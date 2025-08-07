Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Ισραήλ

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Ισραήλ Ιτσχάκ Χέρτζογκ είχε ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Ισραήλ Ιτσχάκ Χέρτζογκ είχε ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε – όπως και στην επικοινωνία που είχε προ ημερών με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου – την ανάγκη απελευθέρωσης των ομήρων, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα την εξαιρετικά σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και την ανάγκη άμεσης κατάπαυσης του πυρός και απρόσκοπτης ροής της ανθρωπιστικής βοήθειας.