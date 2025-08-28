Πολιτική | Ελλάδα

Σύσκεψη Μητσοτάκη με βουλευτές της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη ενόψει ΔΕΘ

Στη συνάντηση συμμετέχουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Κώστας Σκρέκας και στελέχη του κόμματος.

Με βουλευτές της Α' και Β' Θεσσαλονίκης καθώς και βουλευτές Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας συναντάται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκονται τα θέματα της Θεσσαλονίκης και η προετοιμασία για την επίσκεψη του πρωθυπουργού την επόμενη εβδομάδα για τα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου.

Κατά την άφιξη του στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης τον πρωθυπουργό υποδέχθηκε ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί και θα μιλήσει σε εκδήλωση για την παρουσίαση των έργων της Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

tags:
Κυριάκος Μητσοτάκης
Νέα Δημοκρατία (ΝΔ)
Θεσσαλονίκη
ΔΕΘ 2025

