας των υπηρετούντων υπαλλήλων. Έτσι, θα δημιουργηθούν κίνητρα για υπαλλήλους ώστε να υπηρετήσουν στις περιοχές αυτές σε υπηρεσίες, οι οποίες θα είναι στελεχωμένες με το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό.

Η δεύτερη διάταξη δημιουργεί για τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους ένα ευνοϊκό πλαίσιο που καθιστά ευχερέστερη τη συνυπηρέτηση υπαλλήλων του δημόσιου τομέα με τον/την σύζυγο που εργάζεται εκτός δημόσιου τομέα.

Εισήχθη προς συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου «Αναμόρφωση πλαισίου και διαδικασιών επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών».

Μεταξύ των βασικών ρυθμίσεων περιλαμβάνονται:

* Η διεύρυνση της έννοιας της «χώρας επιστροφής» ώστε να περιλαμβάνει: χώρα συνήθους διαμονής, ασφαλή τρίτη χώρα και πρώτη χώρα ασύλου, όταν η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη για τον λόγο αυτό.

* Η Επικαιροποίηση/αυστηροποίηση των αντικειμενικών ενδείξεων «κινδύνου διαφυγής».

* Συντομεύεται η προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης από 25 σε 14 ημέρες, με δυνατότητα παράτασης σε εξαιρετικές περιπτώσεις έως 60 ημέρες (από 120 που ήταν).

* Καθιερώνεται υποχρεωτικός λόγος απαγόρευσης εισόδου σε περίπτωση κινδύνου για δημόσια τάξη, εθνική ασφάλεια ή δημόσια υγεία.

* Παρατείνεται η διάρκεια απαγόρευσης εισόδου έως 10 έτη, με δυνατότητα επιπλέον παράτασης έως 5 έτη.

* Θεσπίζεται αδίκημα παράνομης παραμονής με ελάχιστη ποινή φυλάκισης τριών ετών και χρηματική ποινή 10.000 ευρώ.

* Αποκλείεται η μετατροπή/αναστολή της ποινής· δυνατή η αναστολή μόνο εφόσον αναχωρήσει οικειοθελώς από την Ελλάδα, οπότε η αναστολή εκκινεί από την αποχώρηση.

* Αυστηροποιούνται οι ανώτατες κυρώσεις για την παράνομη είσοδο. Προβλέπεται ελάχιστη φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών και αυξημένες χρηματικές ποινές έως 10.000 ευρώ και άνω, αναλόγως περίπτωσης.

* Καταργείται η δυνατότητα χορήγησης άδειας διαμονής σε πρόσωπα που διαμένουν παράνομα επί 7ετία.

* Περιορίζονται οι μεταγενέστερες αιτήσεις διεθνούς προστασίας και θεσπίζονται εργαλεία ταχείας επιστροφής και αντιμετώπισης καταχρηστικών πρακτικών.

Όπως τόνισε ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης: «Οι επιστροφές είναι το μεγάλο στοίχημα και στόχος και του σχεδίου νόμου και αποτελεί βασική μας προτεραιότητα η αύξηση τους, καθώς είναι ο τομέας που πρέπει να γίνει η μεγαλύτερη πρόοδος. Προς αυτήν την κατεύθυνση από την πρώτη μέρα ξεκίνησα διμερείς επαφές και σειρά συναντήσεων με Πρέσβεις, ΔΟΜ και όλους τους φορείς που εμπλέκονται για την αύξηση των επιστροφών.

Από την έναρξη της τροπολογίας έως τις 15.08.25 οι επιστροφές που έγιναν οικειοθελείς και αναγκαστικές έφθασαν τις 808 και έχουν προγραμματιστεί ή υλοποιηθεί άλλες 250 έως και την επόμενη εβδομάδα. ⁠Επιπλέον έχουν προγραμματιστεί 5 πτήσεις τις πρώτες 10 ημέρες του Σεπτεμβρίου προς Πακιστάν, Μπαγκλαντές και Αίγυπτο».

Ένα νέο έργο δρομολογείται από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών χάρη στο οποίο όλοι οι σταθμοί του μετρό της Αθήνας θα εξοπλιστούν με απινιδωτές ώστε να είναι δυνατή άμεση παρέμβαση σε περιστατικά καρδιακής ανακοπής. Παράλληλα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, θα ξεκινήσει πρόγραμμα που φέρνει απινιδωτές και στα ταξί. Η τοποθέτηση θα είναι εθελοντική, για οδηγούς που θέλουν να συμμετάσχουν.

Όσοι οδηγοί ενταχθούν στο πρόγραμμα θα παρακολουθήσουν ειδική εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες και στη χρήση των συσκευών, όπως άλλωστε και το προσωπικό των αστικών συγκοινωνιών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο εξοπλισμός θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά σε κάθε περιστατικό.

Οι απινιδωτές θα συνδέονται με κεντρικό τεχνικό σύστημα άμεσης βοήθειας, το οποίο θα παρέχει οδηγίες εξ αποστάσεως για τη διαχείριση του περιστατικού και θα ειδοποιεί αν απαιτείται η συνδρομή άλλης μορφής βοήθειας. Με αυτόν τον τρόπο ενσωματώνονται στην πράξη σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα πρόληψης και ασφάλειας.

Η εγκατάσταση των συσκευών στο μετρό ξεκινά άμεσα, ενώ τα πρώτα ταξί με εξοπλισμό και εκπαιδευμένους οδηγούς θα βγουν σύντομα στους δρόμους.

Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, τόνισε: «Δημιουργούμε ένα δίκτυο πρόληψης και άμεσης επέμβασης για την αντιμετώπιση καρδιακής ανακοπής, για εκείνη την κρίσιμη στιγμή που κάποιος συμπολίτης μας θα χρειαστεί βοήθεια».

Ο υπουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Το ταξί ως όχημα κινείται διαρκώς στις πόλεις και μπορεί να βρίσκεται πολύ γρήγορα, άμεσα σε ένα αιφνίδιο περιστατικό. Με την κατάλληλη εκπαίδευση και τον κατάλληλο εξοπλισμό είναι πιθανό να σώσουμε ανθρώπινες ζωές και είναι καθήκον μας να το κάνουμε».

Στην ίδρυση μονοθέσιου Δημοτικού Σχολείου στην Ψέριμο, το οποίο θα υποδεχθεί τον Σεπτέμβριο τους δυο μικρούς μαθητές που ολοκλήρωσαν τη διετή υποχρεωτική φοίτηση στο νηπιαγωγείο του νησιού, προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Τα παιδιά έχουν πλέον τη δυνατότητα να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους, στην Ψέριμο αντί να μετακινηθούν στην Κάλυμνο.

Το Δημοτικό Σχολείο θα στεγαστεί στο ίδιο κτίριο με το Νηπιαγωγείο το οποίο λειτουργεί στην Ψέριμο από το 2023 και δημιουργήθηκε για να καλυφθούν οι ανάγκες οικογενειών με μικρά παιδιά. Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα τοποθετηθεί δάσκαλος είτε από τους νεοδιοριζόμενους είτε μέσω απόσπασης εκπαιδευτικού από την Κάλυμνο.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Είναι μια μεγάλη πρόκληση για τη χώρα και την Κυβέρνηση μας, να διαχειριστεί τα σκληρά δεδομένα του δημογραφικού. Παρά τις δυσκολίες, οφείλουμε να δίνουμε το μήνυμα ότι κανένα παιδί, σε κανένα ακριτικό νησί, δεν θα μείνει χωρίς εκπαίδευση».

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Υπουργού Νίκης Κεραμέως. Το νέο νομοσχέδιο προέρχεται από την αγορά εργασίας, αφού πολλές από τις ρυθμίσεις του προτάθηκαν από εργαζόμενους και επιχειρήσεις και λύνει πρακτικά ζητήματα που υπάρχουν στην αγορά εργασίας.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ενδεικτικά:

- Μεγαλύτερες ελευθερίες για τους εργαζόμενους στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, πχ την δυνατότητα για έναν εργαζόμενο γονέα να εργάζεται 4 ημέρες την εβδομάδα και να είναι με το παιδί του την 5η ημέρα για όλο τον χρόνο, και όχι μόνο για ένα εξάμηνο που ισχύει σήμερα

- Μεγαλύτερη ελευθερία στο αίτημα που μπορεί να καταθέσει ο εργαζόμενος για κατανομή της ετήσιας άδειας αναψυχής

- Περισσότερες γυναίκες να είναι δικαιούχοι του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας

- Το επίδομα γονικής άδειας να είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο

- Πολλές ρυθμίσεις για την περαιτέρω προστασία της υγείας και ασφάλειας στην εργασία

- Την δυνατότητα να εργαστεί στην εκ περιτροπής εργασία - εφόσον το επιθυμεί - σε υπερωρία με αποδοχές προσαυξημένες κατά 40% (π.χ. σε εργασία 4 ημερών την εβδομάδα)

- Την δυνατότητα να εργαστεί έως 13 ώρες την ημέρα (κατ΄ εξαίρεση) - εφόσον το επιθυμεί σε έναν εργοδότη με προσαύξηση 40% στην αμοιβή

- Την εκπαίδευση σε μαθήματα πρώτων βοηθειών

- Την επέκταση της άδειας μητρότητας και σε ανάδοχες μητέρες

- Την ρητή απαγόρευση μείωσης των αποδοχών μετά την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας.

Στόχος του νομοσχεδίου είναι ο εκσυγχρονισμός του εργασιακού πλαισίου, η μείωση της γραφειοκρατίας, η στήριξη των εργαζομένων μέσω της θωράκισης των δικαιωμάτων τους, η ενίσχυση της εργασιακής τους ασφάλειας, η διευκόλυνση των επιχειρήσεων καθώς και η διαμόρφωση ενός διαφανούς και σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος. Αυτή τη στιγμή η ανεργία βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 17 ετών, στο 7,9% και έχουν δημιουργηθεί 500.000 νέες θέσεις εργασίας οι οποίες είναι καλύτερες και ποιοτικά αφού πάνω από 3 στους 4 Έλληνες που εργάζονται είναι πλήρους απασχόλησης.

Μέχρι τις 5 Νοεμβρίου οι πολίτες μπορούν να εκδίδουν τον Προσωπικό Αριθμό τους. Η παράταση δίνεται προκειμένου οι πολίτες να έχουν τη μέγιστη χρονική δυνατότητα επιλογής των δύο πρώτων ψηφίων του Προσωπικού Αριθμού, όπως προβλέπεται άλλωστε και από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Το τρίτο κατά σειρά ψηφίο είναι αλφαβητικό και παράγεται αυτόματα.

Μέχρι σήμερα, έχουν εκδοθεί 1.175.800 Προσωπικοί Αριθμοί με τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών να επιλέγει να τους εκδώσει με ψηφιακές υπηρεσίες. Ήδη 270.140 νέες ταυτότητες αναγράφουν τον Προσωπικό Αριθμό. Η αναγραφή του είναι υποχρεωτική για την έκδοση νέας ταυτότητας και πρέπει να προηγείται του ραντεβού στα Αστυνομικά Τμήματα, προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος για τους πολίτες.

Αύριο, Παρασκευή 29 Αυγούστου θα συνεδριάσει στις 10:00 το Υπουργικό Συμβούλιο, υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Για τα θέματα της συνεδρίασης θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση».

Μαρινάκης: «Όσοι θέλουν να δοθεί τώρα ο 13ος μισθός θέλουν να μη δοθεί τίποτα σε όλους τους άλλους»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερώτηση κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, για την περίπτωση επαναφοράς 13ου μισθού στο δημόσιο είπε ότι το δημόσιο ταμείο έχει συγκεκριμένα λεφτά να δώσει περίπου 1,5 δισ. ευρώ, και υπάρχουν οροφές δαπανών από τις οποίες το κράτος απαγορεύεται. Είπε ότι κανείς δεν είναι αντίθετος στο να δοθεί ο 13ο μισθός, αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν θα υπάρχουν περιθώρια να δοθούν σε άλλες τάξεις εργαζόμενων που έχουν ανάγκη στήριξης. Όποιος προτείνει να δοθεί σήμερα ο 13ος μισθός είπε ο κ. Μαρινάκης που το κόστος αγγίζει τα 1,4 δισ. λέει έμμεσα ότι δεν μπορεί να δοθεί κάτι άλλο.

Αναφερόμενος στην κριτική του κ. Ανδρουλάκη που αμφισβήτησε το ύψος του κόστους, είπε ότι τα στοιχεία του ΓΛΚ και του ΥπΟικ λένε ότι το κόστος και για τους δυο μισθούς (13ο και 14ο) είναι 2,7 δισ. ευρώ, ενώ τόνισε ότι η μεθοδολογία που υποχρεώνει τις κυβερνήσεις να υπολογίζουν το μεικτό κόστος ισχύει από το 2016. Ο στόχος πρωτογενών δαπανών -είπε- λαμβάνει υπόψη του τη συνολική δαπάνη της κυβέρνησης δηλαδή το μεικτό κόστος. «Η Ευρώπη μας λέει ότι αν θέλουμε να πάρουμε ένα μέτρο δεν πρέπει να ξεπεράσουμε μια οροφή δαπανών και το κόστος υπολογίζεται με το μεικτό κόστος» είπε και σημείωσε ότι υπάρχουν έσοδα επειδή μεταξύ άλλων «δημιουργήσαμε 500 χιλ. θέσεις εργασίας και καταπολεμούμε τη φοροδιαφυγή».

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μονή του Σινά είπε ότι αναγνωρίζουν όλα τα Πατριαρχεία και η κυβέρνηση ως νόμιμο ηγούμενο τον κ. Δαμιανό. «Στηρίζουμε τον αρχιεπίσκοπο και τους ανθρώπους της Μονής» είπε ο κ. Μαρινάκης.

Για τα πρωτοσέλιδο τίτλος εναντίον του ΥπΕξ Γιώργου Γεραπετρίτη είπε ότι είναι «ανατριχιαστικά χυδαίος τίτλος» και κάλεσε τις Ενώσεις των δημοσιογράφων να παρέμβουν.

«Υπάρχει σφοδρή κριτική αλλά όταν μιλάμε για τον ΥπΕξ της ελληνικής κυβέρνησης και τα εθνικά θέματα τέτοιοι χαρακτηρισμοί ξεφεύγουν από τα όρια. Πρέπει να το δουν οι Ενώσεις των δημοσιογράφων. Είναι ντροπή να υπάρχουν τέτοιοι τίτλοι. Δεν είναι δημοσιογραφία αυτό είναι ντροπή» είπε ο κ. Μαρινάκης.

Σχολιάζοντας την κριτική του ΠΑΣΟΚ για τον υπολογισμό του ΑΕΠ είπε ότι «δεν κάνει πράξη αυτό υπό είχε υποσχεθεί να είναι μια καλή εναλλακτική λύση» και το κατηγόρησε ότι προβαίνει σε «λαθροχειρίες» αναφορικά με την οικονομία, με στόχο «να κοροϊδέψει τον κόσμο». Σημείωσε ότι το ΑΕΠ βγαίνει αφού υπολογίζεται η επίδραση του πληθωρισμού σε αυτό ώστε να έχουμε τις καθαρές τιμές, και είπε ότι το ΠΑΣΟΚ «συνειδητά θέλει να εξαπατήσει τους πολίτες».

Για το συμβάν στην Αίγινα με τον θάνατο μιας γυναίκας που ανέμενε ασθενοφόρο, ο κ. Μαρινάκης αφού εξέφρασε τη θλίψη του και τα συλλυπητήρια του για την απώλεια της ανθρώπινης ζωής, είπε ότι υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν για τη στήριξη του ΕΣΥ «αλλά σε λίγα χρόνια έγιναν πολλά και σημαντικά». Σημείωσε ότι υπάρχουν κενά ακόμη, και ανέφερε ότι υπάρχει περιορισμός από τον κανόνα της ΕΕ για μια αποχώρηση μια πρόσληψη. Είπε ότι αυξήθηκε το προσωπικό του ΕΣΥ κατά 10% λόγω αυτού του κανόνα, ενώ παρέπεμψε σε απαντήσεις της 2ης Υ.Πε. Σημείωσε ότι γίνεται έρευνα για να αποδοθούν ευθύνες γιατί υπήρχαν 3 διαθέσιμοι οδηγοί και δεν ανταποκρίθηκαν και είπε ότι «παραλάβαμε ένα ΕΣΥ υπό κατάρρευση, και καλύψαμε έναν μεγάλο αριθμό θέσεων. Το ΕΣΥ βελτιώνεται αλλά θέλει ακόμη κι άλλες παρεμβάσεις».

Αναφερόμενος στην μέτρηση του ποσοστού φτώχειας και στην σχετική κριτική από την αντιπολίτευση, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι το ποσοστό μετράται με βάση τους συμπολίτες μας που είναι κάτω από 60% του διάμεσου εισοδήματος, δηλαδή του μέσου όρους του εισοδήματος όλων των πολιτών. Για να συγκρίνουμε το 2019 με το 2024 πρέπει να έχουμε υπόψη μας το διάμεσο εισόδημα είπε ο κ. Μαρινάκης επισημαίνοντας ότι το διάμεσο εισόδημα το 2019 ήταν 8195 ευρώ και 10850 το 2024. Όπως είπε, ανέβηκε το άμεσο εισόδημα αυτό και το 2% λιγότερων συμπολιτών μας που ζει κάτω από το διάμεσο εισόδημα είναι ουσιαστικά 6% γιατί ο πήχης έχει ανέβει, αφού 500 χιλ. συμπολίτες μας ήταν άνεργοι και βρήκαν δουλειά. Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη «το 15-19 στην Ευρώπη έβρεχε ανάπτυξη και η Ελλάδα στους 27 ήταν 27η. Το 19-24 είχαμε πολέμους και πανδημία η Ευρώπη ήταν στο όριο της ύφεσης ενώ η Ελλάδα αναπτύσσεται με διπλάσιους ρυθμούς». Είπε επίσης ότι το 2019, 2 στους 3, το 65% εργαζομένων αμειβόταν κάτω από 1000 ευρώ και τώρα το 65% έγινε 46%. «Ο πήχης μας είναι οι ανάγκες των πολιτών και όχι το 2019. Αλλά δεν θα ξεχάσουμε την αλήθεια επειδή κάποιοι ίσως θέλουν να ξαναφέρουν τον κ. Τσίπρα στο προσκήνιο» είπε.

Σχετικά με μείωση του ΦΠΑ είπε ότι υπάρχουν ευρωπαϊκές οδηγίες με τις οποίες σταδιακά εναρμονίζεται η χώρα, και μειώθηκαν 72 άμεσοι και έμμεσοι φόροι καθώς και ΦΠΑ σε ορισμένα είδη. Να αναμένουμε φοροελαφρύνσεις στη ΔΕΘ αλλά το ποιες θα είναι θα αποφασιστεί από τον πρωθυπουργό, είπε ο κ. Μαρινάκης σημειώνοντας ότι οι πιο ασφαλείς μειώσεις φόρων είναι οι μειώσεις των άμεσων φόρων.

Ερωτώμενος για την κατάσταση στη Γαλλία είπε ότι στην Ευρώπη η βασική συζήτηση είναι πως θα πάρουν αντιδημοφιλή μέτρα, ενώ η συζήτηση εδώ είναι που θα δώσουμε τα λεφτά που στερήθηκαν οι πολίτες.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε απαντώντας σε σχετική ερώτηση ότι χρειάζονται στήριξη οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και χαρακτήρισε «θηλειά» για τις επιχειρήσεις αυτές τον νόμο Κατρούγκαλου. «Θα δώσουμε όσα επιτρέπουν τα δημοσιονομικά» είπε ο κ. Μαρινάκης και σημείωσε ότι η κυβέρνηση μείωσε την φορολόγηση τους στο 22%, είπε ότι «βρήκαμε στο 100% την προκαταβολή φόρου και την πήγαμε στο 50%, ενώ μειώθηκαν οι εισφορές από 40,56% στο 35,6%». Ανέφερε ότι πάνω από 11 χιλ. μικρομεσαίες επιχειρήσεις έλαβαν 1,95 δισ. ευρώ δάνεια το πρώτο τρίμηνο του 2025, ενώ από το ΕΣΠΑ, από τον Ιούλιο του 2019 δόθηκαν συνολικά 6,5 δισ. ευρώ σε ενισχύσεις.

Σχολιάζοντας τη σχετική δήλωση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπ. Νετανιάχου είπε ότι μόνο θετικά μπορεί να δει κανείς την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων, και σχολίασε γενικώς, ότι η εξωτερική πολιτική της κυβέρνηση είναι εθνική πολιτική και υπαγορεύεται μόνο από τα εθνικά συμφέροντα και όχι από παρορμητικές κινήσεις και ιδεοληψίες.

Τέλος απαντώντας σε ερώτηση για τη σύγκριση των εξαγγελιών της κυβέρνησης στη ΔΕΘ με αυτές το 2003 από τον Κώστα Σημίτη, και τα εκλογικά αποτελέσματα στη συνέχεια, είπε ότι γίνεται σύγκριση διαφορετικών μεγεθών. Υπάρχει φθορά που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είπε ο κ. Μαρινάκης σημειώνοντας ότι άλλη η Ελλάδα του 2003 άλλη του 2025. Τα «λεφτόδεντρα» κυβέρνησαν τον τόπο είπε ο κ. Μαρινάκης και προσέθεσε: «Μέχρι το 2015 δεν είχε δει ο κόσμος τους μαθητευόμενους μάγους να κυβερνάνε. Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξηγεί το πώς θα δώσει τα χρήματα».