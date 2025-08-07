Πολιτική | Ελλάδα

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Ισραήλ

Newsroom
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Ισραήλ
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Ισραήλ Ιτσχάκ Χέρτζογκ είχε ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε – όπως και στην επικοινωνία που είχε προ ημερών με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου – την ανάγκη απελευθέρωσης των ομήρων, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα την εξαιρετικά σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και την ανάγκη άμεσης κατάπαυσης του πυρός και απρόσκοπτης ροής της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Κυριάκος Μητσοτάκης
Ισραήλ
Μπενιαμίν Νετανιάχου
Γάζα
Παλαιστίνη

