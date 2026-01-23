Οι παρατάσεις για τακτοποιήσεις αυθαιρέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα

Μια μεγάλη ανάσα σε πολλούς ιδιοκτήτες δίνουν οι παρατάσεις που ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς επεκτείνεται για 2 ακόμη έτη η δυνατότητα τακτοποίηση πολεοδομικών αυθαιρεσιών αλλά και σύνταξη και υποβολή της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου.

Πιο επείγουσα ήταν η προθεσμία που έληγε την 31η Μαρτίου για τις αυθαιρεσίες. H τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα, τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς και λοιπές διατάξεις» προβλέπει τα εξής:

Με την παρ. 2 παρατείνεται η προθεσμία αναστολής επιβολής των κυρώσεων του άρθρου 125Θ του ν. 4495/2017 (Α' 167) επί των κτισμάτων των οποίων οι οικοδομικές άδειες έχουν ακυρωθεί ή ακυρώνονται κατά το μέρος που αφορούν σε χρήση των κινήτρων και προσαυξήσεων των άρθρων 66 και 71 του ν. 5197/2025 (Α' 76), καθώς και η προθεσμία μη εφαρμογής των απαγορεύσεων δικαιοπραξιών του άρθρου 82 του ν. 4495/2017. Η προθεσμία παρατείνεται έως την καταληκτική προθεσμία αίτησης επανέκδοσης οικοδομικής άδειας, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «e-adeies».

Με την παρ. 3 παρέχονται οι απολύτως αναγκαίες παρατάσεις των προθεσμιών για τη σύνταξη και υποβολή ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου για τα κτίρια Κατηγορίας 1, για την ολοκλήρωση εκτεταμένων καταγραφών από πολλαπλούς φορείς ιδιοκτησίας/διαχείρισης, λαμβανομένου υπόψη και του απαιτούμενου χρόνου για τον προγραμματισμό και τη σύναψη σχετικών συμβάσεων για τη σύνταξη ηλεκτρονικής ταυτότητας για τα κτίρια, ιδίως του δημοσίου.

Με την παρ. 4 παρατείνεται η προθεσμία υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών και αλλαγών χρήσεων των κατηγοριών 1 έως και 4 του άρθρου 96 του ν. 4495/2017 που είναι προγενέστερες της 28ης Ιουλίου 2011, προκειμένου να αποφευχθεί αιφνίδια λήξη της δυνατότητας υπαγωγών αυθαιρέτων κατηγοριών 1 έως 4 (δηλαδή, εξαιρουμένων των αυθαιρέτων κατασκευών στο σύνολό τους ή κατασκευών με μεγάλο ποσοστό αυθαιρεσίας) στον ν. 4495/2017. Με αυτόν τον τρόπο, επιπλέον, αποφεύγονται η αδυναμία εξεύρεσης μηχανικού για την άμεση ολοκλήρωση της υπαγωγής, σύνταξης της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου, μεταβιβάσεων και επισκευών.

Με τις συγκεκριμένες παρατάσεις, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δίνει ουσιαστική ανάσα σε εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες, αποτρέποντας τη δημιουργία νέων αδιεξόδων στην αγορά ακινήτων και εξασφαλίζοντας ομαλή μετάβαση στο νέο πολεοδομικό πλαίσιο.