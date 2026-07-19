Η Ευρωζώνη σε τροχιά ασθενικής ανάπτυξης

Η Crédit Agricole προβλέπει ανάπτυξη μόλις 0,2% το 2026 στην Ευρωζώνη, με τον πληθωρισμό να παραμένει υψηλός, τις εξαγωγές να πιέζονται και την ΕΚΤ να οδηγείται σε νέες αυξήσεις επιτοκίων. Στο 1,7% η πρόβλεψη για την ανάπτυξη στην Ελλάδα το 2026.

Η Ευρωζώνη καταφέρνει να αποφύγει την ύφεση μετά το νέο ενεργειακό σοκ που προκάλεσε η κρίση στον Περσικό Κόλπο, σύμφωνα με την Crédit Agricole, ωστόσο εισέρχεται σε μια περίοδο παρατεταμένης υποτονικής ανάπτυξης, με την οικονομική δραστηριότητα να παραμένει αισθητά χαμηλότερα από τις δυνατότητές της και τον πληθωρισμό να συνεχίζει να δυσκολεύει το έργο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Οι οικονομολόγοι της CA κάνουν λόγο για ένα σενάριο «ομαλοποίησης και όχι ανάκαμψης», υπογραμμίζοντας ότι η ευρωπαϊκή οικονομία διαθέτει αρκετές αντοχές ώστε να αποφύγει μια νέα ύφεση, αλλά όχι αρκετή δυναμική ώστε να επιστρέψει σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Οι ίδιοι εκτιμούν ότι το ΑΕΠ της Ευρωζώνης θα αυξηθεί μόλις κατά 0,2% το 2026, έναντι 1,5% το 2025, ενώ για το 2027 προβλέπουν ανάπτυξη 0,9%, η οποία εξακολουθεί να υπολείπεται του δυνητικού ρυθμού ανάπτυξης της Ευρωζώνης. Για την Ελλάδα, η CA προβλέπει ανάπτυξη με ρυθμό 1,7% φέτος και 1,5% το 2027.

Οι προβλέψεις της Crédit Agricole για την Ευρωζώνη ενσωματώνουν, όπως διευκρινίζεται, την επίδραση της ενεργειακής κρίσης αλλά και τις συνεχιζόμενες επιπτώσεις από την απώλεια ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Η ενέργεια στο επίκεντρο

Οι αναλυτές της Crédit Agricole τονίζουν, μεταξύ άλλων, ότι η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ παραμένει δύσκολη, καθώς απαιτείται αποναρκοθέτηση, αποκατάσταση των ασφαλιστικών καλύψεων και επιστροφή σημαντικού μέρους του στόλου των δεξαμενόπλοιων. Ως αποτέλεσμα, η διακίνηση πετρελαίου και LNG εκτιμάται ότι θα παραμείνει περίπου 20% χαμηλότερη από τα προ κρίσης επίπεδα για αρκετό χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, οι ζημιές στις ενεργειακές υποδομές του Κόλπου αναμένεται να επιτρέψουν μια σταδιακή μόνο αποκατάσταση της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ η Ευρώπη εξακολουθεί να διαθέτει χαμηλότερα αποθέματα φυσικού αερίου σε σχέση με το παρελθόν.

Η Crédit Agricole εκτιμά ότι οι τιμές του πετρελαίου θα αποκλιμακωθούν σταδιακά τα επόμενα τρίμηνα. Βάσει των εκτιμήσεών της, η μέση τιμή του Brent θα διαμορφωθεί στα 83 δολάρια το βαρέλι το 2026 και στα 75 δολάρια το 2027, έχοντας προηγουμένως κορυφωθεί στα 110 δολάρια μέσα στο β’ τρίμηνο του 2026. Η σταδιακή αποκατάσταση της κυκλοφορίας μέσω των Στενών του Ορμούζ και η επαναφορά της παραγωγικής δυναμικότητας στην περιοχή θα οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση των τιμών, αν και η αγορά θα συνεχίσει να τιμολογεί αυξημένο γεωπολιτικό κίνδυνο.

Η ΕΚΤ αντιμέτωπη με τον πληθωρισμό

Παρά το γεγονός ότι οι τιμές του Brent έχουν υποχωρήσει αισθητά από τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί κατά την κορύφωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, οι οικονομολόγοι της CA εκτιμούν ότι η διαδικασία αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού θα είναι σαφώς πιο αργή απ’ όσο αναμενόταν πριν από λίγους μήνες.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις τους, ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 2,7% το 2026 και στο 2,4% το 2027, παραμένοντας πάνω από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ ακόμη και στα τέλη του επόμενου έτους.

Αν και εκτιμούν ότι πρόκειται για ένα κυρίως προσωρινό σοκ, οι αναλυτές της Crédit Agricole προβλέπουν ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τον κύκλο σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής. Αναμένουν δύο ακόμα αυξήσεις επιτοκίων των 25 μονάδων βάσης μέσα στο 2026 -τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο- πριν ξεκινήσει ένας περιορισμένος κύκλος μειώσεων από τον Σεπτέμβριο του 2027.

Παράλληλα, εκτιμούν ότι η δημοσιονομική πολιτική ότι θα προσφέρει μόνο περιορισμένη στήριξη στην οικονομία της Ευρωζώνης, καθώς οι περισσότερες κυβερνήσεις εξακολουθούν να επιδιώκουν τη μείωση των ελλειμμάτων τους, παρά την αύξηση των αμυντικών δαπανών.

Έλλειμμα ανταγωνιστικότητας

Η μεγαλύτερη ανησυχία των οικονομολόγων της CA αφορά τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της Ευρωζώνης. Όπως σημειώνουν, η Ευρωζώνη συνεχίζει να χάνει μερίδια αγοράς στο διεθνές εμπόριο, καθώς η αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα της Κίνας επηρεάζει ακόμη και προϊόντα στα οποία οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις διατηρούσαν παραδοσιακά συγκριτικό πλεονέκτημα.

Έτσι, οι εξαγωγές αναμένεται να παραμείνουν ουσιαστικά στάσιμες το 2026 και να ανακάμψουν μόνο οριακά το 2027, ενώ στο μεταξύ εκτιμάται ότι η Ευρωζώνη θα ωφεληθεί σημαντικά λιγότερο από τον παγκόσμιο επενδυτικό κύκλο που τροφοδοτεί η τεχνητή νοημοσύνη σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ασία.

Πάντως, παρά τη σημαντική επιβράδυνση, η ευρωπαϊκή οικονομία συνεχίζει να στηρίζεται κυρίως στην εγχώρια ζήτηση. Η αγορά εργασίας παραμένει ανθεκτική, η ανεργία προβλέπεται να κινηθεί κοντά στο 6,3%-6,4%, ενώ η κατανάλωση εξακολουθεί να αυξάνεται, έστω και με πολύ χαμηλότερους ρυθμούς από το 2025.

Η Crédit Agricole εκτιμά ότι η ιδιωτική κατανάλωση θα αυξηθεί, αν και σε ποσοστό μόλις 0,8% τόσο το 2026 όσο και το 2027, καθώς ο ρυθμός αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών επιβραδύνεται, οι αποταμιεύσεις έχουν διαβρωθεί από τον πληθωρισμό των προηγούμενων ετών και τα υψηλότερα επιτόκια συνεχίζουν να περιορίζουν τις επενδύσεις στην αγορά κατοικίας.