Η Τουρκία αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία σε νησιά του Αιγαίου – Αντιδρά η Αθήνα

Την ελληνική κυριαρχία σε νησιά του Αιγαίου αμφισβητεί η Τουρκία, με αφορμή τις εξαγγελίες της Αθήνας για δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων. Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή του ότι «στο Αιγαίο υπάρχουν νησιά που δεν έχουν μεταβιβαστεί στην Ελλάδα».

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη, αυτή είναι η πρώτη φορά μετά το μεγάλο σεισμό στη γειτονική χώρα που το τουρκικό ΥΠΕΞ αμφισβητεί επίσημα νησιά και βραχονησίδες της Ελλάδας. «Θα θέλαμε να προειδοποιήσουμε τους τρίτους, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, να μην γίνουν εργαλείο για τις πολιτικές κινήσεις της Ελλάδας σχετικά με τα περιβαλλοντικά της προγράμματα», τονίζει χαρακτηριστικά το ΥΠΕΞ της Τουρκίας.

«Με σημερινή ανακοίνωσή του, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι θα κηρύξει δύο νέα Θαλάσσια Πάρκα, το ένα στο Αιγαίο και το άλλο στο Ιόνιο Πέλαγος, στα πλαίσια του Συνεδρίου Ωκεανών που θα διεξαχθεί στην Αθήνα. Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα εδώ και καιρό προσπαθεί να επωφεληθεί σχεδόν από κάθε πλατφόρμα στο πλαίσιο των προβλημάτων του Αιγαίου. Παρά την πρόσφατη άμβλυνση των σχέσεών μας, φαίνεται ότι η Ελλάδα εκμεταλλεύεται περιβαλλοντικά ζητήματα αυτή τη φορά» τονίζει η Άγκυρα.

