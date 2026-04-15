Κομισιόν: Επενδύσεις 1,07 δισ. ευρώ σε 57 αμυντικά έργα

Οι επενδύσεις αυτές θα στηρίξουν τους στόχους που ορίζονται στον χάρτη πορείας για την αμυντική ετοιμότητα με ορίζοντα το 2030.

Μετά την αξιολόγηση των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων του 2025 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (ΕΤΑ), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επενδύσει 1,07 δισ. ευρώ σε 57 νέα έργα του ΕΤΑ.

Οι επενδύσεις αυτές θα στηρίξουν τους στόχους που ορίζονται στον χάρτη πορείας για την αμυντική ετοιμότητα με ορίζοντα το 2030 και θα παράσχουν ουσιαστική χρηματοδότηση για τις τέσσερις σημαντικές εμβληματικές πρωτοβουλίες της ΕΕ στον τομέα της άμυνας: την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Άμυνας Drone, το Eastern Flank Watch, την Ευρωπαϊκή Αεροπορική Ασπίδα και την Ευρωπαϊκή Διαστημική Ασπίδα.

Αποτελέσματα προσκλήσεων υποβολής προτάσεων ΕΤΑ 2025

Τα 57 έργα που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο του ΕΤΑ του 2025 καλύπτουν ευρύ φάσμα κρίσιμων τομέων, συμπεριλαμβανομένων της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ), της κυβερνοάμυνας, των δρόνων και των συστημάτων αναχαίτισης drones. Οι επενδύσεις αυτές έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίσουν ότι η ΕΕ παραμένει πρωτοπόρος στην προηγμένη αμυντική τεχνολογία.

Περισσότερα από 15 έργα θα στηρίξουν τις τέσσερις ευρωπαϊκές εμβληματικές πρωτοβουλίες ετοιμότητας. Για παράδειγμα, το έργο AETHER θα αναπτύξει συστήματα πρόωσης και θερμικής διαχείρισης για τη στήριξη της πρωτοβουλίας για την άμυνα των drones. Όλες οι εμβληματικές πρωτοβουλίες θα επωφεληθούν επίσης από εγκάρσια έργα που επικεντρώνονται στους αισθητήρες, τον ψηφιακό μετασχηματισμό ή τις τεχνολογίες στον κυβερνοχώρο.

Η ΕΕ εμβαθύνει επίσης τη συνεργασία της με την ουκρανική αμυντική βιομηχανία, με την υποστήριξη του Γραφείου Αμυντικής Καινοτομίας της ΕΕ στο Κίεβο. Η εταιρική αυτή σχέση αποσκοπεί στην καλύτερη ενσωμάτωση της Ουκρανίας στην ευρωπαϊκή βιομηχανική βάση. Μια βασική πρωτοβουλία, το έργο STRATUS, θα αναπτύξει ένα σύστημα κυβερνοάμυνας που θα λειτουργεί με ΤΝ για σμήνη μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Περιλαμβάνει έναν ουκρανό υπεργολάβο, ο οποίος διασφαλίζει ότι το έργο επωφελείται από την άμεση εμπειρία στο πεδίο της μάχης.

Για την προσέλκυση νέων ταλέντων, διάφορα έργα που επικεντρώνονται στη μαζική παραγωγή οικονομικά προσιτών πυρομαχικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών θα δρομολογήσουν «επιμέρους προσκλήσεις» για νεοφυείς επιχειρήσεις και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Αυτές οι μικρότερες εταιρείες μπορούν να λάβουν έως και 60.000 ευρώ η καθεμία για να ενσωματώσουν νέες καινοτομίες, βοηθώντας όσους δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία στον τομέα της άμυνας να εισέλθουν στην αγορά. Οι ουκρανικές οντότητες μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση. Στα επιλεγμένα έργα συμμετέχουν 634 οντότητες από 26 κράτη μέλη της ΕΕ και τη Νορβηγία, γεγονός που αντικατοπτρίζει την ισχυρή προσήλωση στην ευρωπαϊκή αμυντική συνεργασία. Οι ΜΜΕ διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο σε αυτόν τον γύρο, καθώς αντιπροσωπεύουν πάνω από το 38 % των συμμετεχόντων και λαμβάνουν πάνω από το 21 % της συνολικής χρηματοδότησης.

Στις προσκλήσεις, 675 εκατ. ευρώ θα στηρίξουν 32 πρωτοβουλίες ανάπτυξης δυνατοτήτων και 332 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε 25 ερευνητικά έργα.

Επόμενα βήματα

Μετά την επιλογή των επιτυχών προτάσεων, η Επιτροπή θα αρχίσει τώρα την προετοιμασία της συμφωνίας επιχορήγησης με τις κοινοπραξίες, με στόχο την υπογραφή συμφωνιών πριν από το τέλος του έτους.