Ποιες είναι οι μεγάλες καθημερινές προκλήσεις για τους Αγρότες;

Ιωάννης Περουλάκης
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ποιες είναι οι μεγάλες καθημερινές προκλήσεις για τους Αγρότες;
Ο ελληνικός αγροτικός τομέας, ένας από τους πυλώνες της εθνικής οικονομίας, διανύει μια περίοδο έντονων προκλήσεων και αβεβαιότητας.

Ο ελληνικός αγροτικός τομέας, ένας από τους πυλώνες της εθνικής οικονομίας, διανύει μια περίοδο έντονων προκλήσεων και αβεβαιότητας.

Δύο χρόνια μετά τις καταστροφικές πλημμύρες «Daniel» στη Θεσσαλία, οι αγρότες σε ολόκληρη τη χώρα βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα εκρηκτικό μείγμα υψηλού κόστους παραγωγής, αμείλικτων γραφειοκρατικών διαδικασιών, των ορατών συνεπειών της κλιματικής κρίσης και κρίσιμων μεταρρυθμίσεων στην ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική.

Το Αγκάθι του Κόστους Παραγωγής και η Ρευστότητα των Τιμών

Η οικονομική ασφυξία παραμένει το κυρίαρχο πρόβλημα για χιλιάδες αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Το κόστος των βασικών εισροών, όπως τα καύσιμα, τα λιπάσματα, οι ζωοτροφές και η ενέργεια, παραμένει σε υψηλά επίπεδα, συμπιέζοντας δραματικά το περιθώριο κέρδους. «Καλλιεργούμε με την ελπίδα ότι η τιμή που θα πουλήσουμε θα καλύψει τουλάχιστον τα έξοδά μας», είναι η φράση που συνοψίζει την κοινή ανησυχία, όπως δηλώνει αγρότης από τον θεσσαλικό κάμπο.

Την ίδια στιγμή, οι τιμές παραγωγού παρουσιάζουν μια ασταθή εικόνα. Ορισμένα εξαγωγικά προϊόντα, όπως τα οπωροκηπευτικά, διατηρούν μια θετική δυναμική, ωστόσο σε άλλες στρατηγικές καλλιέργειες (όπως είναι το βαμβάκι, οι ζωοτροφές και άλλες μεγάλες καλλιέργειες) η αβεβαιότητα κυριαρχεί, καθιστώντας τον οικονομικό προγραμματισμό ένα εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα.

Ο Γραφειοκρατικός Λαβύρινθος

Στις οικονομικές δυσκολίες προστίθενται και οι διαχρονικές παθογένειες της δημόσιας διοίκησης. Αυτή την περίοδο, η προσοχή είναι στραμμένη στην επικείμενη λήξη της προθεσμίας για την καταχώρηση ή διόρθωση του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) στις δηλώσεις ΟΣΔΕ, μια διαδικασία κρίσιμη για την ομαλή καταβολή των ευρωπαϊκών ενισχύσεων.

Την κατάσταση επιβαρύνει η αναταραχή γύρω από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ). Οι έρευνες για παρατυπίες και η γενικότερη αίσθηση αδιαφάνειας δημιουργούν ένα κλίμα καχυποψίας και ανασφάλειας στους αγρότες, οι οποίοι αγωνιούν για την έγκαιρη και δίκαιη πίστωση των επιδοτήσεων που δικαιούνται.

Κλιματική Κρίση και Καθυστερήσεις στις Πληρωμές

Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής δεν αποτελούν πλέον μακρινή απειλή, αλλά σκληρή πραγματικότητα. Οι παρατεταμένοι καύσωνες, η ανομβρία και τα ακραία καιρικά φαινόμενα δοκιμάζουν τις αντοχές των καλλιεργειών αλλά και των ίδιων των αγροτών.
Στη Θεσσαλία, οι πληγές από την κακοκαιρία «Daniel» παραμένουν ανοιχτές. Δύο σχεδόν χρόνια μετά, πολλοί αγρότες καταγγέλλουν σημαντικές καθυστερήσεις και γραφειοκρατικά εμπόδια στη διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων, γεγονός που δυσχεραίνει την προσπάθεια ανασυγκρότησης της παραγωγής τους.

Ανάλογα προβλήματα αναφέρονται και σε άλλες περιοχές, όπως από βερικοκοπαραγωγούς που επλήγησαν από παγετούς, εντείνοντας την αίσθηση ότι ο μηχανισμός κρατικής αρωγής δεν λειτουργεί με την απαιτούμενη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Εκτός των άλλων, έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών σε μέτρα αγροτικής ανάπτυξης όπως είναι αυτά των βιολογικών, του Μέτρου 23 που ουσιαστικά αποζημιώνει κάποιες καλλιέργειες με χαμηλές παραγωγές και λοιπών μέτρων. Τα ποσά που έχουν καθυστερήσει να αποδοθούν και έχουν μπει κυριολεκτικά στον «πάγο» ξεπερνούν το μισό δισεκατομμύριο ευρώ.

Το Βλέμμα στο Μέλλον: Η Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ)

Μέσα σε αυτό το πιεστικό περιβάλλον, ο αγροτικός κόσμος καλείται να σχεδιάσει το μέλλον του υπό το πρίσμα της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Οι συζητήσεις για την περίοδο μετά το 2027 έχουν ήδη ξεκινήσει, με κεντρικά ζητήματα την προσαρμογή ή όχι στις «πράσινες» απαιτήσεις της, τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και, κυρίως, την ενίσχυση της στήριξης προς τους νέους αγρότες.
Η ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού αποτελεί το μεγαλύτερο στοίχημα για τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα, απαιτώντας γενναίες πολιτικές και ουσιαστικά κίνητρα.

Για τις επερχόμενες αλλαγές στην ΚΑΠ έχουμε αναφερθεί σε προηγούμενο άρθρο στο insider.

Συμπερασματικά, ο Σεπτέμβριος του 2025 βρίσκει τον Έλληνα αγρότη σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής. Η ανθεκτικότητα του κλάδου δοκιμάζεται σε πολλαπλά μέτωπα, γεγονός που επιτάσσει άμεσες και συντονισμένες παρεμβάσεις από την Πολιτεία, με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής, την επιτάχυνση των διαδικασιών και τη δημιουργία ενός σταθερού και προβλέψιμου περιβάλλοντος για το μέλλον της ελληνικής γεωργίας.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Ιωάννης Περουλάκης

Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας - MBA, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας

Όλες οι ειδήσεις

12:32

ΠΟΥ: Τα προϊόντα καπνού και νικοτίνης προκαλούν καθυστέρηση στην ανάπτυξη των παιδιών
12:31

Ομιλία Φον Ντερ Λάιεν: Ποια τελικά είναι η Κατάσταση της Ευρώπης (και τι θα κάνουμε γι’ αυτή)
12:27

Επιφυλακτικός ο Μερτς για τις ευρωπαϊκές κυρώσεις σε βάρος του Ισραήλ
12:23

Σε εξέλιξη η συνάντηση Μητσοτάκη-Μπέργκαμ στο Μέγαρο Μαξίμου
12:19

Τα Skroutz Point επεκτείνονται στην Κύπρο
12:16

Morgan Stanley: «Καμπανάκι» προς επενδυτές για την ανεξαρτησία της Fed
12:08

Στήριξη της Παιδείας από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες με 430 ανακαινισμένα σχολεία
12:03

Στα top picks της Alpha Finance η Metlen: Στα 71 ευρώ η νέα τιμή στόχος με upside 42%
11:55

Energean: Καθαρά κέρδη 110 εκατ. δολάρια το α' εξάμηνο
11:51

Συνεδριάζει ο ΟΗΕ για την παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά drones
11:24

Πολωνία: Περιορισμοί στην εναέρια κυκλοφορία κατά μήκος των ανατολικών συνόρων
11:19

Ψήφισμα για πολεοδομίες: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το ΔΣ του Δήμου Αθηναίων
11:16

Χατζηδάκης για Chevron: Για την ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας διεθνώς, μιλάμε με έργα
11:13

Στάση αναμονής στο ΧΑ και οριακές μεταβολές για τον Γενικό Δείκτη
11:10

Τουρκία: Εντάλματα για τη σύλληψη δέκα στελεχών εταιρείας για απάτη και κατάσχεση τριών τηλεοπτικών σταθμών
11:10

Άνοδος στις ευρωαγορές πριν από ΕΚΤ και αμερικανικό πληθωρισμό
11:04

Υδρογονάνθρακες: Συστάθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών - Σήμερα η αποσφράγιση
11:04

ΗΠΑ - 11η Σεπτεμβρίου: Η Νέα Υόρκη τιμά την 24η επέτειο της μέρας που άλλαξε τον κόσμο
10:52

Στο ναδίρ η ελευθερία του Τύπου τα τελευταία 50 έτη
10:46

Υπερταμείο: Η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων επεκτείνεται διεθνώς - Τα πρώτα έργα εκτός Ελλάδας
10:40

Bloomberg: Προς νέο «πάγο» στα επιτόκια η ΕΚΤ
10:38

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 6Κ/2023
10:36

Τράπεζα Κύπρου: Σήκωσε 300 εκατ. ευρώ μέσω Tier II - Πάνω από 10 φορές υπερκάλυψη
10:30

Ξεκινούν αύριο, 12/9, οι «Ημέρες Καριέρας» της ΔΥΠΑ στη Θεσσαλονίκη με 100 επιχειρήσεις
10:21

Ποιες είναι οι μεγάλες καθημερινές προκλήσεις για τους Αγρότες;
10:09

Πρωθυπουργός Κατάρ: «Ο Νετανιάχου θα έπρεπε να προσαχθεί ενώπιον της δικαιοσύνης»
10:02

Οι ΗΠΑ εγκρίνουν την πώληση 400 και πλέον πυραύλων αέρος-αέρος στη Φινλανδία
09:55

Χωρίς τρένα σήμερα Πέμπτη η χώρα - 24ωρη απεργία κήρυξαν οι μηχανοδηγοί
09:50

Ποιος ήταν ο Τσάρλι Κερκ
09:49

Μητσοτάκης: Στο 8ο Δημοτικό Νέας Φιλαδέλφειας για την έναρξη της σχολικής χρονιάς

tags:
Αγροδιατροφή
Αγρότες
gazzetta
gazzetta reader insider insider