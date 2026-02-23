Κάγια Κάλλας: Πισωγύρισμα η απουσία συμφωνίας για το νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

«Δεν επιτύχαμε συμφωνία επί του 20ού πακέτου κυρώσεων, αλλά η δουλειά συνεχίζεται» υπογράμμισε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας.

Η απουσία συμφωνίας στην EE επί των νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας την παραμονή της τετάρτης επετείου της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία αποτελεί «πισωγύρισμα» δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας.

«Δεν επιτύχαμε συμφωνία επί του 20ού πακέτου κυρώσεων. Αυτό αποτελεί πισωγύρισμα και είναι ένα μήνυμα που δεν θέλαμε να στείλουμε σήμερα, αλλά η δουλειά συνεχίζεται», δήλωσε στους δημοσιογράφους η Κάγια Κάλλας.

«Δεν πιστεύω ότι είναι σωστό η Ουγγαρία να προδώσει τον δικό της αγώνα για ελευθερία και ευρωπαϊκή κυριαρχία», τόνισε ο Γερμανός ΥΠΕΞ.

«Γι' αυτό θα παρουσιάσουμε για ακόμη μια φορά τα επιχειρήματά μας στους Ούγγρους στη Βουδαπέστη, αλλά και εδώ στις Βρυξέλλες, φυσικά, και θα τους ζητήσουμε να επανεξετάσουν τη θέση τους», πρόσθεσε.

«Θα περίμενα ένα πολύ μεγαλύτερο αίσθημα αλληλεγγύης από την Ουγγαρία προς την Ουκρανία», δήλωσε ο Πολωνός ΥΠΕΞ Ράντοσλαβ Σικόρσκι σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες. «Και αντ' αυτού, με τη βοήθεια της κρατικής προπαγάνδας... το κυβερνών κόμμα κατάφερε να δημιουργήσει ένα κλίμα εχθρότητας προς το θύμα της επιθετικότητας. Και τώρα προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί αυτό στις γενικές εκλογές. Είναι σοκαριστικό», είπε.

Η Βουδαπέστη εμποδίζει την έγκριση αυτού του νέου πακέτου ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Μόσχας, εξαιτίας της διακοπής των παραδόσεων ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Droujba.