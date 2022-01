Συγχαρητήρια Κυρ. Μητσοτάκη στη νέα πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση του στο twitter συνεχάρη την Ρομπέρτα Μετσόλα για την εκλογή της ως προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στη θέση του Νταβίντ Σασόλι ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ημέρες.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι ανυπομονεί να συνεργαστεί με την κ. Μετσόλα για να εξασφαλιστεί η συλλογική μας ανάκαμψη από την πανδημία, και να διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη θα ηγηθεί των εξελίξεων στην ψηφιακή καινοτομία και τον πράσινο μετασχηματισμό.

Η πλήρης ανάρτηση του πρωθυπουργού έχει ως εξής:

«Συγχαρητήρια @RobertaMetsola για την εκλογή σας ως @EP_President . Ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά με @Europarl_EN υπό την ηγεσία σας για να εξασφαλίσουμε τη συλλογική μας ανάκαμψη από την πανδημία και να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη θα είναι ηγέτης στην ψηφιακή καινοτομία και τον πράσινο μετασχηματισμό».

Congratulations @RobertaMetsola on your election as @EP_President. I look forward to working closely with @Europarl_EN under your leadership to secure our collective recovery from the pandemic and to ensure Europe is a leader on digital innovation and the green transformation.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) January 18, 2022